ΣΚΑΪ: Τι τηλεθέαση έκανε η Λένα Φλυτζάνη στο πρώτο της κεντρικό δελτίο

Την πρώτη καλησπέρα, ως ανκοργούμαν του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, είπε η Λένα Φλυτζάνη το βράδυ της Δευτέρας. Η δημοσιογράφος, που τα τελευταία χρόνια παρουσίαζε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων, κάνει ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα της και θα έχει ενδιαφέρον η συνέχεια στο νέο της πόστο.

Η παρουσιάστρια, στην «πρεμιέρα» της, κέρδισε το 10,5% του συνόλου και το 9,6% του δυναμικού κοινού. Την ίδια ώρα, το δελτίο του MEGA κατέγραψε 14% στο σύνολο και 14,5% στο δυναμικό κοινό. Το δελτίο του STAR, με τη Μάρα Ζαχαρέα, έκανε 11,4% στο σύνολο και 10,5% στους τηλεθεατές 18-54.

Από τις 19.00 έως τις 20.00, το δελτίο του ALPHA κέρδισε το 13,4% του συνόλου και το 10,4% του δυναμικού κοινού. Στον ΑΝΤ1, ο Νίκος Χατζηνικολάου έκανε 6,3% στο σύνολο και 5,8% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, το δελτίο κατέγραψε 8,5% και 4,1% αντίστοιχα.

