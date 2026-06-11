IRIS: Νέες αλλαγές στις μεταφορές - Τι ισχύει από 30 Ιουνίου

Η υπηρεσία IRIS payments αποτελείται από τρία καινοτόμα και αξιόπιστα προϊόντα άμεσης πληρωμής

Δημήτρης Δρίζος

IRIS: Νέες αλλαγές στις μεταφορές - Τι ισχύει από 30 Ιουνίου
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  • Από 30 Ιουνίου 2026 η υπηρεσία IRIS payments για προσωπική χρήση θα υποστηρίζει αποστολή και λήψη χρημάτων εντός χωρών SEPA μέσω δικτύου EuroPA με αριθμό κινητού τηλεφώνου.
  • Τα ημερήσια και μηνιαία όρια συναλλαγών της υπηρεσίας IRIS payments παραμένουν αμετάβλητα.
  • Το EuroPA είναι ένας μηχανισμός διαλειτουργικότητας που διευκολύνει άμεσες διασυνοριακές πληρωμές μεταξύ παρόχων υπηρεσιών εντός SEPA.
  • Η υπηρεσία IRIS payments περιλαμβάνει τρία προϊόντα: IRIS Person
  • to
  • Person για πληρωμές μεταξύ ιδιωτών, IRIS Person
  • to
  • Professionals για πληρωμές σε ελεύθερους επαγγελματίες και IRIS Commerce για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών.
  • Οι πληρωμές μέσω IRIS Commerce μπορούν να γίνονται τόσο διαδικτυακά όσο και σε φυσικά καταστήματα.
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Από 30/06/2026 η υπηρεσία IRIS payments για προσωπική χρήση θα προσφέρεται

  • εμπλουτισμένη με δυνατότητα αποστολής και λήψης χρημάτων και εντός χωρών του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών (SEPA) που συμμετέχουν στο δίκτυο EuroPA, μεταξύ εγγεγραμμένων χρηστών
  • μόνο με χρήση του δηλωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου.
  • Τα ημερήσια και μηναία όρια παραμένουν σε ισχύ ως έχουν.

Το EuroPA (European Payments Alliance) αφορά σε μηχανισμό διαλειτουργικότητας μεταξύ ευρωπαϊκών λύσεων άμεσων πληρωμών και εξυπηρετεί άμεσες διασυνοριακές πληρωμές μεταξύ συμμετεχόντων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εντός SEPA, βασισμένες σε υφιστάμενα σχήματα SEPA.

Ψηφιακές πληρωμές IRIS

Η υπηρεσία IRIS payments αποτελείται από τρία καινοτόμα και αξιόπιστα προϊόντα άμεσης πληρωμής. To IRIS Person-to-Person για πληρωμή μεταξύ ιδιωτών, το IRIS Person-to-Professionals για πληρωμή προς ελεύθερο επαγγελματία ή ατομική επιχείρηση και τέλος το IRIS Commerce για αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας, τόσο διαδικτυακά όσο και σε φυσικά καταστήματα.

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