Νύχτα «κόλαση» στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 16 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις

Μαζικές ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων σε πέντε πόλεις της Ουκρανίας

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Νύχτα «κόλαση» στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 16 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις

Πυροσβέστης προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά σε κατοικημένο κτήριο στο Κίεβο

Ukrainian Emergency Service
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μαζικές ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones σε πέντε ουκρανικές πόλεις, κυρίως στο Ντνίπρο και το Κίεβο.
  • Η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 650 drones και 70 πυραύλους, με την ουκρανική αεράμυνα να καταρρίπτει τα περισσότερα, ενώ οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και πυρκαγιές.
  • Ο πρόεδρος Ζελένσκι κάλεσε για επειγόντως βοήθεια από τις ΗΠΑ σε πυραύλους Patriot, καθώς η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειψη σε συστήματα αεράμυνας ικανά να αναχαιτίσουν βαλλιστικούς πυραύλους.
  • Η Ουκρανία χαρακτήρισε τις ρωσικές επιθέσεις ως αναίσχυντο εκβιασμό και τόνισε την ανάγκη αυξημένης διεθνούς πίεσης στη Μόσχα, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι ο Πούτιν έχει εξαντλήσει τις επιλογές του.
  • Η ουκρανική πλευρά συνεχίζει επιτυχημένη αεροπορική εκστρατεία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πλήττοντας κρίσιμες ρωσικές υποδομές, παρά τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις.
Snapshot powered by AI

Μια ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκότωσε τουλάχιστον 16 ανθρώπους σε όλη την Ουκρανία, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της Μόσχας τους τελευταίους μήνες.

Ένα οκτάχρονο αγόρι και μια γυναίκα που ανασύρθηκαν από τα ερείπια μιας πολυκατοικίας ήταν μεταξύ των 11 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο Ντνίπρο, δήλωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι. Στην πρωτεύουσα Κίεβο, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ο πρόεδρος Βολοντόμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι πολιτικές υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις έγιναν στόχος σε όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι επιδρομές έγιναν ως απάντηση σε προηγούμενες ουκρανικές επιθέσεις, λέγοντας σε ανακοίνωσή του ότι οι «στόχοι» της επιδρομής είχαν όλοι επιτευχθεί. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στο Κίεβο, τις κεντρικές πόλεις Ντνίπρο και Ζαπορίζια, και τις πόλεις Πολτάβα και Χάρκοβο στα ανατολικά.

Πυκνός καπνός υψώθηκε από το κέντρο της πρωτεύουσας την Τρίτη, όπου ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης προειδοποίησε ότι εκτοξεύτηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι και ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιές κοντά σε ένα βενζινάδικο, ένα εργοτάξιο και αρκετές πολυκατοικίες, καθώς και σε δύο σπίτια, δήλωσε ο Κλίτσκο, ενώ αναφέρθηκαν επίσης διακοπές ρεύματος σε όλη την πόλη.

Ο δήμαρχος του Χάρκοβο, Ιχόρ Τερέχοφ, δήλωσε ότι 10 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας στη βορειοανατολική πόλη, ενώ μια βιομηχανική εγκατάσταση δέχτηκε επίσης επίθεση νοτιότερα στη Ζαπορίζια. Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας δήλωσε ότι η Μόσχα εκτόξευσε περισσότερα από 650 drones και 70 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, με 642 από αυτά να καταρρίπτονται.

Από τότε που έληξε μια σύντομη εκεχειρία τον Μάιο, η Ρωσία έχει εξαπολύσει αρκετά κύματα επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο, μεταξύ των οποίων και επιθέσεις σε μια πολυκατοικία που σκότωσαν 24 άτομα, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών. Μέρες αργότερα, η Ουκρανία απάντησε με επίθεση στην περιοχή της Μόσχας, η οποία, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, είχε σκοτώσει τρεις ανθρώπους - κάτι που ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «απόλυτα δικαιολογημένο».

Η Ουκρανία δήλωσε ότι οι απειλές της Ρωσίας δεν ήταν τίποτα λιγότερο από αναίσχυντος εκβιασμός και κάλεσε τους συμμάχους να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα, η οποία ξεκίνησε μια ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει ότι είναι πιθανό ένα «μαζικό πλήγμα» στην νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του τη Δευτέρα και κάλεσε τους κατοίκους να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις. Το πρωί της Τρίτης, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία είχε εκτοξεύσει 656 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κρούσης και 73 πυραύλους διαφόρων τύπων - βαλλιστικούς, κρουζ και κατά πλοίων - στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε τη νύχτα.

«Χρειαζόμαστε επειγόντως βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προμήθεια πυραύλων για συστήματα Patriot», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, αναφερόμενος στο υλικό αναχαίτισης που χρησιμοποιείται για την αναχαίτιση ρωσικών πυραύλων. Οι πύραυλοι Patriot βρίσκονται σε έλλειψη, κάτι που επιδεινώθηκε από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία πέρυσι, ο Τραμπ έχει επίσης σταματήσει τις άμεσες προμήθειες προς την Ουκρανία, επομένως οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου τις αγοράζουν από τις ΗΠΑ πριν τις στείλουν στην Ουκρανία.

«Μια επίθεση μεγάλης κλίμακας και μια απολύτως διαφανής δήλωση από τη Ρωσία », έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Εάν η Ουκρανία δεν προστατευθεί από βαλλιστικές και άλλες πυραυλικές επιθέσεις, αυτές οι επιθέσεις θα συνεχιστούν. Η Ευρώπη χρειάζεται τους δικούς της αντιβαλλιστικούς πυραύλους, ώστε αυτός ο πόλεμος να μπορέσει επιτέλους να τελειώσει. Και σίγουρα χρειαζόμαστε τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών για την προμήθεια πυραύλων όπως οι Patriot. Βασιζόμαστε στην υποστήριξη των εταίρων μας και σε αποτελεσματικές απαντήσεις στη σημερινή επίθεση» διεμήνυσε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι το Κίεβο ξεμένει από συστοιχίες Patriot, τις οποίες προμηθεύουν οι ΗΠΑ και είναι το μόνο σύστημα αεράμυνας ικανό να μπλοκάρει τους ταχέως κινούμενους εχθρικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Την περασμένη εβδομάδα έκανε το πρωτοφανές βήμα να γράψει στον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο ζητώντας βοήθεια. Ο Ζελένσκι περιέγραψε τους Patriot ως «ζωτικό εργαλείο» για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών. Οι βαλλιστικοί πύραυλοι ήταν το «τελευταίο σημαντικό πλεονέκτημα της Μόσχας στο πεδίο της μάχης», τόνισε.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει αγνοήσει τις εκκλήσεις του Ζελένσκι, με εκατοντάδες σπάνιους και ακριβούς Patriot να καταναλώνονται τον Φεβρουάριο κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, δήλωσε ότι οι τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας έδειξαν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει εξαντλήσει τις επιλογές του. Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουκρανία έχει διεξάγει μια ολοένα και πιο επιτυχημένη αεροπορική εκστρατεία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, πλήττοντας διυλιστήρια πετρελαίου και λιμάνια στη Ρωσία, καθώς και έναν κρίσιμο χερσαίο διάδρομο που συνδέει την κατεχόμενη νότια Ουκρανία με την Κριμαία.

«Ο Πούτιν είναι εγκληματίας πολέμου και ηττημένος που δεν έχει άλλα χαρτιά εκτός από την τρομοκρατία. Η Μόσχα χάνει στο πεδίο της μάχης. Κανένας αριθμός πυραύλων δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό» είπε

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:19ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα - δικηγόρος δολοφόνου: «Είδα έναν άνθρωπο που είχε δεχθεί επίθεση, είναι ανθρώπινο κουρέλι»

14:17LIFESTYLE

Dua Lipa: Πώς κατάφερε να κρατήσει κρυφό τον γάμο της μέχρι την τελευταία στιγμή

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο σε πατέρα και γιο που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο

14:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κένι Νταλγκλίς: Ο θρύλος της Λίβερπουλ διεγνώσθη με καρκίνο – «Η θεραπεία πηγαίνει καλά»

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας των εργαζομένων στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας την Τετάρτη

14:03ΠΑΙΔΕΙΑ

Όταν το Πανεπιστήμιο ακούει τη Γενιά Ζ: Η έρευνα του Α.Π.Θ. που ανατρέπει όσα πιστεύαμε για τους φοιτητές

13:59ΕΥ ΖΗΝ

Κρίση πανικού ή κρίση άγχους; Πώς να καταλάβετε τι νιώθετε

13:49LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν και Λιούις Χάμιλτον επισημοποίησαν το ειδύλλιό τους με την πρώτη τους κοινή ανάρτηση

13:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από το «πάρε τηλέφωνο τον εραστή σου» στο «κυκλοφορώ μ' ένα μωρό»: Αφιέρωμα στα πιο καλτ λαϊκά τραγούδια

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Συναγερμός για 38χρονο κολυμβητή που αγνοείται

13:40ΕΥ ΖΗΝ

Ελληνικό γιαούρτι και κίμτσι: Τα δύο προβιοτικά που προτείνει ειδικός του Χάρβαρντ

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Απέρριψε την παράσταση του ελληνικού Δημοσίου η εισαγγελέας - Ένταση με Κωνσταντοπούλου - Οι συνεδριάσεις του Ιουλίου

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Στάσεις εργασίας προκήρυξε η Διδασκαλική Ομοσπονδία από τις 2 έως τις 19 Ιουνίου

13:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Μέχρι 30 Ιουνίου η καταβολή των 150 ευρώ - Ποιοι, πώς και πόσα θα λάβουν

13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Ελένη Πορτάλιου

13:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με την υποψήφια για τη θέση του γγ του ΟΗΕ Ρεμπέκα Γκρίνσπαν

13:23LIFESTYLE

Διονύσης Σχοινάς για Καίτη Γαρμπή: «Νιώθω ότι έχουμε βρεθεί σε 18 ζωές μαζί»

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λίβανος ανακοίνωσε μερική εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ - Οι επιθέσεις συνεχίζονται

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Άνδρας πέθανε μετά από πτώση

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βασιλιάς Κάρολος θέλει να δει τα εγγόνια του, αλλά θέτει έναν αυστηρό όρο στον Χάρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Κλιντ Ίστγουντ; «Ναι, έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο»

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών

11:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τον Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη στη διαμάχη με την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Κατά τη διάρκεια μεταφοράς ψωμιού η απόδραση του Αλβανού κρατούμενου - Συνελήφθησαν δύο σωφρονιστικοί

13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Ελένη Πορτάλιου

13:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από το «πάρε τηλέφωνο τον εραστή σου» στο «κυκλοφορώ μ' ένα μωρό»: Αφιέρωμα στα πιο καλτ λαϊκά τραγούδια

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαλύεται η ΚΟ της ΝΕΑΡ: Αποχωρούν 150 στελέχη, μεταξύ τους οι 7 βουλευτές

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Λονδίνο: Νοσηλευτές άφησαν αβοήθητη 20χρονη με φρικτούς πόνους στο στομάχι για να δουν ποδόσφαιρο - Λίγες ώρες αργότερα κατέληξε

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ μαινόμενος προς Νετανιάχου: «Είσαι τρελός. Θα ήσουν φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Όλοι σε μισούν»

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμάτα: Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά του ζευγαριού για να διαπιστωθεί αν ήταν ναρκωμένα - Τι ερευνούν οι αρχές

12:35WHAT THE FACT

Βραζιλία: Η στιγμή που ανυποψίαστη γυναίκα πέφτει μέσα σε φρεάτιο στη μέση πεζοδρομίου - Βίντεο

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βασιλιάς Κάρολος θέλει να δει τα εγγόνια του, αλλά θέτει έναν αυστηρό όρο στον Χάρι

12:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Ο μοναχικός καουμπόι του κινηματογράφου ρίχνει αυλαία στη σπουδαία καριέρα του

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η κρίση της τηγανητής πατάτας «χτυπάει» το Βέλγιο: Πέντε εκατ. τόνοι περισσεύουν στην Ευρώπη

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Μαθηματικά των ΕΠΑΛ και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

11:34LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Τι τηλεθέαση έκανε η Λένα Φλυτζάνη στο πρώτο της κεντρικό δελτίο

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανατροπή με Αχτσιόλγου: Παραιτείται από βουλευτής, πρώτος επιλαχών ο Δραγασάκης

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Συναγερμός για 38χρονο κολυμβητή που αγνοείται

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο σε πατέρα και γιο που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Φώναζε για «βοήθεια» η 39χρονη - Έφερε τραύματα και στην πλάτη - Τα βίντεο στο TikTok και οι τριβές του ζευγαριού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ