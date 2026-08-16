Κολομβία: Aναστολή των δασμών ζήτησε ο νέος πρόεδρος από τον Τραμπ μετά τον καταστροφικό σεισμό

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί 294 θύματα από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ

Ελένη Ευστρατίου

Κολομβία: Aναστολή των δασμών ζήτησε ο νέος πρόεδρος από τον Τραμπ μετά τον καταστροφικό σεισμό
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέλα, ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ την προσωρινή αναστολή των αμερικανικών δασμών λόγω του σεισμού που προκάλεσε 294 θύματα.
  • Ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε δύο μέρες μετά την ορκωμοσία του ντε λα Εσπριέλα και προκάλεσε ζημιές ύψους 6,4 δισ. δολαρίων.
  • Οι αμερικανικοί δασμοί στα κολομβιανά προϊόντα αυξήθηκαν πρόσφατα από 10% σε 12,5%, επηρεάζοντας την κύρια εξαγωγική αγορά της Κολομβίας.
  • Η κυβέρνηση της Κολομβίας δεν εξετάζει προς το παρόν την αύξηση των φόρων για τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης μετά τον σεισμό.
  • Ο ντε λα Εσπριέλα επιδιώκει στρατιωτική συμμαχία με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για την ενίσχυση της χώρας στον αγώνα κατά των ένοπλων ομάδων.
Snapshot powered by AI

Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέλα, ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να αναστείλει τους δασμούς που έχει επιβάλει στη χώρα, εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού που στοίχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 294 ανθρώπους.

Ο σεισμός 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, δύο μόλις μέρες μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου.

Ο πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέλα δήλωσε το Σάββατο ότι ζήτησε από τις ΗΠΑ να «αναστείλουν προσωρινά» τους δασμούς που επιβάλλονται στην Κολομβία, προκειμένου να προσφέρουν «ανακούφιση» στους επιχειρηματίες.

Οι αμερικανικοί δασμοί στα κολομβιανά προϊόντα αυξήθηκαν από 10% σε 12,5% στα τέλη Ιουλίου, με λίγες εξαιρέσεις, όπως ο καφές και το πετρέλαιο, με τις ΗΠΑ να αποτελούν την κύρια εξαγωγική αγορά της Κολομβίας.

Ο ντε λα Εσπριέλα χαρακτήρισε τη 10λεπτη συνομιλία του με τον Πρόεδρο Τραμπ ως «πολύ φιλική και εγκάρδια». «Του είπα ότι έχουμε μπροστά μας μια τεράστια πρόκληση: την ανοικοδόμηση της Κολομβίας εν μέσω της εξαιρετικά δύσκολης και αποκαλυπτικής οικονομικής κατάστασης που κληρονόμησα», δήλωσε ο ντε λα Εσπριέλα.

Η αποκατάσταση των ζημιών εκτιμάται σε 6,4 δισ. δολάρια

Ο υπουργός Οικονομικών της Κολομβίας, Μιγκέλ Γκόμεζ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο αύξησης των φόρων για να συγκεντρώσει τα περίπου 6,4 δισ. δολάρια που απαιτούνται για την ανοικοδόμηση, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ υποστήριξε τον δεξιό ντε λα Εσπριέλα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για την προεδρία. Από την ανάληψη των καθηκόντων του στις αρχές Αυγούστου, ο ντε λα Εσπριέλα έχει ενταχθεί στη λεγόμενη «Ασπίδα των Αμερικανών», μια συμμαχία κατά των καρτέλ με επικεφαλής τον Τραμπ, στην οποία συμμετέχουν πολλές χώρες της Νότιας Αμερικής.

Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας έχει επίσης δηλώσει ότι σκοπεύει να συνάψει στρατιωτική συμμαχία με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, προκειμένου να ενισχύσει τη χώρα στον μακροχρόνιο αγώνα της κατά των ένοπλων ομάδων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:14ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Aναστολή των δασμών ζήτησε ο νέος πρόεδρος από τον Τραμπ μετά τον καταστροφικό σεισμό

02:53ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Στην Αίγυπτο ο νέος ηγέτης Χαλίλ αλ-Χάγια, μία εβδομάδα πριν τον Κούσνερ

02:28ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Στους 47 ανέρχονται οι νεκροί από τον σεισμό, 2.000 πολίτες παραμένουν άστεγοι

02:00ΚΟΣΜΟΣ

Θεούτα: Περισσότερες από 100 συλλήψεις μεταναστών - Τουλάχιστον 5.000 παραμένουν στα ισπανικά εδάφη

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Τρεις μαχητές των Χούθι νεκροί απο επιθέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων

01:08ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τουρίστες έκαναν μπάρμπεκιου σε νοικιασμένη βίλα και προκάλεσαν τη φωτιά στα Σέλλια

00:43ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από πλημμύρες στο βορειοδυτικό Λεόν

00:19ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Ταχύπλοο έπεσε πάνω σε αγκυροβολημένο ιστιοπλόο στην Ερέτρια - Δύο τραυματίες

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Αποφοίτησε από το ίδιο πανεπιστήμιο που σπούδασε ο προπάππους της - Της φόρεσε την ιατρική ποδιά

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Πέντε νέοι νεοσσοί για το σπάνιο «πουλί-γραμματέας» – Ιστορική επιτυχία αναπαραγωγής

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαράθι: «Λουκέτο» σε δύο καντίνες για παραβάσεις με τραπεζοκαθίσματα

23:26ΕΛΛΑΔΑ

«Μάτι» από το διάστημα στη Σκύρο: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus για τη μεγάλη φωτιά

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Το Κατάρ αρνείται τη σύλληψη τριών Ιρανών πιλότων

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: «Μετανιώνω αλλά με βάρεσε πρώτος με το κράνος» – Τι υποστηρίζει ο οδηγός ταξί που απολύθηκε

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Μασαχουσέτη: Δήμαρχος συνελήφθη για υπεξαίρεση 1,5 εκατ. δολαρίων από τα κονδύλια για την πανδημία

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Παιδικές χαρές για όλους στο Ρέθυμνο - Προβλήματα προσβασιμότητας και φθορές - Βίντεο

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο γηραιότερος πρόεδρος στον κόσμο έφυγε για λίγο – Έχουν περάσει δύο μήνες και δεν έχει επιστρέψει

22:27LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: Στα 63 του, ανήμερα της Παναγίας, κατάφερε να εκπληρώσει μια επιθυμία ζωής

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Κλεμμένος Πικάσο από το 2018, βρέθηκε μέσα σε άδειο διαμέρισμα στο Μιλγουόκι

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Το πείραμα της Σουμάτρας που έσωσε τους ουρακοτάγκους από την εξαφάνιση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πολύ θερμή εισβολή - Τι λένε τα σημερινά στοιχεία από τα μετεωρολογικά μοντέλα - Ο αεροχείμαρρος και το αντικυκλωνικό πεδίο

22:27LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: Στα 63 του, ανήμερα της Παναγίας, κατάφερε να εκπληρώσει μια επιθυμία ζωής

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιρανή φοιτήτρια που γδύθηκε για να διαμαρτυρηθεί πλήρωσε βαρύ τίμημα

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πόλεμος» στη βασιλική οικογένεια: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ «κερδίζει» τις ΗΠΑ και ο Χάρι νιώθει απειλή

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

19:18ΚΟΣΜΟΣ

«Έι, φίλε, μόλις συνετρίβη»: Πιλότος F-18 έφυγε περπατώντας - Bίντεο από κάμερα σώματος

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική απόφαση στο Λιχτενστάιν: Καταργεί τη διαδοχή του θρόνου μόνο για αρσενικούς απογόνους

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο γηραιότερος πρόεδρος στον κόσμο έφυγε για λίγο – Έχουν περάσει δύο μήνες και δεν έχει επιστρέψει

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: «Μετανιώνω αλλά με βάρεσε πρώτος με το κράνος» – Τι υποστηρίζει ο οδηγός ταξί που απολύθηκε

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Μπουρίνι σάρωσε τη Μάνη: Παγιδεύτηκαν πολίτες σε αυτοκίνητα - Γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό

16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

23:26ΕΛΛΑΔΑ

«Μάτι» από το διάστημα στη Σκύρο: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus για τη μεγάλη φωτιά

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαράθι: «Λουκέτο» σε δύο καντίνες για παραβάσεις με τραπεζοκαθίσματα

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σκύρο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες - Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Στην αγχόνη η «μαύρη χήρα του Ιράν»: Σκότωσε με φρικτό τρόπο τουλάχιστον 10 πρώην συζύγους της - Δεν θυμάται ακριβώς

01:08ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τουρίστες έκαναν μπάρμπεκιου σε νοικιασμένη βίλα και προκάλεσαν τη φωτιά στα Σέλλια

20:26WHAT THE FACT

Νύφη πήγε στον γάμο της με αγελάδα - «Είναι η καλύτερή μου φίλη», είπε

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταίο χειροκρότημα στη θρυλική Μπόνι Τάιλερ: Εκατοντάδες θαυμαστές για την κηδεία της

12:54NEWSBOMB

Voucher έως 70 ευρώ για smartphone: Οι δικαιούχοι - Πώς θα το πάρετε

20:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Συγκλονιστικός Σίσκος: «Η Παναγία έκανε το θαύμα της – Για τους πυροσβέστες που δίνουν… τρελή μάχη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ