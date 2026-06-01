Φωτιά σε χώρο εργοστασίου στο Μενίδι – Οριοθετήθηκε άμεσα από την Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (01/06) σε οικόπεδο με χαμηλή βλάστηση στην οδό Νερατζούλας, στις Αχαρνές, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα λόγω της ξηρής βλάστησης και πέρασαν σε αυλή εργοστασίου όπου υπήρχαν αποθηκευμένες παλέτες, γεγονός που προκάλεσε αυξημένη ανησυχία για ενδεχόμενη επέκταση της πυρκαγιάς.

Ωστόσο, η εστία οριοθετήθηκε άμεσα από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με ενημέρωση του Σώματος στο Newsbomb.