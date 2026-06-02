Δημήτρης Σταρόβας: «Μεγάλωσα χωρίς πατέρα, η μητέρα μου έκανε 3 δουλειές για να με μεγαλώσει»

Για τα παιδικά χρόνια και την απουσία του πατέρα του, μίλησε σε συνέντευξη στo One Channel, ο Δημήτρης Σταρόβας.

Ο ηθοποιός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μητέρα του την οποία χαρακτήρισε «ηρωίδα», αφού έκανε τρεις δουλειές για να τον μεγαλώσει, ενώ όπως τόνισε, παρά την φτώχεια που βίωσε, μεγάλωσε με πολλή αγάπη.

«Μεγάλωσα χωρίς πατέρα. Ο πατέρας μου, ο βιολογικός, είχε αρραβωνιαστεί με τη μάνα μου και με το που έμεινε έγκυος σε μένα, την έκανε. Ήτανε… φυγόπονος ας το πούμε έτσι. Δεν τον γνώρισα ποτέ, και όταν ήμουνα περίπου δύο χρόνων, ενάμιση, σκοτώθηκε σε δυστύχημα», είπε αρχικά ο Δημήτρης Σταρόβας.

«Παρόλα αυτά και παρόλη τη φτώχεια, μεγάλωσα σαν βασιλόπουλο. Γιατί η μάνα μου έκανε τρεις δουλειές, με μεγάλωσε με τη γιαγιά μου, μια σπουδαία επίσης γυναίκα, ηρωίδα. Όπως ήτανε εκείνη την εποχή οι γυναίκες. (…) Παρόλη λοιπόν τη φτώχεια, μεγάλωσα με προνόμια, με παιχνίδια, με πολλή αγάπη. Η μάνα μου μου μιλούσε, δεν μου είπε ποτέ ψέματα, με αντιμετώπιζε σαν μεγάλο από τότε που ήμουν παιδί. Και μάλιστα η γιαγιά μου της έλεγε «βρε χαϊβάνι, πέσε κοιμήσου, παιδί είναι, δεν δεν καταλαβαίνει». Κι όμως καταλάβαινα», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

