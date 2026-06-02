Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Τζάμπολ» στους τελικούς με media day - Αποφασίζουν για την 8άδα ξένων

Οι τελικού της Stoiximan GBL ξεκινούν με τις δηλώσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, αλλά και τις αποφάσεις των Γιώργου Μπαρτζώκα και Εργκίν Αταμάν για τους ξένους που θα έχουν στη διάθεσή τους. 

Ηλίας Λαλιώτης

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Τζάμπολ» στους τελικούς με media day - Αποφασίζουν για την 8άδα ξένων
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αντίστροφη μέτρηση για τους τελικούς της Stoiximan GBL οδεύει προς την ολοκλήρωσή της με το πρώτο τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τετάρτης (3/6, 21:00) στο ΣΕΦ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR καλείται να αφήσει πίσω του τη μεγάλη απογοήτευση για την αποτυχία στη EuroLeague και να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν. Με την κατάκτηση του νταμπλ δηλαδή, έχοντας ήδη στεφθεί Κυπελλούχος στην Κρήτη τον περασμένο Φεβρουάριο.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός προέρχεται από την κατάκτηση του τροπαίου στην EuroLeague, ενώ έχει και το πλεονέκτημα έδρας.

Την Τρίτη (2/6), ωστόσο, θα γίνει το άτυπο τζάμπολ των τελικών της GBL, με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Γιώργος Μπαρτζώκας και Εργκίν Αταμάν, αλλά και ένας παίκτης από κάθε ομάδα θα κάνουν δηλώσεις για τα σπουδαία παιχνίδια που έρχονται.

Η media day του Ολυμπιακού θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο ΣΕΦ, ενώ η αντίστοιχη του Παναθηναϊκού θα γίνει στις 15:00 στο Telekom Center Athens.

Αποφασίζουν για τις 8άδες των ξένων

Οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Εργκίν Αταμάν θα πρέπει επίσης να αποφασίσουν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης (3/6) για την τελική 8άδα ξένων που θα δηλωθεί στο ρόστερ τους για τους τελικούς της GBL.

Ο Ολυμπιακός έχει δύο διαθέσιμες αλλαγές και ο Παναθηναϊκός μία. Αυτή τη στιγμή οι Πειραιώτες έχουν δηλωμένους τους Μόρις, Νιλικίνα, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς, Χολ, Μιλουτίνοφ και Τζόουνς, ενώ εκτός λίστας είναι οι ΜακΚίσικ, Τζόζεφ και Φαλ.

Ο Κόρι Τζόζεφ λόγω των εμφανίσεων του στη Euroleague και ο Σακίλ ΜακΚίσικ λόγω των αγωνιστικών του στοιχείων και της εμπειρίας του από τελικούς κόντρα στον Παναθηναϊκό θέτουν ισχυρή υποψηφιότητα για να μπουν στη λίστα.

Ο Αμερικανός γκαρντ φαίνεται πως έχει αρκετές πιθανότητες να αντικαταστήσει έναν εκ των Μόρις ή Νιλικίνα. Αν μπει και ο ΜακΚίσικ στη λίστα, τότε θα μείνουν εκτός και οι δύο.

Οι τρεις σέντερ Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, ο Πίτερς, ο Φουρνιέ και ο Γουόρντ έχουν σίγουρη θέση.

Από την πλευρά του, ο Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ενόψει του Game 1 των τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό, μιας και οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος προπονήθηκαν ατομικά στην προπόνηση της Δευτέρας (1/6) και είναι αμφίβολοι για την αναμέτρηση του ΣΕΦ.

Το θετικό για τον προπονητή του Τριφυλλιού είναι πως στη δράση επέστρεψαν ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και ο Κένεθ Φαρίντ. Ο Αμερικανός σέντερ, ωστόσο, είναι αυτή τη στιγμή εκτός 8άδας ξένων, τη σύνθεση της οποίας στους τελικούς καλείται να αποφασίσει ο Αταμάν.

Με δεδομένο το βάθος που διαθέτει ο Ολυμπιακός στους ψηλούς, ένα πιθανό σενάριο είναι να επιστρέψει ο Φαρίντ στη λίστα με τους διαθέσιμους ξένους για τη σειρά των τελικών, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό έχοντας ως μοναδικές επιλογές τους Ματίας Λεσόρ και Ντίνο Μήτογλου.

Εφόσον, συμβεί αυτό, τότε ο Αμερικανός σέντερ θα πρέπει να πάρει τη θέση κάποιου παίκτη, με τον Μάριους Γκριγκόνις να είναι μια προφανής επιλογή, καθώς και στην ημιτελική σειρά με τον ΠΑΟΚ δεν επιλέχθηκε σε κανένα από τα δύο ματς στην εξάδα των ξένων.

Οι υπόλοιποι επτά που θεωρούνται σίγουροι είναι οι Τζέριαν Γκραντ, Τι Τζέι Σορτς, Κέντρικ Ναν, Τζέντι Οσμάν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Ματίας Λεσόρ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:49ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε ρωσική επίθεση

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (2/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Λευτέρης Κογκαλίδης

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Κάστρο Μποφόρ: Το μνημείο των σταυροφόρων του Λιβάνου που κατέλαβε το Ισραήλ, σύμβολο αιματηρής ιστορίας αιώνων

07:30ΥΓΕΙΑ

Οι κίνδυνοι του τριψίματος των ματιών: Πώς να προστατεύσετε την όρασή σας από σοβαρές παθήσεις

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το «Plan Β» της Ευρώπης για το αντι - ΝΑΤΟ: Τι είναι το «Nordic Plus»

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αντιπαράθεση Ράμα - Τσίπρα και η σημασία της για το νέο κόμμα

07:14ΜΑΝΤΕΙΟ

Πολιτικό Survivor μόλις ξεκίνησε, δεν παρακαλάνε λένε περήφανα στο ΠΑΣΟΚ από την 4η θέση

07:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Συνέχεια σήμερα με Μαθηματικά για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σταθερότητα ή πολιτική Βαβέλ;» - Η νέα γραμμή του Μαξίμου απέναντι στον κατακερματισμό του πολιτικού σκηνικού

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Φώναζε για «βοήθεια» η 39χρονη - Έφερε τραύματα και στην πλάτη - Τα βίντεο στο TikTok και οι τριβές του ζευγαριού

06:54ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Δούκας και ο Ανδρουλάκης, ο υπουργός που θέλει πρόωρες, το κόμμα Σαμαρά και η λεπτομέρεια στη μετοχική σύνθεση της ΔΕΗ, το μήνυμα σε όσους σόρταραν Metlen, η Βιοχάλκο, η ΚΡΙ ΚΡΙ, το μυστικό της Motor Oil και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 2 Ιουνίου

06:46LIFESTYLE

Η λαμπερή επιστροφή των μεγάλων σόου και των ριάλιτι

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Τζάμπολ» στους τελικούς με media day - Αποφασίζουν για την 8άδα ξένων

06:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν ίσως οριστικοποιηθεί «την επόμενη εβδομάδα» – Οργισμένο τηλεφώνημα σε Νετανιάχου για τον Λίβανο

06:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία την Τρίτη – Πού θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (2/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

05:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε σχεδόν 80.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 5 Ιουνίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Φώναζε για «βοήθεια» η 39χρονη - Έφερε τραύματα και στην πλάτη - Τα βίντεο στο TikTok και οι τριβές του ζευγαριού

21:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Κλιντ Ίστγουντ; «Ναι, έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο»

00:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο αυτόφωρο γνωστός μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ – Κατηγορείται για απείθεια και απειλή κατά αστυνομικών

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή βρέθηκε η πρώτη αγνοούμενη από την ομάδα επιστημόνων στις Ηνωμένες Πολιτείες – Αγνοείτο επί 1 χρόνο

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλος σεισμός 6,2 Ρίχτερ στη Νότια Ιταλία – Σε περιοχή της Καλαβρίας το επίκεντρο – Αισθητός και στα νησιά του Ιονίου

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι τις 3 Αυγούστου

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Τζάμπολ» στους τελικούς με media day - Αποφασίζουν για την 8άδα ξένων

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αντιπαράθεση Ράμα - Τσίπρα και η σημασία της για το νέο κόμμα

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:19ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Λάβρος ο Μητροπολίτης Κοζάνης: «Έχουν τα παιδιά μάνα σήμερα;» - Τι είπε για Όσκαρ, τεχνητή νοημοσύνη και... γίγαντες

06:54ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Δούκας και ο Ανδρουλάκης, ο υπουργός που θέλει πρόωρες, το κόμμα Σαμαρά και η λεπτομέρεια στη μετοχική σύνθεση της ΔΕΗ, το μήνυμα σε όσους σόρταραν Metlen, η Βιοχάλκο, η ΚΡΙ ΚΡΙ, το μυστικό της Motor Oil και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το «Plan Β» της Ευρώπης για το αντι - ΝΑΤΟ: Τι είναι το «Nordic Plus»

07:30ΥΓΕΙΑ

Οι κίνδυνοι του τριψίματος των ματιών: Πώς να προστατεύσετε την όρασή σας από σοβαρές παθήσεις

09:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά βαθμίδα

06:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν ίσως οριστικοποιηθεί «την επόμενη εβδομάδα» – Οργισμένο τηλεφώνημα σε Νετανιάχου για τον Λίβανο

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο άνδρας που ζούσε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας Καρυωτάκη

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Λευτέρης Κογκαλίδης

06:46LIFESTYLE

Η λαμπερή επιστροφή των μεγάλων σόου και των ριάλιτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ