Νεκρή διάσημη Μεξικανή influencer σε ηλικία μόλις 30 ετών – «Όσα είχα μού ξεγλιστρούν»

Μυστήριο γύρω από τον θάνατο της Πάολα Μάρκες – Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοκτονίας

Newsbomb

Νεκρή διάσημη Μεξικανή influencer σε ηλικία μόλις 30 ετών – «Όσα είχα μού ξεγλιστρούν»
INSTAGRAM.
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Μεξικανή influencer Πάολα Μάρκες βρέθηκε νεκρή σε ηλικία 30 ετών στο διαμέρισμά της στο Σαν Λουίς Ποτοσί, με τις Αρχές να εξετάζουν πιθανή αυτοκτονία.
  • Η Πάολα είχε πάνω από 2 εκατ. ακολούθους και είχε εκφράσει ανησυχίες για την ψυχολογική της κατάσταση λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της.
  • Ο πατέρας της Πάολα δημοσίευσε συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα και ευχαρίστησε όσους στήριξαν την οικογένεια.
  • Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στην κοινότητα Ουιτσιουαγιάν, της πολιτείας Σαν Λουίς Ποτοσί.
  • Η Πάολα Μάρκες ήταν γνωστή για ταξιδιωτικά και lifestyle βίντεο και είχε τονίσει ότι «το Instagram δεν είναι η πραγματική ζωή».
Snapshot powered by AI

Θλίψη στον κόσμο των κοινωνικών δικτύων έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Μεξικανής influencer, Πάολα Μάρκες, η οποία βρέθηκε νεκρή σε ηλικία μόλις 30 ετών.

Η νεαρή δημιουργός περιεχομένου, που μετρούσε εκατομμύρια ακολούθους στους προσωπικούς της λογαριασμούς, άφησε πίσω της πολλά αναπάντητα ερωτήματα, ενώ, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοκτονίας. Πρόκειται για υπόθεση – θρίλερ, βάσει και των τελευταίων της μηνυμάτων που μοιράστηκε με το κοινό της, μερικές ώρες πριν από τον θάνατό της.

«Νομίζω ότι έκανα manifesting ανάποδα, γιατί όσα είχα μού ξεγλιστρούν»

Η Πάολα Μάρκες βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο διαμέρισμά της στο Σαν Λουίς Ποτοσί του Μεξικού από μέλος της οικογένειας, το Σάββατο (30/05). Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν τον θάνατό της, σύμφωνα με το ισπανόφωνο Μέσο ενημέρωσης Sol de San Luis.

Ακόμη, εκπρόσωπος της Γενικής Εισαγγελίας της Πολιτείας επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος ερευνάται ως πιθανή αυτοκτονία.

Η Μάρκες είχε περισσότερους από 2 εκατ. ακολούθους σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Το τελευταίο της βίντεο στο TikTok προκάλεσε ανησυχία στους ακολούθους της εξαιτίας όσων εξομολογήθηκε για την ψυχολογική της κατάσταση.

«Η αλήθεια είναι ότι έκανα manifesting, αλλά νομίζω ότι έγινε ανάποδα, γιατί τα λίγα που είχα μού ξεγλιστρούν», είχε αναφέρει μία ημέρα πριν εντοπιστεί νεκρή.

Μετά τη δημοσιοποίηση της τραγικής είδησης, ο πατέρας της, Έρκουλες Μάρκες Μπαλντέρας, αποχαιρέτησε την κόρη του με μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο θησαυρός μου έφυγε, η όμορφη κόρη μου, Πάολα Μάρκες. Σήμερα έφυγε ένα κομμάτι της ζωής μου. Αγαπημένε Θεέ, κράτησέ την σε ένα όμορφο μέρος. Κόρη μου, μία μέρα θα είμαστε ξανά μαζί. Αναπαύσου εν ειρήνη, πριγκίπισσά μου», έγραψε.

Χιλιάδες χρήστες έσπευσαν να εκφράσουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια, ενώ, ο πατέρας της ευχαρίστησε δημόσια όσους στάθηκαν στο πλευρό τους, αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Τη Δευτέρα (01/06) επιβεβαίωσε ότι η Πάολα οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην κοινότητα Ουιτσιουαγιάν της πολιτείας Σαν Λουίς Ποτοσί.

Η Πάολα Μάρκες είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστή μέσα από τα ταξιδιωτικά και lifestyle βίντεο, κοινοποιώντας στιγμές από εξωτικούς προορισμούς, μεγάλες συναυλίες και πολυτελείς αποδράσεις. Στο βιογραφικό του προφίλ που διατηρούσε στο Instagram, υπήρχε μία φράση που σήμερα αποκτά ξεχωριστό συμβολισμό. «Το Instagram δεν είναι η πραγματική ζωή».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Χωρίς Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός στον πρώτο τελικό - Όσα δήλωσε ο Μπαρτζώκας

12:35WHAT THE FACT

Βραζιλία: Η στιγμή που ανυποψίαστη γυναίκα πέφτει μέσα σε φρεάτιο στη μέση πεζοδρομίου - Βίντεο

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες λόγω λειψυδρίας το νησί

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή διάσημη Μεξικανή influencer σε ηλικία μόλις 30 ετών – «Όσα είχα μού ξεγλιστρούν»

12:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές του Μαΐου - Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Ανάλυση Θοδωρή Κολυδά: Σχεδόν άνυδρη η Αττική και μέρος του Αιγαίου τον Μάιο

12:18ΑΠΟΨΕΙΣ

Όλοι κοιτούν το Ιράν - Ο στόχος είναι η Κίνα

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα «κόλαση» στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις - Ο Ζελένσκι κάνει έκκληση στον Τραμπ να στείλει πυραύλους

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ένοπλος έχει οχυρωθεί σε μπαρ στο Ρέντσμπουργκ - Κρατά αρκετούς ομήρους

12:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΕΑΡ: Η αποχώρηση των στελεχών συνδέεται άμεσα με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

11:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τον Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη στη διαμάχη με την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο Αττικής

11:51LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: «Μεγάλωσα χωρίς πατέρα, η μητέρα μου έκανε 3 δουλειές για να με μεγαλώσει»

11:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιφέρεια Αττικής: 7,2 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για 549 εργαστήρια πληροφορικής σε σχολεία

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρουν τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία - Πέμπτο θύμα φέτος η Σίλια - Πάνω από 6.500 καταγγελίες, 3.850 συλλήψεις κι εκατοντάδες προφυλακίσεις

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ μαινόμενος προς Νετανιάχου: «Είσαι τρελός. Θα ήσουν φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Όλοι σε μισούν»

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανατροπή με Αχτσιόλγου: Παραιτείται από βουλευτής, πρώτος επιλαχών ο Δραγασάκης

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Στο στόχαστρο τα second hand καταστήματα - Τι καταγγέλλει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών

11:34LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Τι τηλεθέαση έκανε η Λένα Φλυτζάνη στο πρώτο της κεντρικό δελτίο

11:28ΥΓΕΙΑ

Τα GLP-1 φάρμακα επιβραδύνουν 4 καρκίνους – Τι έδειξε νέα έρευνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Κλιντ Ίστγουντ; «Ναι, έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο»

11:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τον Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη στη διαμάχη με την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο Αττικής

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Κρατούμενος αλβανικής καταγωγής απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού στις 9 το πρωί!

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ μαινόμενος προς Νετανιάχου: «Είσαι τρελός. Θα ήσουν φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Όλοι σε μισούν»

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Λονδίνο: Νοσηλευτές άφησαν αβοήθητη 20χρονη με φρικτούς πόνους στο στομάχι για να δουν ποδόσφαιρο - Λίγες ώρες αργότερα κατέληξε

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαλύεται η ΚΟ της ΝΕΑΡ: Αποχωρούν 150 στελέχη, μεταξύ τους οι 7 βουλευτές

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανατροπή με Αχτσιόλγου: Παραιτείται από βουλευτής, πρώτος επιλαχών ο Δραγασάκης

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμάτα: Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά του ζευγαριού για να διαπιστωθεί αν ήταν ναρκωμένα - Τι ερευνούν οι αρχές

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η κρίση της τηγανητής πατάτας «χτυπάει» το Βέλγιο: Πέντε εκατ. τόνοι περισσεύουν στην Ευρώπη

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Κινητά τηλέφωνα: Σε αυτά τα δωμάτια του σπιτιού θα τα «απαγορεύσει» η Σουηδία

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Μαθηματικά των ΕΠΑΛ και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια οδός: Νεκρός 47χρονος σε τροχαίο - Φέρεται να υπέστη παθολογικό επεισόδιο στο τιμόνι

11:52WHAT THE FACT

Προσοχή στις selfies: Γιατί η κίνηση «V» στις φωτογραφίες κρύβει κινδύνους για τα αποτυπώματά μας

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Φώναζε για «βοήθεια» η 39χρονη - Έφερε τραύματα και στην πλάτη - Τα βίντεο στο TikTok και οι τριβές του ζευγαριού

11:34LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Τι τηλεθέαση έκανε η Λένα Φλυτζάνη στο πρώτο της κεντρικό δελτίο

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα: 21χρονος οδηγός έπεσε στον γκρεμό

11:28ΥΓΕΙΑ

Τα GLP-1 φάρμακα επιβραδύνουν 4 καρκίνους – Τι έδειξε νέα έρευνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ