Κολομβία: Aναστολή των δασμών ζήτησε ο νέος πρόεδρος από τον Τραμπ μετά τον καταστροφικό σεισμό

Snapshot Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέλα, ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ την προσωρινή αναστολή των αμερικανικών δασμών λόγω του σεισμού που προκάλεσε 294 θύματα.

Ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε δύο μέρες μετά την ορκωμοσία του ντε λα Εσπριέλα και προκάλεσε ζημιές ύψους 6,4 δισ. δολαρίων.

Οι αμερικανικοί δασμοί στα κολομβιανά προϊόντα αυξήθηκαν πρόσφατα από 10% σε 12,5%, επηρεάζοντας την κύρια εξαγωγική αγορά της Κολομβίας.

Η κυβέρνηση της Κολομβίας δεν εξετάζει προς το παρόν την αύξηση των φόρων για τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης μετά τον σεισμό.

Ο ντε λα Εσπριέλα επιδιώκει στρατιωτική συμμαχία με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για την ενίσχυση της χώρας στον αγώνα κατά των ένοπλων ομάδων. Snapshot powered by AI

Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέλα, ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να αναστείλει τους δασμούς που έχει επιβάλει στη χώρα, εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού που στοίχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 294 ανθρώπους.

Ο σεισμός 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, δύο μόλις μέρες μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου.

Ο πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέλα δήλωσε το Σάββατο ότι ζήτησε από τις ΗΠΑ να «αναστείλουν προσωρινά» τους δασμούς που επιβάλλονται στην Κολομβία, προκειμένου να προσφέρουν «ανακούφιση» στους επιχειρηματίες.

Οι αμερικανικοί δασμοί στα κολομβιανά προϊόντα αυξήθηκαν από 10% σε 12,5% στα τέλη Ιουλίου, με λίγες εξαιρέσεις, όπως ο καφές και το πετρέλαιο, με τις ΗΠΑ να αποτελούν την κύρια εξαγωγική αγορά της Κολομβίας.

Ο ντε λα Εσπριέλα χαρακτήρισε τη 10λεπτη συνομιλία του με τον Πρόεδρο Τραμπ ως «πολύ φιλική και εγκάρδια». «Του είπα ότι έχουμε μπροστά μας μια τεράστια πρόκληση: την ανοικοδόμηση της Κολομβίας εν μέσω της εξαιρετικά δύσκολης και αποκαλυπτικής οικονομικής κατάστασης που κληρονόμησα», δήλωσε ο ντε λα Εσπριέλα.

Η αποκατάσταση των ζημιών εκτιμάται σε 6,4 δισ. δολάρια

Ο υπουργός Οικονομικών της Κολομβίας, Μιγκέλ Γκόμεζ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο αύξησης των φόρων για να συγκεντρώσει τα περίπου 6,4 δισ. δολάρια που απαιτούνται για την ανοικοδόμηση, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ υποστήριξε τον δεξιό ντε λα Εσπριέλα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για την προεδρία. Από την ανάληψη των καθηκόντων του στις αρχές Αυγούστου, ο ντε λα Εσπριέλα έχει ενταχθεί στη λεγόμενη «Ασπίδα των Αμερικανών», μια συμμαχία κατά των καρτέλ με επικεφαλής τον Τραμπ, στην οποία συμμετέχουν πολλές χώρες της Νότιας Αμερικής.

Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας έχει επίσης δηλώσει ότι σκοπεύει να συνάψει στρατιωτική συμμαχία με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, προκειμένου να ενισχύσει τη χώρα στον μακροχρόνιο αγώνα της κατά των ένοπλων ομάδων.

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