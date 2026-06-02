ΝΕΑΡ: Η αποχώρηση των στελεχών συνδέεται άμεσα με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Άμεση σύνδεση ανάμεσα στην απόφαση των 150 στελεχών της ΝΕΑΡ να αποχωρήσουν από το κόμμα, και την ίδρυση της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα εντοπίζει σε ανακοίνωσή της η ΝΕΑΡ.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η αποχώρηση σχεδιαζόταν εδώ και καιρό και ότι η διάλυση της ΚΟ «αποδυναμώνει την αριστερή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη».



Σχολιάζει μάλιστα ότι η αποχώρηση των στελεχών «θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράλυσης. Άλλωστε, όσο καθυστερούσαν πρωτοβουλίες συγκρότησης άλλων κομμάτων, αναβάλλονταν οι αποφάσεις για αποχώρηση».

Η ΝΕΑΡ είναι σαφής στην ανακοίνωσή της ότι «χωρίς υπεκφυγές, η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματός μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. από τον Αλέξη Τσίπρα».

Αναφορικά με την ΕΛΑΣ, η ΝΕΑΡ σχολιάζει ότι «πρόκειται για έναν σχηματισμό που δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση έκφραση του «Λαϊκού Μετώπου», ούτε συνιστά έναν πόλο που μπορεί να συστεγάσει διαφορετικές δυνάμεις. Είναι ένα σχήμα προσωποπαγές, αρχηγικό, χωρίς εσωτερικές διαδικασίες, που προϋποθέτει τη διάλυση κομμάτων, αποκλείει τις συνεργασίες και θεωρεί πως δεν έχει «όμορους χώρους». Συμβάλλει έτσι στην απαξίωση της πολιτικής και αντίκειται αντικειμενικά στο σύνθημα «Η Πολιτική Επιστρέφει», που προβάλαμε όταν ιδρύσαμε τη Νέα Αριστερά».

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ξεκαθαρίζεται ότι η ΝΕΑΡ δεν αναστέλλει τη λειτουργία της και «συνεχίζει».

«Στόχος της είναι η επίτευξη των στόχων που ψηφίστηκαν στο πρόσφατο συνέδριό μας —και από τους αποχωρήσαντες. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ανασύνθεση της Αριστεράς, ώστε να αποτελέσει, στα κινήματα, στους κοινωνικούς χώρους, στα σωματεία και στη Βουλή, την ανταγωνιστική δύναμη απέναντι στην κυριαρχία της Δεξιάς, την άνοδο της Ακροδεξιάς και την πολιτική του "μέσου όρου". Για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Για την παραγωγή ενός προγράμματος που θα φέρνει στο προσκήνιο τις ανάγκες της κοινωνίας», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΕΑΡ.

Διαβάστε επίσης