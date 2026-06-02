Η κρίση της τηγανητής πατάτας «χτυπάει» το Βέλγιο: Πέντε εκατ. τόνοι περισσεύουν στην Ευρώπη

Διαδηλωτές πέταξαν πατάτες κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κοντά στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024. Δεκάδες τρακτέρ απέκλεισαν δρόμους κοντά στην έδρα της ΕΕ

Snapshot Το Βέλγιο αντιμετωπίζει σοβαρό πλεόνασμα τηγανητής πατάτας, με πέντε εκατομμύρια τόνους πατάτας να μένουν αδιάθετοι στην Ευρώπη το 2026.

Οι δασμοί των ΗΠΑ και ο αυξημένος ανταγωνισμός από ασιατικούς προμηθευτές έχουν μειώσει σημαντικά τη ζήτηση για βελγικές κατεψυγμένες τηγανητές πατάτες.

Η αύξηση του κόστους ενέργειας και λιπασμάτων λόγω γεωπολιτικών παραγόντων, όπως ο πόλεμος στο Ιράν, επιδεινώνει τα οικονομικά προβλήματα των παραγωγών πατάτας στην Ευρώπη.

Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω αυστηρότερων κανονισμών σε σύγκριση με ανταγωνιστές από χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, που προσφέρουν φθηνότερα προϊόντα.

Η ζήτηση για τηγανητές πατάτες αυξάνεται με βραδύτερο ρυθμό, εν μέρει λόγω αλλαγών στις καταναλωτικές συνήθειες και της χρήσης φαρμάκων απώλειας βάρους που μειώνουν την κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων.

Η συγκομιδή πατάτας στο Βέλγιο σημείωσε ρεκόρ, ακριβώς τη στιγμή που οι δασμοί έπληξαν τη ζήτηση των ΗΠΑ για κατεψυγμένες τηγανητές πατάτες και καθώς εντάθηκε ο ανταγωνισμός από προμηθευτές στην Ασία.

Χίλιοι τόνοι πατάτες ήταν στοιβαγμένοι σε ύψος 4,5 μέτρων σε μια αποθήκη στο αγρόκτημα του Kρις Ντάγιερ για μήνες. Παρόλο που προσφέρθηκε να τις πουλήσει μόνο για μερικά ευρώ ανά τόνο, κανείς δεν ήθελε να τις αγοράσει. Έτσι, ο Νταγιέρ έκανε το αδιανόητο: Αυτόν τον μήνα, έριξε την καλλιέργεια πίσω στα χωράφια του στο ανατολικό Βέλγιο, ο φθηνότερος τρόπος να διαθέσει αρκετές πατάτες για να φτιάξει 200 ​​εκατομμύρια τηγανητές πατάτες.

Κι άλλοι αγρότες κάνουν το ίδιο, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει πλεόνασμα πέντε εκατομμυρίων μετρικών τόνων στις πατάτες που χρησιμοποιούνται για τηγανητές πατάτες. Για μήνες, η τιμή ενός μετρικού τόνου πατάτας στην αγορά spot στο Βέλγιο, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα κατεψυγμένων τηγανητών πατατών στον κόσμο, έχει μειωθεί ακριβώς στο μηδέν. Ήταν σχεδόν 600 ευρώ πριν από τρία χρόνια.

Η μεγάλη υπερπροσφορά πατάτας του 2026 είναι αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων. Κάποιοι από αυτούς είναι μετεωρολογικοί και άλλοι γεωπολιτικοί. Ο καλός καιρός είχε ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συγκομιδή πατάτας εδώ και οκτώ χρόνια, ακριβώς τη στιγμή που οι αγρότες αγωνίζονταν να πουλήσουν τις καλλιέργειές τους επειδή οι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ έπληξαν τις εξαγωγές τους και νέοι ανταγωνιστές από την Ασία απέκτησαν μερίδιο αγοράς.

Ο πόλεμος στο Ιράν ώθησε προς τα πάνω τις τιμές της ενέργειας και των λιπασμάτων και ανάγκασε τους καταναλωτές να μειώσουν τις πωλήσεις τους, συρρικνώνοντας τα περιθώρια κέρδους που ήταν ήδη τόσο μικρά...όσο ένα τηγάνι. «Φυσικά και είναι κακό», είπε ο 58χρονος Ντάγιερ, «αλλά έτσι είναι η ζωή». Οι απούλητες πατάτες του είχαν αρχίσει να βλασταίνουν, καθιστώντας αδύνατη την εκποίηση. Αυτό του προκάλεσε απώλεια 160.000 ευρώ σε χώμα, σπορόφυτα, λιπάσματα, εργασία και άλλα έξοδα και τον ανάγκασε να καταναλώσει χρήματα από τις οικονομίες του, είπε. Ο Ντάγιερ φύτεψε 17 στρέμματα πατάτας για την επόμενη σεζόν, ένα κλάσμα των 170 στρεμμάτων που συνήθως φυτεύει στο αγρόκτημά του των 370 στρεμμάτων στο Ερμάλ-Σου-Ι του Βελγίου.

Στη Γερμανία, ένας άλλος σημαντικός παραγωγός πατάτας, ένας αγρότης με 4.000 τόνους απο ανεπιθύμητες πατάτες, διοργάνωσε μια σειρά από δώρα στο Βερολίνο, τα οποία οι ντόπιοι αποκαλούν «Kartoffel-Flut» ή πλημμύρα πατάτας. Αλλά πουθενά αλλού η αναντιστοιχία στην προσφορά και τη ζήτηση πατάτας δεν έχει γίνει πιο έντονα αισθητή από ό,τι στο Βέλγιο, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα κατεψυγμένης τηγανητής πατάτας στον κόσμο. Οι τηγανητές πατάτες αποτελούν εθνικό σύμβολο και οι friteries -αυτό που οι γαλλόφωνοι Βέλγοι αποκαλούν τα περίπτερα που πωλούν χάρτινα χωνάκια γεμιστά με τηγανητές πατάτες- είναι πανταχού παρούσες σε δημόσιες πλατείες σε όλη τη χώρα.

Οι Βέλγοι βουτούν τις τηγανητές πατάτες τους σε μια ποικιλία από περίτεχνες σάλτσες, όπως η andalouse, ένα μείγμα μαγιονέζας με πελτέ ντομάτας και πιπεριές, και η dallas, η οποία έχει τηγανητό κρεμμύδι, ντομάτα και μυρωδικά. Το Βέλγιο εξήγαγε μαγειρεμένες, κατεψυγμένες πατάτες αξίας 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, σχεδόν τριπλάσια ποσότητα από μια δεκαετία νωρίτερα, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Η διατήρηση αυτού του ρυθμού ανάπτυξης θα είναι δύσκολη. Ο πόλεμος στο Ιράν είναι η τελευταία πηγή πίεσης στην αλυσίδα εφοδιασμού κατεψυγμένων τηγανητών πατατών, δήλωσε ο Κριστόφ Βερμέλεν, διευθύνων σύμβουλος της Belgapom, του βελγικού συνδέσμου επεξεργασίας πατάτας. Το υψηλότερο κόστος ενέργειας καθιστά την ψύξη και τη μεταφορά πιο ακριβές. Η εκτίναξη του κόστους των λιπασμάτων καθιστά επίσης τη γεωργία πιο ακριβή, καθώς τα πλοία που μεταφέρουν συστατικά λιπασμάτων δεν μπορούν να βγουν από τον Περσικό Κόλπο λόγω του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ.

Ο αποκλεισμός έχει επίσης δυσχεράνει την εξαγωγή τηγανητής πατάτας σε χώρες όπως το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία, όλες μεγάλες καταναλωτές πατάτας. Οι χώρες του Κόλπου είναι πιθανό να χρειάζονται λιγότερες τηγανητές πατάτες ούτως ή άλλως, καθώς λιγότεροι τουρίστες διαμένουν σε θέρετρα και τρώνε σε εστιατόρια, δήλωσε ο Βερμέλεν. Πιο κοντά στην πατρίδα, η αύξηση του πληθωρισμού έχει αναγκάσει πολλούς Ευρωπαίους να το σκεφτούν δύο φορές πριν βγουν σε εστιατόρια, όπου καταναλώνονται οι περισσότερες τηγανητές πατάτες, δήλωσε ο Νιλς βαν Ντερ Μπλουμ, αναλυτής της DCA Market Intelligence, η οποία ειδικεύεται στις αγορές εμπορευμάτων.

Αυτές οι προκλήσεις έρχονται καθώς οι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές έχουν κάνει τις ευρωπαϊκές πατάτες πιο ακριβές στις ΗΠΑ, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά τους μετά τη Βρετανία. Οι εξαγωγές κατεψυγμένης πατάτας από την ΕΕ προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 8% κατά τη διάρκεια του 12μήνου που έληξε στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το περιοδικό World Potato Markets. Οι πωλήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, την τρίτη μεγαλύτερη αγορά για τις ευρωπαϊκές πατάτες, μειώθηκαν κατά 11% την ίδια περίοδο και πιθανότατα έχουν μειωθεί περαιτέρω από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Οι εισαγωγές ευρωπαϊκών τηγανητών πατατών στη Μέση Ανατολή συνολικά ακολουθούν πορεία προς διψήφια ποσοστιαία μείωση από την έναρξη του πολέμου, εκτίμησε ο Σεντρικ Πορτέ, συντάκτης του World Potato Markets. «Μας πληγώνει», είπε ο Βερμέλεν, «ειδικά σε έναν τομέα που έχει μικρά περιθώρια κέρδους». Τα περιθώρια κέρδους είναι μέτρια εν μέρει επειδή οι αγρότες στην Ευρώπη, σε σύγκριση με τους παραγωγούς σε άλλες περιοχές, τηρούν πολύ αυστηρότερους κανονισμούς, δήλωσε ο Ζαν Πιερ Βαν Πιμπρούκ, αγρότης στο Walhain του Βελγίου.

Γεωργικά χημικά που έχουν απαγορευτεί στην Ευρώπη για περισσότερο από μια δεκαετία εξακολουθούν ΄διατηρούν έγκριση σε ορισμένες άλλες χώρες, είπε. «Αυτό σαφώς περιπλέκει τον θεμιτό ανταγωνισμό», δήλωσε ο Πιμπρούκ, 52 ετών, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος του εμπορικού ομίλου Belpotato. «Όταν εξάγουμε σε μια άλλη χώρα που δεν έχει τους ίδιους περιορισμούς με εμάς, δεν βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο».

Η βιομηχανία πατάτας αντιμετωπίζει επίσης ένα πιθανό μακροπρόθεσμο πρόβλημα: Οι καταναλωτές επιλέγουν πιο υγιεινά σνακ αντί για τηγανητές πατάτες. Στις ΗΠΑ, ένας στους οκτώ ενήλικες ανέφερε ότι λάμβανε φάρμακα απώλειας βάρους GLP-1, όπως το Ozempic και το Wegovy. Αυτά τα φάρμακα συχνά οδηγούν τους ανθρώπους σε σημαντική μείωση όχι μόνο της θερμιδικής τους πρόσληψης, αλλά και της επιθυμίας τους για επεξεργασμένα και τηγανητά τρόφιμα, όπως πατατάκια και τηγανητές πατάτες. Η παγκόσμια ζήτηση για κατεψυγμένες τηγανητές πατάτες εξακολουθεί να αυξάνεται, αλλά με πρόσφατο ρυθμό 2,5% ετησίως, σε σύγκριση με αύξηση 5% πριν από πέντε χρόνια, δήλωσε ο Πόρτερ.

Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί πατάτας αντιμετωπίζουν επίσης τον ανταγωνισμό από την Κίνα, την Ινδία και την Αίγυπτο, οι οποίες πρόσφατα άρχισαν να πωλούν κατεψυγμένες τηγανητές πατάτες σε πολύ φθηνότερες τιμές. Ο όγκος των κατεψυγμένων τηγανητών πατατών που εξάγονται από την Κίνα και την Ινδία είναι λιγότερο από το 10% αυτού που εξάγει η Ευρώπη, αλλά διπλασιάστηκε πέρυσι σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μπορούν όμως οι πατάτες από αυτούς τους νεοσύστατους εξαγωγείς να ανταγωνιστούν σε γεύση; Ο Πόρτερ δοκίμασε τηγανητές πατάτες από την Ευρώπη, την Κίνα και την Ινδία πέρυσι και είπε ότι δεν υπάρχει σαφής νικητής. «Αν έχετε ένα εστιατόριο όπου τα περιθώρια κέρδους σας είναι μικρά και θέλετε τηγανητές πατάτες», είπε, «θα ψάχνετε για αυτές που έχουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής».

Ο Πίμπρουκ κληρονόμησε το αγρόκτημά του από τους γονείς του και μια μέρα σχεδιάζει να το παραδώσει στην 20χρονη κόρη του. «Αυτή είναι που θα συνεχίσει», είπε, «οπότε πρέπει να είναι καλό». Ο Ντάγιερ, ωστόσο, δεν συμμεριζόταν την αισιοδοξία του. «Νομίζω ότι τα καλά χρόνια έχουν τελειώσει», είπε.