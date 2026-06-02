Φωτιά τώρα σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο Αττικής

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε χώρο επιχείρησης στο Μαρκόπουλο Αττικής, και συγκεκριμένα σε οινοποιείο στη συμβολή των οδών Πυθαγόρα και Σεφέρη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενημέρωση για εγκλωβισμό ατόμου στο κτίριο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα διενεργήσουν όλους τους απαραίτητους ελέγχους.

Επιπλέον, η κατάσταση της πυρκαγιάς δεν εμπνέει προς το παρόν ανησυχία για επέκταση. Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν στο σημείο για την κατάσβεση 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και εννέα οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

