Περιφέρεια Αττικής: 7,2 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για 549 εργαστήρια πληροφορικής σε σχολεία

Υπεγράφη από τον περιφερειάρχη, Νίκο Χαρδαλιά, η απόφαση ένταξης έργου για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό σχολικών μονάδων της Αττικής

Περιφέρεια Αττικής: 7,2 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για 549 εργαστήρια πληροφορικής σε σχολεία
Την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 7,2 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027», στο πλαίσιο της πράξης για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών σε σχολικές μονάδες της Αττικής, υπέγραψε ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς.

Συγκεκριμένα, μέσω του έργου 549 πακέτα εξοπλισμού θα διατεθούν σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Εργαστηριακά Κέντρα), συμβάλλοντας καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης στην Αττική.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα διατεθούν:

  • 361 μεγάλα εργαστήρια πληροφορικής, καθένα από τα οποία θα είναι εξοπλισμένο με 12 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 1 εξυπηρετητή, 1 πολυμηχάνημα και 12 ακουστικά),
  • 178 μικρά εργαστήρια πληροφορικής, εξοπλισμένα αντιστοίχως με 7 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 1 εξυπηρετητή, 1 πολυμηχάνημα και 7 ακουστικά, καθώς και
  • 10 μικρά εργαστήρια εικονικής πραγματικότητας (VR) με σύγχρονα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας.

«Με την αξιοποίηση 7,2 εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ, επενδύουμε ουσιαστικά στο μέλλον των παιδιών μας, εξοπλίζοντας σχολικές μονάδες της Αττικής με 549 σύγχρονα εργαστήρια πληροφορικής και καινοτόμες υποδομές εικονικής πραγματικότητας», δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε:

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην εκπαίδευση δεν είναι επιλογή, αλλά αναγκαιότητα, για να εξασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες, γνώση και προοπτική για τη νέα γενιά. Η Αττική οφείλει να πρωταγωνιστεί στη νέα ψηφιακή εποχή - και τα ψηφιακά άλματα της εκπαίδευσής μας είναι ψηφιακά άλματα ολόκληρης της κοινωνίας.

Στόχος μας είναι ένα δημόσιο σχολείο σύγχρονο, ανοιχτό, καινοτόμο και λειτουργικό, που θα δίνει σε κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό τα εργαλεία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αύριο. Στηρίζουμε έμπρακτα την εκπαιδευτική κοινότητα, όχι με λόγια, αλλά με συγκεκριμένες πράξεις, σχέδιο και πόρους. Χτίζουμε σήμερα τις βάσεις ώστε η Αττική να εξελιχθεί σε πρότυπο Περιφέρειας γνώσης, τεχνολογίας και ευκαιριών, όπου κανένα παιδί δεν μένει πίσω στη μεγάλη μετάβαση προς το μέλλον.»

Σταθερή στήριξη της Περιφέρειας στις ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης

Η πράξη αφορά την ουσιαστική αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Η εισαγωγή και αξιοποίησή των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι πλέον αναγκαία, καθώς συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία ενός σχολείου, καινοτόμου και ελκυστικού για τους μαθητές.

Ειδικότερα, τα εργαστήρια πληροφορικής θα αξιοποιηθούν τόσο για την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων Πληροφορικής, όσο και για την γενικότερη ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, ενώ τα εργαστήρια VR αποτελούν μία καινοτόμο παρέμβαση αξιοποίησης εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης του έργου θα είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία θα αναλάβει την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση του σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού σε σχολικές μονάδες κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Αττικής.

