Δημήτρης Σταρόβας: Στα 63 του, ανήμερα της Παναγίας, κατάφερε να εκπληρώσει μια επιθυμία ζωής

Snapshot Ο Δημήτρης Σταρόβας επισκέφθηκε την Παναγία Χοζοβιώτισσα στην Αμοργό φέτος το καλοκαίρι, εκπληρώνοντας μια επιθυμία δεκαετιών.

Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου δημοσίευσε φωτογραφίες από την επίσκεψή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Είχε επισκεφθεί την Αμοργό στα 20 και 30 του χρόνια, αλλά δεν είχε καταφέρει να ανέβει μέχρι τη μονή τότε.

Στα 63 του χρόνια κατάφερε τελικά να πραγματοποιήσει την επίσκεψη που επιθυμούσε χρόνια.

Με το μήνυμά του έστειλε αισιοδοξία και τόνισε ότι «ποτέ δεν είναι αργά». Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερη στιγμή έζησε φέτος το καλοκαίρι ο Δημήτρης Σταρόβας, καθώς κατάφερε να επισκεφθεί την Παναγία Χοζοβιώτισσα στην Αμοργό, εκπληρώνοντας μια επιθυμία που είχε εδώ και δεκαετίες.

Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, ο γνωστός καλλιτέχνης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο ιστορικό μοναστήρι.

Όπως αποκάλυψε, είχε βρεθεί στην Αμοργό όταν ήταν 20 και 30 ετών, όμως τότε δεν είχε καταφέρει να ανέβει μέχρι τη μονή. Φέτος, στα 63 του χρόνια, κατάφερε τελικά να πραγματοποιήσει αυτό που επιθυμούσε εδώ και χρόνια.

Συνοδεύοντας τις φωτογραφίες του, έστειλε και ένα μήνυμα αισιοδοξίας, γράφοντας: «Ποτέ δεν είναι αργά!»

«Το μοναστήρι της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Πήγα στα 20, πήγα στα 30, δεν ανέβηκα. Αξιώθηκα να ανέβω φέτος το καλοκαίρι στα 63! Ποτέ δεν είναι αργά! Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία, δημιουργικότητα και σωστές επιλογές!», έγραψε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/p/DcEElGxNSG7/

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