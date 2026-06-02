Σαν σήμερα 2 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Περιτριγυρισμένη από συγγενείς και ιερείς, η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ κάθεται στον θρόνο της στο Αβαείο του Ουέστμινστερ, στο Λονδίνο, στις 2 Ιουνίου 1953, μετά την ενθρόνισή της. 

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

  • 455 - Βάνδαλοι μπαίνουν στη Ρώμη και την λεηλατούν για δυο εβδομάδες
  • 828 - Πεθαίνει ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νικηφόρος Α’
  • 1800 - Πραγματοποιείται ο πρώτος εμβολιασμός κατά της ευλογιάς στη Νότια Αμερική.
  • 1825 - Διεξάγεται η ναυμαχία της Σούδας μεταξύ του ελληνικού και του οθωμανικού στόλου.
  • 1946 - Οι Ιταλοί επιλέγουν με δημοψήφισμα τη μετατροπή του πολιτεύματος από μοναρχία σε δημοκρατία και ο βασιλιάς Ουμβέρτος Β' εξορίζεται.
  • 1940 - Γεννιέται ο τελευταίος Βασιλιάς των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Β’
  • 1953 - Η Ελισάβετ Β΄ στέφεται βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, Καναδά, Αυστραλίας, Νέας Ζηλανδίας και άλλων εδαφών και επικεφαλής της Κοινοπολιτείας των Εθνών. Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο διεθνές γεγονός που μεταδίδεται τηλεοπτικά.
  • 2004 - Η Ολυμπιακή Φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 ξεκινά από την Ολυμπία για τον γύρο του κόσμου, που θα διαρκέσει 36 μέρες.
  • 2012 - Ο πρώην πρόεδρος της Αιγύπτου Χόσνι Μουμπάρακ καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη για το ρόλο του στη δολοφονία διαδηλωτών κατά την Αιγυπτιακή Επανάσταση του 2011.
  • 2023 - Πεθαίνει η ηθοποιός Νόνικα Γαληνέα
