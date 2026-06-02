Tραμπ μαινόμενος προς Νετανιάχου: «Είσαι τρελός. Θα ήσουν φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Όλοι σε μισούν»

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Χεζμπολάχ συμφώνησε να σταματήσει τα πυρά, χωρίς να διευκρινίσει πώς επιτεύχθηκε αυτή η συμφωνία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξοργίστηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν τη Δευτέρα (1/6), αποκαλώντας τον «τρελό» και λέγοντάς του ότι όλοι «μισούν το Ισραήλ», καθώς απαίτησε από το Ισραήλ να συμφωνήσει σε εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ.

Η ιστοσελίδα Axios επικαλούμενη έναν Αμερικανό αξιωματούχο συνόψισε το μήνυμα του Τραμπ προς τον Νετανιάχου ως εξής: «Είσαι τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού». Μια δεύτερη πηγή που ενημερώθηκε για την κλήση είπε στο μέσο ενημέρωσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν «εξοργισμένος» και σε κάποιο σημείο φώναξε στον Νετανιάχου: «Τι στο καλό κάνεις;»

Δύο από τις πηγές δήλωσαν επίσης ότι ο Τραμπ κατηγόρησε τον Νετανιάχου για αχαριστία κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας σχετικά με την κλιμάκωση των μαχών στον Λίβανο, την οποία ο Axios χαρακτήρισε «γεμάτη υβριστικά μηνύματα».

Ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στον ιστότοπο ειδήσεων ότι ο Τραμπ γνώριζε πως η Χεζμπολάχ έχει εξαπολύσει επανειλημμένα πυρά κατά του Ισραήλ και ότι η Ιερουσαλήμ έχει το δικαίωμα να απαντήσει, πιστεύει ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις αντέδρασαν δυσανάλογα τις τελευταίες ημέρες, διακινδυνεύοντας τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να εξασφαλίσει παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, η οποία θέτει ως προϋπόθεση μια συμφωνία για εκεχειρία στον Λίβανο.

Ο Τραμπ εξερράγη με τον Νετανιάχου και τον επέπληξε στην τηλεφωνική τους επικοινωνία δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios, και «ο Νετανιάχου του απάντησε: "Εντάξει, εντάξει, απλώς βεβαιώσου ότι όλα έχουν τακτοποιηθεί".

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου ότι είναι εκείνος που τον έχει κρατήσει εκτός φυλακής, μια προφανής αναφορά στο επανειλημμένο δημόσιο αίτημά του προς τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ να δώσει χάρη στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο οποίος αντιμετωπίζει μια μακρά δίκη για διαφθορά.

Σε μια σειρά αναρτήσεων στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε ότι είχε μια «πολύ παραγωγική τηλεφωνική κλήση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, ότι δεν θα θα μεταβούν στρατεύματα στη Βηρυτό και ότι τυχόν στρατεύματα που βρίσκονται καθ' οδόν έχουν ήδη απομακρυνθεί».

«Απομάκρυνε τα στρατεύματά του. Ευχαριστώ Μπίμπι!», είπε ο Τραμπ, περιγράφοντας τα σχέδια επίθεσης του Ισραήλ ως «μια μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό». Ισραηλινές στρατιωτικές πηγές δήλωσαν ότι κανένα στράτευμα δεν βρισκόταν καθ' οδόν προς τη Βηρυτό, σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του Τραμπ.

«Ομοίως μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων είχα μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλα τα πυρά. ότι το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και ότι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ», πρόσθεσε ο Τραμπ, χωρίς να διευκρινίσει με ποιους είχε επικοινωνήσει στην ομάδα, ενώ ισχυρίστηκε επίσης ότι η Χεζμπολάχ συναίνεσε να σταματήσει να στοχεύει ισραηλινά στρατεύματα.

Όλες οι φορές που ο Τραμπ «τα έβαλε» με τον «Μπίμπι»

Ο Νετανιάχου συχνά διατυμπανίζει αυτό που αποκαλεί ισχυρή και στενή σχέση με τον Τραμπ και τον Λευκό Οίκο. Δεν είναι η πρώτη φορά όμως που ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκφράζει δυσαρέσκεια απέναντί ​​του. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Τραμπ φέρεται να είπε σε κορυφαίους βοηθούς του ότι ο Νετανιάχου «με γ...άει».

Ο Λευκός Οίκος έστειλε επίσης αυτό που το Axios περιέγραψε ως «αυστηρό ιδιωτικό μήνυμα» στον Νετανιάχου τον ίδιο μήνα σχετικά με την εκεχειρία με τη Χαμάς. Το 2021, ο Τραμπ επιτέθηκε στον Νετανιάχου για τα συγχαρητήρια του Ισραηλινού ηγέτη στον Τζο Μπάιντεν μετά την εκλογή του ως προέδρου των ΗΠΑ.

«Του ευχήθηκε πολύ νωρίς. Νωρίτερα από τους περισσότερους. Δεν του έχω μιλήσει από τότε. Να παει να γα...εί», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Ισραηλινό δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ, τον δημοσιογράφο πίσω από το ρεπορτάζ του Axios της Δευτέρας

Μετά το τηλεφώνημα της Δευτέρας, ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο ηγέτης του κόμματος Γιασάρ, που θεωρείται βασικός αντίπαλος του Λικούντ του Νετανιάχου στις επερχόμενες εκλογές, επέκρινε τον Νετανιάχου για «συνθηκολόγηση» με το αίτημα του Τραμπ. «Δεν υπήρξε ποτέ πρωθυπουργός στο Ισραήλ που να συνθηκολόγησε σε μια τέτοια απαίτηση, μια απαίτηση που είναι κατάφωρα παράλογη!», έγραψε ο πρώην υπουργός και αρχηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στο X, καταδικάζοντας τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ.

«Αυτό που κάνουν σήμερα ο Νετανιάχου, η κυβέρνηση και το υπουργικό συμβούλιο είναι να βλάπτουν τα εθνικά συμφέροντα του Ισραήλ από μια θέση αδυναμίας. Και μην προσπαθείτε να πλάσετε ιστορίες για τη σύνδεση με τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν», είπε. «Ο Λίβανος είναι εδώ, η Μετούλα δέχεται πυρά, οι ισραηλινές κοινότητες είναι άδειε, αυτό είναι απαράδεκτο», είπε «Και αυτός που το κάνει αυτό είναι ο άνθρωπος που κήρυττε ηθική σε όλους σχετικά με την βασική ανάγκη να είναι κανείς πρωθυπουργός και να ξέρει πώς να λέει «όχι» στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών όταν υπάρχει ζημία στα συμφέροντα του Κράτους του Ισραήλ».

