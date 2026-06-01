Explainer: Πού είναι το Μπαμπ αλ Μαντέμπ και τι σημαίνει για το παγκόσμιο εμπόριο αν κλείσει

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να βρίσκονται ξανά σε αντιπαράθεση, ενόσω οι συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή απειλούν να επεκταθούν σε κρίσιμα θαλάσσια περάσματα.

Μέσα σε αυτό το «εκρηκτικό» σκηνικό, το στενό του Μπαμπ αλ Μαντέμπ επανέρχεται στο προσκήνιο ως στρατηγικό «σημείο – κλειδί» για το παγκόσμιο εμπόριο, με το ενδεχόμενο αποκλεισμού του να προκαλεί έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.

Το στενό του Μπαμπ αλ Μαντέμπ είναι ο πορθμός που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα και την Αραβική Θάλασσα και είναι επίσης γνωστό ως «Πύλη των Δακρύων» λόγω των επικίνδυνων συνθηκών ναυσιπλοΐας του. Βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Χούθι, οργάνωση που χρηματοδοτείται από την Τεχεράνη και εξοπλίζεται με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα είχαν χτυπήσει μεγάλο αριθμό πλοίων που επιχειρούσαν να περάσουν από την Ερυθρά Θάλασσα, ως αντίδραση στην επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική του κλιμάκωση στον Λίβανο και να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, τονίζοντας την ανάγκη συνέχισης των διπλωματικών προσπαθειών για μια λύση που θα διασφαλίσει σταθερότητα στην περιοχή.

Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί ότι δεν θα σταματήσει τα χτυπήματα στο βόρειο Ισραήλ, με πηγή προσκείμενη στην οργάνωση να απορρίπτει το ενδεχόμενο παύσης των επιθέσεων και να επιμένει στη συνέχιση της αντίδρασης όσο συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, νοσοκομείο στην Τύρο του νότιου Λιβάνου υπέστη σοβαρές ζημιές και κατεγράφησαν τραυματισμοί έπειτα από ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας και το υπουργείο Υγείας.

Ο ισραηλινός στρατός είχε προηγουμένως εκδώσει εντολές εκκένωσης σε νότιες συνοικίες της Βηρυτού, καθώς η ένταση στην περιοχή συνεχίζει να κλιμακώνεται με απρόβλεπτες συνέπειες για την περιφερειακή σταθερότητα.

