Σπάνια «κόκκινα ξωτικά» στο Θιβέτ: Βίντεο από το εντυπωσιακό ατμοσφαιρικό φαινόμενο «red sprites»

Τα «red sprites» όπως είναι γνωστό το φαινόμενο διεθνώς, φώτισαν τον ουρανό πάνω από το Θιβέτ

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Snapshot
  • Τα «red sprites» είναι σπάνια φωτεινά φαινόμενα που εμφανίζονται σε ύψη 50 έως 90 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων.
  • Το φαινόμενο προκαλείται από ηλεκτρικά πεδία που διεγείρουν τα μόρια του αζώτου στην ανώτερη ατμόσφαιρα, δημιουργώντας κόκκινες λάμψεις.
  • Τα sprites έχουν διάφορα σχήματα, όπως στήλες, μέδουσες ή διακλαδισμένα νήματα, με τις κόκκινες στήλες πάνω από το Θιβέτ να αποτελούν εντυπωσιακή μορφή.
  • Παρότι θεωρούνται σπάνια, τα red sprites συμβαίνουν πιθανώς πιο συχνά από ό,τι πιστευόταν, αλλά η σύντομη διάρκεια και το μεγάλο ύψος τους δυσκολεύουν την παρατήρηση.
Ένα εντυπωσιακό βίντεο που καταγράφει γιγάντιες κόκκινες στήλες φωτός να αναβοσβήνουν ψηλά πάνω από καταιγίδες στο Θιβέτ έχει προκαλέσει δέος σε θεατές σε όλο τον κόσμο.

Το σπάνιο αυτό φαινόμενο, γνωστό ως red sprites ή «κόκκινα ξωτικά», όπως αποδίδεται στα ελληνικά, εμφανίστηκε σαν τεράστια φωτεινά ­«πλοκάμια» που εκτείνονταν προς το διάστημα, δημιουργώντας ένα θέαμα που θυμίζει περισσότερο σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας παρά φυσικό φαινόμενο.

Το υλικό καταγράφηκε κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας και δείχνει πολλαπλές έντονες κόκκινες λάμψεις να εκδηλώνονται πάνω από τις κορυφές των νεφών.

Τι είναι τα κόκκινα sprites

Σε αντίθεση με τους συνηθισμένους κεραυνούς, οι οποίοι εκδηλώνονται μέσα στα σύννεφα ή μεταξύ σύννεφων και εδάφους, τα κόκκινα sprites εμφανίζονται πολύ ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, σε ύψη που φτάνουν συνήθως από 50 έως και 90 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης.

Οι επιστήμονες τα κατατάσσουν στα λεγόμενα Transient Luminous Events (TLEs), δηλαδή παροδικά φωτεινά φαινόμενα που εμφανίζονται πάνω από ισχυρές καταιγίδες. Δημιουργούνται όταν ισχυρές ηλεκτρικές εκκενώσεις χαμηλότερα στην ατμόσφαιρα παράγουν έντονα ηλεκτρικά πεδία στα ανώτερα στρώματά της.

Τα ηλεκτρικά αυτά πεδία διεγείρουν τα μόρια του αζώτου, τα οποία εκπέμπουν τη χαρακτηριστική κόκκινη λάμψη που κάνει τα sprites τόσο εντυπωσιακά.

Οι διαφορετικές μορφές τους

Τα sprites μπορούν να εμφανιστούν σε διάφορα σχήματα, όπως μέδουσες, στήλες, «καρότα» ή διακλαδισμένα φωτεινά νήματα. Οι εντυπωσιακές κόκκινες στήλες που καταγράφηκαν πάνω από το Θιβέτ συγκαταλέγονται στις πιο θεαματικές μορφές του φαινομένου που έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα.

Παρότι θεωρούνται σπάνια, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα sprites συμβαίνουν συχνότερα απ’ ό,τι πιστεύαμε στο παρελθόν, ωστόσο η εξαιρετικά σύντομη διάρκειά τους και το μεγάλο υψόμετρο στο οποίο εκδηλώνονται καθιστούν δύσκολη την παρατήρηση και καταγραφή τους.

