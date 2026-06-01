Αλλαγή δεδομένων - Τραμπ: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν παύση πυρός

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε παύση πυρός και διακοπή επιθέσεων μεταξύ τους.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα σταλούν στρατεύματα στη Βηρυτό και όσα ήταν καθ’ οδόν έχουν ήδη επιστρέψει.

Η συμφωνία παύσης πυρός μπορεί να επηρεάσει θετικά τις συνομιλίες ΗΠΑ

Ιράν, που είχαν διακοπεί λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στη Χεζμπολάχ.

Το Ιράν είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ έως ότου σταματήσουν οι ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο και τη Γάζα.

Ο Τραμπ τόνισε ότι θα διατηρήσει τον οικονομικό αποκλεισμό κατά του Ιράν και είναι διατεθειμένος να περιμένει μέχρι το Ιράν να υποχωρήσει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολάχ, και ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις.

«Είχα μια πολύ εποικοδομητική τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό Μπίμπι Νετανιάχου του Ισραήλ, και δεν θα σταλούν στρατεύματα στη Βηρυτό, ενώ όποια στρατεύματα βρίσκονται καθ’ οδόν έχουν ήδη γυρίσει πίσω», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Ομοίως, μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων, είχα μια πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία με τη Χεζμπολάχ, και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλες οι πυροβολισμοί — ότι το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και ότι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δηλώνει επίσης ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με «γρήγορους ρυθμούς»

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται, με γρήγορους ρυθμούς, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Παράλληλα, το Ισραήλ αναμένει την τελική έγκριση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπως ανέφεραν δύο ισραηλινές πηγές στο Reuters.

Πώς επηρεάζεται η σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν

Η τελευταία αυτή εξέλιξη μπορεί να αποτελέσει λύση στο γόρδιο δεσμό που πήγε προς στιγμή να δημιουργηθεί σχετικά με τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση από το Ιράν σχετικά με τις αναφορές ότι η Τεχεράνη αναστέλλει τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφο του NBC News τη Δευτέρα.

«Νομίζω ότι μιλάμε πάρα πολύ… θα ήταν πολύ καλό να σιωπήσουμε», ανέφερε.

Είπε ακόμη ότι η σιωπή «δεν σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες», προσθέτοντας: «Θα διατηρήσουμε τον αποκλεισμό. Ο αποκλεισμός είναι χαλύβδινος.»

Όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να περιμένει μέχρι να εξαντληθεί το Ιράν, απάντησε: «Νομίζω ότι μπορώ να περιμένω όσο θέλουν. Χάνουν μια περιουσία.»

Πριν από αυτό, όπως είχε αναφερθεί, η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν προτίθετο να διακόψει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών, λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Αυτό τουλάχιστον ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC).

Δεν θα γίνουν συνομιλίες έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματα του Ιράν για παύση των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο και τη Γάζα, ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θεωρεί τις επιθέσεις κατά της λιβανικής οργάνωσης παραβίαση της εκεχειρίας της 8ης Απριλίου με τις ΗΠΑ.

