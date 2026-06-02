Νεκρή διάσημη Μεξικανή influencer σε ηλικία μόλις 30 ετών – «Όσα είχα μού ξεγλιστρούν»

Η Πάολα Μάρκες ήταν γνωστή για ταξιδιωτικά και lifestyle βίντεο και είχε τονίσει ότι «το Instagram δεν είναι η πραγματική ζωή».

Θλίψη στον κόσμο των κοινωνικών δικτύων έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Μεξικανής influencer, Πάολα Μάρκες, η οποία βρέθηκε νεκρή σε ηλικία μόλις 30 ετών.

Η νεαρή δημιουργός περιεχομένου, που μετρούσε εκατομμύρια ακολούθους στους προσωπικούς της λογαριασμούς, άφησε πίσω της πολλά αναπάντητα ερωτήματα, ενώ, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοκτονίας. Πρόκειται για υπόθεση – θρίλερ, βάσει και των τελευταίων της μηνυμάτων που μοιράστηκε με το κοινό της, μερικές ώρες πριν από τον θάνατό της.

«Νομίζω ότι έκανα manifesting ανάποδα, γιατί όσα είχα μού ξεγλιστρούν»

Η Πάολα Μάρκες βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο διαμέρισμά της στο Σαν Λουίς Ποτοσί του Μεξικού από μέλος της οικογένειας, το Σάββατο (30/05). Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν τον θάνατό της, σύμφωνα με το ισπανόφωνο Μέσο ενημέρωσης Sol de San Luis.

Ακόμη, εκπρόσωπος της Γενικής Εισαγγελίας της Πολιτείας επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος ερευνάται ως πιθανή αυτοκτονία.

Η Μάρκες είχε περισσότερους από 2 εκατ. ακολούθους σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Το τελευταίο της βίντεο στο TikTok προκάλεσε ανησυχία στους ακολούθους της εξαιτίας όσων εξομολογήθηκε για την ψυχολογική της κατάσταση.

«Η αλήθεια είναι ότι έκανα manifesting, αλλά νομίζω ότι έγινε ανάποδα, γιατί τα λίγα που είχα μού ξεγλιστρούν», είχε αναφέρει μία ημέρα πριν εντοπιστεί νεκρή.

Μετά τη δημοσιοποίηση της τραγικής είδησης, ο πατέρας της, Έρκουλες Μάρκες Μπαλντέρας, αποχαιρέτησε την κόρη του με μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο θησαυρός μου έφυγε, η όμορφη κόρη μου, Πάολα Μάρκες. Σήμερα έφυγε ένα κομμάτι της ζωής μου. Αγαπημένε Θεέ, κράτησέ την σε ένα όμορφο μέρος. Κόρη μου, μία μέρα θα είμαστε ξανά μαζί. Αναπαύσου εν ειρήνη, πριγκίπισσά μου», έγραψε.

Χιλιάδες χρήστες έσπευσαν να εκφράσουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια, ενώ, ο πατέρας της ευχαρίστησε δημόσια όσους στάθηκαν στο πλευρό τους, αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Τη Δευτέρα (01/06) επιβεβαίωσε ότι η Πάολα οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην κοινότητα Ουιτσιουαγιάν της πολιτείας Σαν Λουίς Ποτοσί.

Η Πάολα Μάρκες είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστή μέσα από τα ταξιδιωτικά και lifestyle βίντεο, κοινοποιώντας στιγμές από εξωτικούς προορισμούς, μεγάλες συναυλίες και πολυτελείς αποδράσεις. Στο βιογραφικό του προφίλ που διατηρούσε στο Instagram, υπήρχε μία φράση που σήμερα αποκτά ξεχωριστό συμβολισμό. «Το Instagram δεν είναι η πραγματική ζωή».