Τι ισχύει για τις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS από γονείς σε παιδιά - Πότε φορολογούνται

Snapshot Οι μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS από γονείς σε παιδιά έως 25 ετών για χαρτζιλίκι και έξοδα διαβίωσης δεν φορολογούνται και δεν δηλώνονται στο myProperty.

Η δήλωση στο myProperty απαιτείται όταν τα χρήματα δημιουργούν ή ενισχύουν την περιουσία του παιδιού, όπως για αγορά ακινήτου, αυτοκινήτου, αποταμίευση ή επένδυση.

Το αφορολόγητο όριο για δωρεές στην Α' κατηγορία συγγένειας είναι 800.000 ευρώ, με φόρο 10% στο υπερβάλλον ποσό όταν γίνεται μέσω τράπεζας ή IRIS.

Χωρίς τραπεζική μεταφορά, ο φόρος για δωρεές στην Α' κατηγορία είναι 10% από το πρώτο ευρώ, ενώ στη Β' και Γ' κατηγορία είναι 20% και 40% αντίστοιχα.

Η πραγματική αιτία της μεταφοράς πρέπει να δηλώνεται πάντα, ακόμα και για μικρές μεταφορές, για να αποφεύγονται παγίδες και προβλήματα φορολόγησης. Snapshot powered by AI

Όροι, κανόνες και παγίδες «κρύβονται» πίσω από τις μεταφορές μέσω IRIS. Για τον λόγο αυτό και για να μην υπάρξουν ούτε επιπλέον χρεώσεις, αλλά ούτε και μπερδέμετα με την ΑΑΔΕ που έχει θέσεις τις εν λόγω μεταφορές στο μικροσκόπιό της, συνίσταται να αναγράφεται η αιτιολογία της κάθε μεταφοράς.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα στη χρήση του IRIS είναι το τι ισχύει με τη μεταφορά ποσών από τους γονείς στα παιδιά, ιδίως όταν τα ποσά αυτά χρησιμεύουν και για την πληρωμή ενοικίων και άλλων εξόδων.

Όπως έχει επισημάνει η ΑΑΔΕ και σύμφωνα με την φοροτεχνικό Νίκη Βομπιράκη που μίλησε το πρωί της Δευτέρας στο ΕΡΤnews, όταν το παιδί είναι έως 25 ετών δεν υπάρχει πρόβλημα, όταν τα χρήματα αφορούν:

Ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας

Δίδακτρα

Βιβλία

Μετακινήσεις.

Ιδίως για ανήλικο ή φοιτητή έως 25 ετών, τα χρήματα που μεταφέρονται:

Δεν αποτελούν δωρεά

Δεν φορολογούνται

Δεν δηλώνονται στο myProperty

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρηματικό όριο για το «χαρτζιλίκι».

Πότε απαιτείται myProperty

Η δήλωση γονικής παροχής απαιτείται όταν τα χρήματα δημιουργούν ή ενισχύουν την περιουσία του παιδιού:

Αγορά ακινήτου

Αγορά αυτοκινήτου

Αποταμίευση ή επένδυση

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, υποβάλλεται δήλωση στο myProperty, ακόμη και όταν δεν προκύπτει φόρος λόγω του αφορολόγητου των 800.000 ευρώ:

Κεφάλαιο για επιχείρηση

Εξόφληση προσωπικού δανείου

Μεγάλη μεταφορά χωρίς σύνδεση με έξοδα διαβίωσης

Οι φορολογικές κατηγορίες συγγένειας

Α' κατηγορία

Σύζυγος ή μέρος συμφώνου συμβίωσης

Τέκνα

Παππούς/ γιαγιά προς εγγόνι

Β' κατηγορία

Αδέλφια

Ανίψια

Εγγόνι προς παππού/ γιαγιά

Δισέγγονα

Γ' κατηγορία

Μακρινοί συγγενείς

Φίλοι και τρίτα πρόσωπα

Φόρος χρηματικών δωρεών

Α' κατηγορία (μέσω τράπεζας ή IRIS)

Αφορολόγητο έως 800.000 ευρώ

10% στο υπερβάλλον

Α' κατηγορία (χωρίς τραπεζική μεραφορά)

10% από το πρώτο ευρώ

Β' κατηγορία

Φόρος 20% από το πρώτο ευρώ

Γ' κατηγορία

Φόρος 40% από το πρώτο ευρώ

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