Tραμπ μαινόμενος προς Νετανιάχου: «Είσαι τρελός. Θα ήσουν φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Όλοι σε μισούν»

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο φαίνεται πως εξόργισαν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος «τα έψαλλε» στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αποκαλύψεις για το οργισμένο τηλεφώνημα ανάμεσα στους δύο ηγέτες

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Tραμπ μαινόμενος προς Νετανιάχου: «Είσαι τρελός. Θα ήσουν φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Όλοι σε μισούν»

O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου

AP
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε έντονη οργή προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκαλώντας τον «τρελό» και κατηγορώντας τον για αχαριστία και υπερβολική αντίδραση στις επιθέσεις στο Λίβανο.
  • Ο Τραμπ απαίτησε από το Ισραήλ να συμφωνήσει σε εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ, προκειμένου να διασφαλιστεί η παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι έχει κρατήσει τον Νετανιάχου εκτός φυλακής, αναφερόμενος στη δίκη του Ισραηλινού πρωθυπουργού για διαφθορά.
  • Ο Νετανιάχου φάνηκε να αποδέχεται τις απαιτήσεις του Τραμπ, ενώ ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων κατηγόρησε τον Νετανιάχου για συνθηκολόγηση σε παράλογα αιτήματα που βλάπτουν τα εθνικά συμφέροντα του Ισραήλ.
  • Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Χεζμπολάχ συμφώνησε να σταματήσει τα πυρά, χωρίς να διευκρινίσει πώς επιτεύχθηκε αυτή η συμφωνία.
Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξοργίστηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν τη Δευτέρα (1/6), αποκαλώντας τον «τρελό» και λέγοντάς του ότι όλοι «μισούν το Ισραήλ», καθώς απαίτησε από το Ισραήλ να συμφωνήσει σε εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ.

Η ιστοσελίδα Axios επικαλούμενη έναν Αμερικανό αξιωματούχο συνόψισε το μήνυμα του Τραμπ προς τον Νετανιάχου ως εξής: «Είσαι τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού». Μια δεύτερη πηγή που ενημερώθηκε για την κλήση είπε στο μέσο ενημέρωσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν «εξοργισμένος» και σε κάποιο σημείο φώναξε στον Νετανιάχου: «Τι στο καλό κάνεις;»

Δύο από τις πηγές δήλωσαν επίσης ότι ο Τραμπ κατηγόρησε τον Νετανιάχου για αχαριστία κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας σχετικά με την κλιμάκωση των μαχών στον Λίβανο, την οποία ο Axios χαρακτήρισε «γεμάτη υβριστικά μηνύματα».

Ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στον ιστότοπο ειδήσεων ότι ο Τραμπ γνώριζε πως η Χεζμπολάχ έχει εξαπολύσει επανειλημμένα πυρά κατά του Ισραήλ και ότι η Ιερουσαλήμ έχει το δικαίωμα να απαντήσει, πιστεύει ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις αντέδρασαν δυσανάλογα τις τελευταίες ημέρες, διακινδυνεύοντας τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να εξασφαλίσει παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, η οποία θέτει ως προϋπόθεση μια συμφωνία για εκεχειρία στον Λίβανο.

Ο Τραμπ εξερράγη με τον Νετανιάχου και τον επέπληξε στην τηλεφωνική τους επικοινωνία δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios, και «ο Νετανιάχου του απάντησε: "Εντάξει, εντάξει, απλώς βεβαιώσου ότι όλα έχουν τακτοποιηθεί".

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου ότι είναι εκείνος που τον έχει κρατήσει εκτός φυλακής, μια προφανής αναφορά στο επανειλημμένο δημόσιο αίτημά του προς τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ να δώσει χάρη στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο οποίος αντιμετωπίζει μια μακρά δίκη για διαφθορά.

Donald Trump,Benjamin Netanyahu

Σε μια σειρά αναρτήσεων στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε ότι είχε μια «πολύ παραγωγική τηλεφωνική κλήση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, ότι δεν θα θα μεταβούν στρατεύματα στη Βηρυτό και ότι τυχόν στρατεύματα που βρίσκονται καθ' οδόν έχουν ήδη απομακρυνθεί».

«Απομάκρυνε τα στρατεύματά του. Ευχαριστώ Μπίμπι!», είπε ο Τραμπ, περιγράφοντας τα σχέδια επίθεσης του Ισραήλ ως «μια μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό». Ισραηλινές στρατιωτικές πηγές δήλωσαν ότι κανένα στράτευμα δεν βρισκόταν καθ' οδόν προς τη Βηρυτό, σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του Τραμπ.

«Ομοίως μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων είχα μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλα τα πυρά. ότι το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και ότι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ», πρόσθεσε ο Τραμπ, χωρίς να διευκρινίσει με ποιους είχε επικοινωνήσει στην ομάδα, ενώ ισχυρίστηκε επίσης ότι η Χεζμπολάχ συναίνεσε να σταματήσει να στοχεύει ισραηλινά στρατεύματα.

Όλες οι φορές που ο Τραμπ «τα έβαλε» με τον «Μπίμπι»

Ο Νετανιάχου συχνά διατυμπανίζει αυτό που αποκαλεί ισχυρή και στενή σχέση με τον Τραμπ και τον Λευκό Οίκο. Δεν είναι η πρώτη φορά όμως που ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκφράζει δυσαρέσκεια απέναντί ​​του. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Τραμπ φέρεται να είπε σε κορυφαίους βοηθούς του ότι ο Νετανιάχου «με γ...άει».

Ο Λευκός Οίκος έστειλε επίσης αυτό που το Axios περιέγραψε ως «αυστηρό ιδιωτικό μήνυμα» στον Νετανιάχου τον ίδιο μήνα σχετικά με την εκεχειρία με τη Χαμάς. Το 2021, ο Τραμπ επιτέθηκε στον Νετανιάχου για τα συγχαρητήρια του Ισραηλινού ηγέτη στον Τζο Μπάιντεν μετά την εκλογή του ως προέδρου των ΗΠΑ.

«Του ευχήθηκε πολύ νωρίς. Νωρίτερα από τους περισσότερους. Δεν του έχω μιλήσει από τότε. Να παει να γα...εί», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Ισραηλινό δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ, τον δημοσιογράφο πίσω από το ρεπορτάζ του Axios της Δευτέρας

Μετά το τηλεφώνημα της Δευτέρας, ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο ηγέτης του κόμματος Γιασάρ, που θεωρείται βασικός αντίπαλος του Λικούντ του Νετανιάχου στις επερχόμενες εκλογές, επέκρινε τον Νετανιάχου για «συνθηκολόγηση» με το αίτημα του Τραμπ. «Δεν υπήρξε ποτέ πρωθυπουργός στο Ισραήλ που να συνθηκολόγησε σε μια τέτοια απαίτηση, μια απαίτηση που είναι κατάφωρα παράλογη!», έγραψε ο πρώην υπουργός και αρχηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στο X, καταδικάζοντας τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ.

«Αυτό που κάνουν σήμερα ο Νετανιάχου, η κυβέρνηση και το υπουργικό συμβούλιο είναι να βλάπτουν τα εθνικά συμφέροντα του Ισραήλ από μια θέση αδυναμίας. Και μην προσπαθείτε να πλάσετε ιστορίες για τη σύνδεση με τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν», είπε. «Ο Λίβανος είναι εδώ, η Μετούλα δέχεται πυρά, οι ισραηλινές κοινότητες είναι άδειε, αυτό είναι απαράδεκτο», είπε «Και αυτός που το κάνει αυτό είναι ο άνθρωπος που κήρυττε ηθική σε όλους σχετικά με την βασική ανάγκη να είναι κανείς πρωθυπουργός και να ξέρει πώς να λέει «όχι» στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών όταν υπάρχει ζημία στα συμφέροντα του Κράτους του Ισραήλ».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Χωρίς Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός στον πρώτο τελικό - Όσα δήλωσε ο Μπαρτζώκας

12:35WHAT THE FACT

Βραζιλία: Η στιγμή που ανυποψίαστη γυναίκα πέφτει μέσα σε φρεάτιο στη μέση πεζοδρομίου - Βίντεο

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες λόγω λειψυδρίας το νησί

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή διάσημη Μεξικανή influencer σε ηλικία μόλις 30 ετών – «Όσα είχα μού ξεγλιστρούν»

12:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές του Μαΐου - Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Ανάλυση Θοδωρή Κολυδά: Σχεδόν άνυδρη η Αττική και μέρος του Αιγαίου τον Μάιο

12:18ΑΠΟΨΕΙΣ

Όλοι κοιτούν το Ιράν - Ο στόχος είναι η Κίνα

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα «κόλαση» στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις - Ο Ζελένσκι κάνει έκκληση στον Τραμπ να στείλει πυραύλους

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ένοπλος έχει οχυρωθεί σε μπαρ στο Ρέντσμπουργκ - Κρατά αρκετούς ομήρους

12:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΕΑΡ: Η αποχώρηση των στελεχών συνδέεται άμεσα με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

11:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τον Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη στη διαμάχη με την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο Αττικής

11:51LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: «Μεγάλωσα χωρίς πατέρα, η μητέρα μου έκανε 3 δουλειές για να με μεγαλώσει»

11:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιφέρεια Αττικής: 7,2 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για 549 εργαστήρια πληροφορικής σε σχολεία

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρουν τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία - Πέμπτο θύμα φέτος η Σίλια - Πάνω από 6.500 καταγγελίες, 3.850 συλλήψεις κι εκατοντάδες προφυλακίσεις

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ μαινόμενος προς Νετανιάχου: «Είσαι τρελός. Θα ήσουν φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Όλοι σε μισούν»

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανατροπή με Αχτσιόλγου: Παραιτείται από βουλευτής, πρώτος επιλαχών ο Δραγασάκης

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Στο στόχαστρο τα second hand καταστήματα - Τι καταγγέλλει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών

11:34LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Τι τηλεθέαση έκανε η Λένα Φλυτζάνη στο πρώτο της κεντρικό δελτίο

11:28ΥΓΕΙΑ

Τα GLP-1 φάρμακα επιβραδύνουν 4 καρκίνους – Τι έδειξε νέα έρευνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Κλιντ Ίστγουντ; «Ναι, έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο»

11:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τον Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη στη διαμάχη με την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο Αττικής

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Κρατούμενος αλβανικής καταγωγής απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού στις 9 το πρωί!

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ μαινόμενος προς Νετανιάχου: «Είσαι τρελός. Θα ήσουν φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Όλοι σε μισούν»

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Λονδίνο: Νοσηλευτές άφησαν αβοήθητη 20χρονη με φρικτούς πόνους στο στομάχι για να δουν ποδόσφαιρο - Λίγες ώρες αργότερα κατέληξε

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαλύεται η ΚΟ της ΝΕΑΡ: Αποχωρούν 150 στελέχη, μεταξύ τους οι 7 βουλευτές

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανατροπή με Αχτσιόλγου: Παραιτείται από βουλευτής, πρώτος επιλαχών ο Δραγασάκης

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμάτα: Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά του ζευγαριού για να διαπιστωθεί αν ήταν ναρκωμένα - Τι ερευνούν οι αρχές

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η κρίση της τηγανητής πατάτας «χτυπάει» το Βέλγιο: Πέντε εκατ. τόνοι περισσεύουν στην Ευρώπη

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Κινητά τηλέφωνα: Σε αυτά τα δωμάτια του σπιτιού θα τα «απαγορεύσει» η Σουηδία

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Μαθηματικά των ΕΠΑΛ και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια οδός: Νεκρός 47χρονος σε τροχαίο - Φέρεται να υπέστη παθολογικό επεισόδιο στο τιμόνι

11:52WHAT THE FACT

Προσοχή στις selfies: Γιατί η κίνηση «V» στις φωτογραφίες κρύβει κινδύνους για τα αποτυπώματά μας

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Φώναζε για «βοήθεια» η 39χρονη - Έφερε τραύματα και στην πλάτη - Τα βίντεο στο TikTok και οι τριβές του ζευγαριού

11:34LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Τι τηλεθέαση έκανε η Λένα Φλυτζάνη στο πρώτο της κεντρικό δελτίο

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα: 21χρονος οδηγός έπεσε στον γκρεμό

11:28ΥΓΕΙΑ

Τα GLP-1 φάρμακα επιβραδύνουν 4 καρκίνους – Τι έδειξε νέα έρευνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ