Νύχτα «κόλαση» στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 16 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις

Μια ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκότωσε τουλάχιστον 16 ανθρώπους σε όλη την Ουκρανία, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της Μόσχας τους τελευταίους μήνες.

Ένα οκτάχρονο αγόρι και μια γυναίκα που ανασύρθηκαν από τα ερείπια μιας πολυκατοικίας ήταν μεταξύ των 11 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο Ντνίπρο, δήλωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι. Στην πρωτεύουσα Κίεβο, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ο πρόεδρος Βολοντόμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι πολιτικές υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις έγιναν στόχος σε όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι επιδρομές έγιναν ως απάντηση σε προηγούμενες ουκρανικές επιθέσεις, λέγοντας σε ανακοίνωσή του ότι οι «στόχοι» της επιδρομής είχαν όλοι επιτευχθεί. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στο Κίεβο, τις κεντρικές πόλεις Ντνίπρο και Ζαπορίζια, και τις πόλεις Πολτάβα και Χάρκοβο στα ανατολικά.

Πυκνός καπνός υψώθηκε από το κέντρο της πρωτεύουσας την Τρίτη, όπου ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης προειδοποίησε ότι εκτοξεύτηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι και ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιές κοντά σε ένα βενζινάδικο, ένα εργοτάξιο και αρκετές πολυκατοικίες, καθώς και σε δύο σπίτια, δήλωσε ο Κλίτσκο, ενώ αναφέρθηκαν επίσης διακοπές ρεύματος σε όλη την πόλη.

Ο δήμαρχος του Χάρκοβο, Ιχόρ Τερέχοφ, δήλωσε ότι 10 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας στη βορειοανατολική πόλη, ενώ μια βιομηχανική εγκατάσταση δέχτηκε επίσης επίθεση νοτιότερα στη Ζαπορίζια. Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας δήλωσε ότι η Μόσχα εκτόξευσε περισσότερα από 650 drones και 70 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, με 642 από αυτά να καταρρίπτονται.

Από τότε που έληξε μια σύντομη εκεχειρία τον Μάιο, η Ρωσία έχει εξαπολύσει αρκετά κύματα επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο, μεταξύ των οποίων και επιθέσεις σε μια πολυκατοικία που σκότωσαν 24 άτομα, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών. Μέρες αργότερα, η Ουκρανία απάντησε με επίθεση στην περιοχή της Μόσχας, η οποία, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, είχε σκοτώσει τρεις ανθρώπους - κάτι που ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «απόλυτα δικαιολογημένο».

Η Ουκρανία δήλωσε ότι οι απειλές της Ρωσίας δεν ήταν τίποτα λιγότερο από αναίσχυντος εκβιασμός και κάλεσε τους συμμάχους να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα, η οποία ξεκίνησε μια ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει ότι είναι πιθανό ένα «μαζικό πλήγμα» στην νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του τη Δευτέρα και κάλεσε τους κατοίκους να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις. Το πρωί της Τρίτης, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία είχε εκτοξεύσει 656 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κρούσης και 73 πυραύλους διαφόρων τύπων - βαλλιστικούς, κρουζ και κατά πλοίων - στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε τη νύχτα.

«Χρειαζόμαστε επειγόντως βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προμήθεια πυραύλων για συστήματα Patriot», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, αναφερόμενος στο υλικό αναχαίτισης που χρησιμοποιείται για την αναχαίτιση ρωσικών πυραύλων. Οι πύραυλοι Patriot βρίσκονται σε έλλειψη, κάτι που επιδεινώθηκε από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία πέρυσι, ο Τραμπ έχει επίσης σταματήσει τις άμεσες προμήθειες προς την Ουκρανία, επομένως οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου τις αγοράζουν από τις ΗΠΑ πριν τις στείλουν στην Ουκρανία.

«Μια επίθεση μεγάλης κλίμακας και μια απολύτως διαφανής δήλωση από τη Ρωσία », έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Εάν η Ουκρανία δεν προστατευθεί από βαλλιστικές και άλλες πυραυλικές επιθέσεις, αυτές οι επιθέσεις θα συνεχιστούν. Η Ευρώπη χρειάζεται τους δικούς της αντιβαλλιστικούς πυραύλους, ώστε αυτός ο πόλεμος να μπορέσει επιτέλους να τελειώσει. Και σίγουρα χρειαζόμαστε τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών για την προμήθεια πυραύλων όπως οι Patriot. Βασιζόμαστε στην υποστήριξη των εταίρων μας και σε αποτελεσματικές απαντήσεις στη σημερινή επίθεση» διεμήνυσε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι το Κίεβο ξεμένει από συστοιχίες Patriot, τις οποίες προμηθεύουν οι ΗΠΑ και είναι το μόνο σύστημα αεράμυνας ικανό να μπλοκάρει τους ταχέως κινούμενους εχθρικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Την περασμένη εβδομάδα έκανε το πρωτοφανές βήμα να γράψει στον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο ζητώντας βοήθεια. Ο Ζελένσκι περιέγραψε τους Patriot ως «ζωτικό εργαλείο» για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών. Οι βαλλιστικοί πύραυλοι ήταν το «τελευταίο σημαντικό πλεονέκτημα της Μόσχας στο πεδίο της μάχης», τόνισε.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει αγνοήσει τις εκκλήσεις του Ζελένσκι, με εκατοντάδες σπάνιους και ακριβούς Patriot να καταναλώνονται τον Φεβρουάριο κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, δήλωσε ότι οι τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας έδειξαν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει εξαντλήσει τις επιλογές του. Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουκρανία έχει διεξάγει μια ολοένα και πιο επιτυχημένη αεροπορική εκστρατεία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, πλήττοντας διυλιστήρια πετρελαίου και λιμάνια στη Ρωσία, καθώς και έναν κρίσιμο χερσαίο διάδρομο που συνδέει την κατεχόμενη νότια Ουκρανία με την Κριμαία.

«Ο Πούτιν είναι εγκληματίας πολέμου και ηττημένος που δεν έχει άλλα χαρτιά εκτός από την τρομοκρατία. Η Μόσχα χάνει στο πεδίο της μάχης. Κανένας αριθμός πυραύλων δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό» είπε

