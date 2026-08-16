ΗΠΑ: Βρέθηκε μέσα σε ντουλάπα ο δράστης των πυροβολισμών στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια

Πέντε άτομα τραυματίστηκαν από το περιστατικό με το ένα να είναι σε σοβαρή κατάσταση

Ελένη Ευστρατίου

ΗΠΑ: Βρέθηκε μέσα σε ντουλάπα ο δράστης των πυροβολισμών στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ατόμων, με έναν 21χρονο σε σοβαρή κατάσταση.
  • Ο 19χρονος Κάμρον Χάρις συνελήφθη κρυμμένος σε ντουλάπα εντός της πανεπιστημιούπολης.
  • Ο δράστης αντιμετωπίζει οχτώ εντάλματα σύλληψης, συμπεριλαμβανομένων κατηγοριών για εκούσια πρόκληση τραυματισμού και χρήση πυροβόλου όπλου κατά κακουργήματος.
  • Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στις φοιτητικές εστίες, στην περιοχή Quad Annexes, το βράδυ του Σαββάτου.
  • Ο δράστης δεν είναι φοιτητής του πανεπιστημίου και τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα.
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Στη σύλληψη ενός 19χρονου προχώρησαν οι Αρχές, μετά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, το Σάββατο 15/8.

Από την επίθεση πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, ευτυχώς χωρίς κανείς να χάσει τη ζωή του. Ένας 21χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η αστυνομία του Τσέστερφιλντ ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον Κάμρον Χάρις,19 ετών, τον οποίο εντόπισε κρυμμένο σε ντουλάπα μέσα στην Πανεπιστημιούπολη. Ο 19χρονος αντιμετωπίζει οχτώ εντάλματα σύλληψης, ανάμεσά τους και εκούσια πρόκληση τραυματισμού και χρήση πυροβόλου όπλου κατά την τέλεση κακουργήματος.

Virginia State University Shooting

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν εχθές το βράδυ (ώρα ΗΠΑ) στον χώρο του Πανεπιστημίου, κοντά στις φοιτητικές εστίες, στην περιοχή Quad Annexes. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν πέντε άτομα με τραύματα, τα οποία διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο με έναν 21χρονο να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Το σημείο αποκλείστηκε και οι έρευνες της Αστυνομίας επικεντρώθηκαν στην εύρεση του δράστη, τον οποίο εντόπισαν μετά από ώρες σε ντουλάπα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δεν είναι φοιτητής του πανεπιστημίου και δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια που τον οδήγησαν σε αυτή την πράξη.

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