Μασαχουσέτη: Δήμαρχος συνελήφθη για υπεξαίρεση 1,5 εκατ. δολαρίων από τα κονδύλια για την πανδημία

Snapshot Ο δήμαρχος του Λόρενς, Μπράιαν ΝτεΠένα, συνελήφθη για υπεξαίρεση 1,5 εκατ. δολαρίων από κονδύλια ενίσχυσης για την COVID-19.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν τηλεπικοινωνιακή απάτη και ξέπλυμα χρήματος σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Τα χρήματα, αρχικά δάνειο για επιχείρηση ελαστικών, διοχετεύτηκαν σε αποπληρωμή υποθηκών και προεκλογική εκστρατεία.

Ο ΝτεΠένα αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους, με περιορισμούς στην κίνηση και οικονομικές δραστηριότητες.

Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει έως 20 χρόνια φυλάκιση και πρόστιμα για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν. Snapshot powered by AI

Πράκτορες του FBI, εισέβαλαν στην οικία ενός δημάρχου της Μασαχουσέτης, ο οποίος κατηγορείται ότι μετέτρεψε 1,5 εκατομμύρια δολάρια από τα κονδύλια ενίσχυσης για την COVID σε προσωπικό κουμπαρά, σύμφωνα με τις αρχές και δημοσιεύματα.

Ο δήμαρχος του Λόρενς, Μπράιαν ΝτεΠένα, 61 ετών, συνελήφθη στις 14 Αυγούστου με κατηγορίες για τηλεπικοινωνιακή απάτη και ξέπλυμα χρήματος σε ομοσπονδιακό επίπεδο, στο πλαίσιο της δραματικής επιχείρησης του FBI, σύμφωνα με το WCVB5 της Βοστώνης.

«Το FBI συνέλαβε τον δήμαρχο Μπράιαν ΝτεΠένα για την υποτιθέμενη εκμετάλλευση μιας κρίσης δημόσιας υγείας και την κατάφωρη απάτη σε βάρος ενός κυβερνητικού προγράμματος που αποσκοπούσε στη στήριξη των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας», δήλωσε σε δελτίο τύπου, το FBI στη Βοστώνη.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι το φερόμενο σχέδιο ξεκίνησε με αρκετά αθώο τρόπο.

Το 2020, ο ΝτεΠένα εξασφάλισε ομοσπονδιακό δάνειο καταστροφών ύψους 150.000 δολαρίων για την επιχείρηση ελαστικών και συντήρησης αυτοκινήτων που διατηρούσε στο Λόρενς, μέσω ενός προγράμματος της Υπηρεσίας Μικρών Επιχειρήσεων (Small Business Administration) που είχε σχεδιαστεί για να βοηθήσει εταιρείες που είχαν πληγεί από την πανδημία, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση.

Ωστόσο, τον επόμενο χρόνο, όπως ισχυρίζονται οι εισαγγελείς, η οικονομική κατάσταση του επιδεινώθηκε.

Η προεκλογική του εκστρατεία για τη δημαρχία χρειαζόταν μετρητά, είχε οφειλές σε φόρους και αντιμετώπιζε δάνεια με υψηλό επιτόκιο που συνδέονταν με διάφορα ακίνητα στο Λόρενς, ανέφεραν οι αρχές στην ένορκη κατάθεση. Ο ΝτεΠένα φέρεται να ζήτησε επανειλημμένες αυξήσεις του κρατικού δανείου έως ότου αυτό διογκώθηκε σε περίπου 1,5 εκατομμύρια δολάρια — και στη συνέχεια εκτρέψε τα χρήματα μακριά από την επιχείρηση ελαστικών.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι περισσότερα από 880.000 δολάρια διατέθηκαν για την αποπληρωμή υποθηκών με υψηλό επιτόκιο σε άλλα ακίνητα και επιχειρήσεις, ενώ άλλα 90.000 δολάρια διοχετεύθηκαν στην προεκλογική του εκστρατεία για τη δημαρχία εν όψει των εκλογών του 2021, σύμφωνα με το δελτίο τύπου.

Ο ΝτεΠένα κέρδισε τις εκλογές και επανεκλέχθηκε τον Νοέμβριο του 2025. Ο δήμαρχος, ο οποίος έχει διπλή υπηκοότητα των ΗΠΑ και της Δομινικανής Δημοκρατίας, εμφανίστηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βοστώνης στις 14 Αυγούστου και αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν την παράδοση του διαβατηρίου του, την υποβολή αναφορών στην υπηρεσία επιτήρησης και την παραμονή του στη Μασαχουσέτη. Επίσης, δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για δάνεια χωρίς την έγκριση του δικαστηρίου.

Σε περίπτωση καταδίκης, ο ΝτεΠένα αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 20 ετών για την κατηγορία της τηλεφωνικής απάτης και έως και 10 ετών για ξέπλυμα χρήματος, μαζί με πιθανά πρόστιμα και αποφυλάκιση υπό επιτήρηση.