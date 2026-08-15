Κλεμμένος Πικάσο από το 2018, βρέθηκε μέσα σε άδειο διαμέρισμα στο Μιλγουόκι

Την χρονιά που εκλάπη, το έργο είχε εκτιμηθεί σε αξία μεταξύ 35.000 και 50.000 δολαρίων

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Κλεμμένος Πικάσο από το 2018, βρέθηκε μέσα σε άδειο διαμέρισμα στο Μιλγουόκι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μία υδατογραφία του Πικάσο που εκλάπη το 2018 βρέθηκε μέσα σε άδειο διαμέρισμα στο Μιλγουόκι.
  • Το έργο «Torero» είχε εκτιμηθεί αρχικά μεταξύ 35.000 και 50.000 δολαρίων και η αξία του παραμένει περίπου ίδια.
  • Η υδατογραφία εντοπίστηκε από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, που ειδοποίησε τον ειδικό Μπιλ ΝτεΛιντ, ο οποίος αναγνώρισε αμέσως το έργο.
  • Η υπόθεση παραμένει υπό έρευνα από την αστυνομία του Μιλγουόκι, ενώ το έργο βρίσκεται ακόμα στην κατοχή της αστυνομίας.
  • Ο πελάτης που είχε αναθέσει το έργο στη γκαλερί διευθετεί το θέμα με την ασφαλιστική του εταιρεία.
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Μία σπάνια υδατογραφία του Πικάσο που εκπλάπη από γκαλερί του Μιλγουόκι το 2018 βρέθηκε μέσα σε ένα άδειο διαμέρισμα από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Ο Μπιλ ΝτεΛιντ πίστευε ότι το έργο είχε χαθεί για πάντα όταν ο Τιμ Ντερτζ τον κάλεσε και του ζήτησε να ρίξει μία ματιά σε κάτι που είχε βρει, καθαρίζοντας ένα διαμέρισμα.

Ο ΝτεΛιντ αναγνώρισε αμέσως την κλεμμένη υδατογραφία «Torero», μία από τις 30 γνωστές υπογεγραμμένες από τον Πικάσο.

«Ήμουν συγκλονισμένος», δήλωσε ο ΝτεΛιντ την Παρασκευή. «Δεν είχα λόγια. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή για μένα».Το αυτοκόλλητο της εταιρείας του, DeLind Fine Art Appraisals, βρισκόταν ακόμα στο πίσω μέρος της πλαισιωμένης εκτύπωσης, ακριβώς όπως είχε τοποθετηθεί εκεί το 2018. «Ήταν πράγματι δική μου», είπε ο ΝτεΛιντ.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Μιλγουόκι ανέφερε σε email την Παρασκευή ότι η παραγραφή για κλοπές και εγκλήματα κατά της περιουσίας είναι γενικά έξι χρόνια, αλλά η υπόθεση παραμένει υπό έρευνα. Η Κάρολαϊν Κλάνσι, εκπρόσωπος του FBI στο Μιλγουόκι, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Την χρονιά που εκλάπη, το έργο είχε εκτιμηθεί σε αξία μεταξύ 35.000 και 50.000 δολαρίων, ανέφερε ο DeLind. Υπολόγισε ότι η αξία του δεν έχει αλλάξει πολύ από τότε, αλλά τώρα, δεδομένης της ιστορίας του, μπορεί να πλησιάζει τις 50.000 δολάρια.

Το έργο τέχνης παραμένει στην κατοχή της αστυνομίας του Μιλγουόκι, ενώ ο πελάτης που το είχε αναθέσει προς πώληση στη γκαλερί του διευθετεί το θέμα με την ασφαλιστική του εταιρεία, ανέφερε οΝτεΛιντ.

Όπως αποκάλυψε ο πρώην συνεργάτης του, ο οποίος απεβίωσε τον Φεβρουάριο, ήταν συντετριμμένος από την κλοπή το 2018 και καλούσε την αστυνομία κάθε χρόνο στην επέτειο του εγκλήματος, ζητώντας να το δημοσιοποιήσουν εκ νέου, με την ελπίδα ότι ο Πικάσο θα μπορούσε να βρεθεί. «Θα ήταν πανευτυχής με αυτό», είπε οΝτεΛιντ. «Ήταν κάτι ξεχωριστό για αυτόν.»

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