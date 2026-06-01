Αλλαγή δεδομένων - Τραμπ: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν παύση πυρός

Ο Τραμπ δηλώνει ότι η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις

Μάνος Χατζηγιάννης

Αλλαγή δεδομένων - Τραμπ: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν παύση πυρός
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε παύση πυρός και διακοπή επιθέσεων μεταξύ τους.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα σταλούν στρατεύματα στη Βηρυτό και όσα ήταν καθ’ οδόν έχουν ήδη επιστρέψει.
  • Η συμφωνία παύσης πυρός μπορεί να επηρεάσει θετικά τις συνομιλίες ΗΠΑ
  • Ιράν, που είχαν διακοπεί λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στη Χεζμπολάχ.
  • Το Ιράν είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ έως ότου σταματήσουν οι ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο και τη Γάζα.
  • Ο Τραμπ τόνισε ότι θα διατηρήσει τον οικονομικό αποκλεισμό κατά του Ιράν και είναι διατεθειμένος να περιμένει μέχρι το Ιράν να υποχωρήσει.
Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολάχ, και ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις.

«Είχα μια πολύ εποικοδομητική τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό Μπίμπι Νετανιάχου του Ισραήλ, και δεν θα σταλούν στρατεύματα στη Βηρυτό, ενώ όποια στρατεύματα βρίσκονται καθ’ οδόν έχουν ήδη γυρίσει πίσω», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Ομοίως, μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων, είχα μια πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία με τη Χεζμπολάχ, και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλες οι πυροβολισμοί — ότι το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και ότι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δηλώνει επίσης ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με «γρήγορους ρυθμούς»

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται, με γρήγορους ρυθμούς, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Παράλληλα, το Ισραήλ αναμένει την τελική έγκριση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπως ανέφεραν δύο ισραηλινές πηγές στο Reuters.

Πώς επηρεάζεται η σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν

Η τελευταία αυτή εξέλιξη μπορεί να αποτελέσει λύση στο γόρδιο δεσμό που πήγε προς στιγμή να δημιουργηθεί σχετικά με τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση από το Ιράν σχετικά με τις αναφορές ότι η Τεχεράνη αναστέλλει τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφο του NBC News τη Δευτέρα.

«Νομίζω ότι μιλάμε πάρα πολύ… θα ήταν πολύ καλό να σιωπήσουμε», ανέφερε.

Είπε ακόμη ότι η σιωπή «δεν σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες», προσθέτοντας: «Θα διατηρήσουμε τον αποκλεισμό. Ο αποκλεισμός είναι χαλύβδινος.»

Όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να περιμένει μέχρι να εξαντληθεί το Ιράν, απάντησε: «Νομίζω ότι μπορώ να περιμένω όσο θέλουν. Χάνουν μια περιουσία.»

Πριν από αυτό, όπως είχε αναφερθεί, η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν προτίθετο να διακόψει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών, λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Αυτό τουλάχιστον ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC).

Δεν θα γίνουν συνομιλίες έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματα του Ιράν για παύση των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο και τη Γάζα, ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θεωρεί τις επιθέσεις κατά της λιβανικής οργάνωσης παραβίαση της εκεχειρίας της 8ης Απριλίου με τις ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:38ΕΛΛΑΔΑ

Καλοκαίρι με γεμάτες παραλίες και «αλμυρές» τιμές - Έρχεται και νέα άνοδος της θερμοκρασίας

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Τα ψέματα του Έντι Ράμα για την ελληνική Σβέρνιτσα - Η ιστορική αλήθεια, η γλώσσα και η θρησκεία

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο άνδρας που ζούσε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας Καρυωτάκη

22:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία

22:01ΕΛΛΑΔΑ

«Η γη μας έγινε στάχτη»: Κραυγή απόγνωσης από τους Γόννους μετά τη φωτιά που αφάνισε ελαιώνες και κόπους μίας ζωής

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένες Πολιτείες: Πολλαπλά κρούσματα θανατηφόρου «σαρκοφάγου» βακτηρίου – Συναγερμός εν όψει καλοκαιριού

21:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Κλιντ Ίστγουντ; «Ναι, έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο»

21:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Σερένα Γουίλιαμς επιστρέφει στην αγωνιστική δράση έπειτα από 4 χρόνια για τουρνουά στο Λονδίνο

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι – Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός από την Πυροσβεστική

21:19ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Λάβρος ο Μητροπολίτης Κοζάνης: «Έχουν τα παιδιά μάνα σήμερα;» - Τι είπε για Όσκαρ, τεχνητή νοημοσύνη και... γίγαντες

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Μάριος Οικονόμου: Πού επικεντρώνεται η έρευνα των Αρχών για το τροχαίο δυστύχημα - Αύριο η νεκροψία - νεκροτομή

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός Βρετανός στρατιώτης σε εκπαιδευτικό ατύχημα στο Ιράκ – Πώς συνέβη η τραγωδία

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαγή δεδομένων - Τραμπ: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν παύση πυρός

20:32LIFESTYLE

Λένα Φλυτζάνη: Η πρώτη «καλησπέρα» στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τα ερωτήματα πίσω από την τραγωδία με θύματα πατέρα και γιο – Βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά το δυστύχημα

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Κατασβέστηκαν οι εστίες φωτιάς σε Εύβοια και Αγίους Θεοδώρους

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Ερντογάν: Απελευθερώσαμε την Κωνσταντινούπολη, κατακτήσαμε τις ψυχές

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πού είναι η πλωτή οδός Μπαμπ αλ Μαντέμπ και τι σημαίνει για το παγκόσμιο εμπόριο αν κλείσει

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Ομαλά η επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος στην Αττική - Πού υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις

19:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Σταθερότητα ζητούν οι πολίτες και όχι διαμαρτυρία- Προβάδισμα ΝΔ με 12,6% - Ποια η δυναμική Τσίπρα και Καρυστιανού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι τις 3 Αυγούστου

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένες Πολιτείες: Πολλαπλά κρούσματα θανατηφόρου «σαρκοφάγου» βακτηρίου – Συναγερμός εν όψει καλοκαιριού

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τα ερωτήματα πίσω από την τραγωδία με θύματα πατέρα και γιο – Βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά το δυστύχημα

19:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Σταθερότητα ζητούν οι πολίτες και όχι διαμαρτυρία- Προβάδισμα ΝΔ με 12,6% - Ποια η δυναμική Τσίπρα και Καρυστιανού

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Μάριος Οικονόμου: Πού επικεντρώνεται η έρευνα των Αρχών για το τροχαίο δυστύχημα - Αύριο η νεκροψία - νεκροτομή

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

19:07LIFESTYLE

Ντέρτι: Έρωτες, μπουζούκια και ατμόσφαιρα 80s – Η νέα μεγάλη παραγωγή του ΑΝΤ1

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Τη σκότωσε και έβαλε το μαχαίρι στο χέρι της - «Ακούγονταν φωνές τελευταία», λένε γείτονες

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Τα ψέματα του Έντι Ράμα για την ελληνική Σβέρνιτσα - Η ιστορική αλήθεια, η γλώσσα και η θρησκεία

21:19ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Λάβρος ο Μητροπολίτης Κοζάνης: «Έχουν τα παιδιά μάνα σήμερα;» - Τι είπε για Όσκαρ, τεχνητή νοημοσύνη και... γίγαντες

22:01ΕΛΛΑΔΑ

«Η γη μας έγινε στάχτη»: Κραυγή απόγνωσης από τους Γόννους μετά τη φωτιά που αφάνισε ελαιώνες και κόπους μίας ζωής

15:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη δημοσιότητα 300 υπογραφές υπέρ Τσίπρα - Ποιοι δημοσιογράφοι, δικηγόροι και καθηγητές στηρίζουν

09:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν όλα από σήμερα - Οι διαδικασίες που επηρεάζονται

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαγή δεδομένων - Τραμπ: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν παύση πυρός

10:10LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με τραύματα στο πρόσωπο στην τελευταία φωτογραφία που ανέβασε

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Ερντογάν: Απελευθερώσαμε την Κωνσταντινούπολη, κατακτήσαμε τις ψυχές

13:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στο T-Center ο Γιαννακόπουλος - Άστραψε και βρόντηξε, απαιτώντας το πρωτάθλημα

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο άνδρας που ζούσε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας Καρυωτάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ