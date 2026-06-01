Φωτιά σε χώρο εργοστασίου στο Μενίδι – Οριοθετήθηκε άμεσα από την Πυροσβεστική
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο, έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (01/06) σε οικόπεδο με χαμηλή βλάστηση στην οδό Νερατζούλας, στις Αχαρνές, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα λόγω της ξηρής βλάστησης και πέρασαν σε αυλή εργοστασίου όπου υπήρχαν αποθηκευμένες παλέτες, γεγονός που προκάλεσε αυξημένη ανησυχία για ενδεχόμενη επέκταση της πυρκαγιάς.
Ωστόσο, η εστία οριοθετήθηκε άμεσα από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με ενημέρωση του Σώματος στο Newsbomb.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:44 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε
09:36 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν όλα από σήμερα - Οι διαδικασίες που επηρεάζονται
10:40 ∙ WHAT THE FACT