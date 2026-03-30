Ανάλυση: Τι σημαίνει η είσοδος των Χούθι στον πόλεμο του Ιράν

Η πραγματική σημασία της εισόδου των Χούθι της Υεμένης στον πόλεμο του Ιράν εξαρτάται από το αν η υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη ομάδα σκοπεύει να στείλει πυραύλους και drones από απόσταση προς το Ισραήλ ή αν θα εκμεταλλευτούν την εγγύτητά τους στο στενό πορθμό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ για να κλείσουν ουσιαστικά την Ερυθρά Θάλασσα στη ναυτιλία, όπως ακριβώς το Ιράν έχει κλείσει ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ.

Το συνδυασμένο αποτέλεσμα του κλεισίματος και των δύο πλωτών οδών στην εμπορική κυκλοφορία σε χώρες που ούτε οι Ιρανοί ούτε οι Χούθι ευνοούν θα ήταν καταστροφικό. Η παρατήρηση του Ναπολέοντα Βοναπάρτη ότι «η πολιτική ενός κράτους έγκειται στη γεωγραφία του» δεν φαινόταν ποτέ πιο εύστοχη.

Οι Χούθι, μια σιιτική αίρεση με βαθύ μίσος για το Ισραήλ, η οποία ελέγχει μεγάλες εκτάσεις της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, από το 2014, είναι ένα πολύπλοκο, ανθεκτικό κίνημα, ικανό να στρέψει τις ήττες προς όφελός του. Τον Αύγουστο του 2025, το Ισραήλ σκότωσε τον πρωθυπουργό των Χούθι, τον αρχηγό του επιτελείου και μια ομάδα υπουργών του υπουργικού συμβουλίου σε μία μόνο επιδρομή υπό την ηγεσία των υπηρεσιών πληροφοριών. Αλλά το Ισραήλ δεν μπόρεσε ποτέ να εντοπίσει τον Aμπντούλ Μαλίκ Αλ-Χούθι, τον ηγέτη του κινήματος.

Δεν έχουν ακόμη πολεμήσει άμεσα για λογαριασμό του Ιράν, παρόλο που -σύμφωνα με εκθέσεις του ΟΗΕ- πολλά από τα όπλα τους έχουν αποσταλεί από την Τεχεράνη. Μια εκεχειρία με τις ΗΠΑ, η οποία προέκυψε κατόπιν διαμεσολάβησης του Ομάν, ισχύει από τον Μάιο του 2025, θέτοντας τέλος στις επιθέσεις κατά των αμερικανικών πλοίων μέσω του Μπαμπ αλ-Μαντάμπ που πραγματοποιούνταν από τον Οκτώβριο του 2023.

Αυτή η εκεχειρία αντανακλούσε τη ζημιά που είχαν υποστεί οι Χούθι από τα διαδοχικά κύματα ολοένα και πιο αποτελεσματικών επιθέσεων εναντίον εκτοξευτών πυραύλων τους από τις ΗΠΑ, μερικές φορές με την υποστήριξη του ΗΒ. Οι Χούθι τόνισαν ότι η εκεχειρία δεν ίσχυε με κανέναν τρόπο για το Ισραήλ και ορισμένες επιθέσεις συνεχίστηκαν στη συνέχεια.

Ένα κίνητρο για την κατάπαυση του πυρός ήταν η επιθυμία του Ιράν να οικοδομήσει δυναμική πριν από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τα πυρηνικά την άνοιξη του 2025. Οι Χούθι επέκτειναν την κατάπαυση του πυρός στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2025, όταν το Ισραήλ συμφώνησε σε μια μορφή κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς στη Γάζα. Ακόμα και μετά την κοινή επίθεση Ισραήλ-ΗΠΑ στο Ιράν στον 12ήμερο πόλεμο του περασμένου έτους, οι Χούθι σε μεγάλο βαθμό απείχαν από τις εχθροπραξίες.

Ωστόσο, οι μεγάλοι μεταφορείς, όπως η Maersk, άρχισαν σιγά σιγά να επαναφέρουν την κυκλοφορία μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, αποφεύγοντας την πιο ακριβή και σημαντικά μεγαλύτερη εναλλακτική διαδρομή γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Το Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, ανάμεσα στην Υεμένη και το Κέρας της Αφρικής, ήταν ανέκαθεν ευάλωτο σε επιθέσεις των Χούθι με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους και μικρά σκάφη.

Ο Φαρέα Αλ-Μουσλίμι, ειδικός σε θέματα Μέσης Ανατολής στο thinktank Chatham House του Λονδίνου, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρατεταμένη αναστάτωση θα αυξήσει το κόστος μεταφοράς, τις τιμές του πετρελαίου και θα ασκήσει πρόσθετη πίεση σε μια ήδη εύθραυστη παγκόσμια οικονομία που κλονίζεται από την μπλόκο στο Ορμούζ.

Οι Χούθι ωστόσο μπορεί να ενεργήσουν με προσοχή, εν μέρει επειδή αναζητούν ανταμοιβή με τη μορφή μετρητών από τη Σαουδική Αραβία. Στο νότιο τμήμα της Υεμένης, οι Σαουδάραβες έχουν προς το παρόν κατατροπώσει το αυτονομιστικό κίνημα, το οποίο προώθησε το Μεταβατικό Συμβούλιο του Νότου (STC). Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία υποστήριξαν το STC στις αρχές του έτους υπό την πίεση του Ριάντ, έχουν επίσης εγκαταλείψει την Υεμένη, πράγμα που σημαίνει ότι η Σαουδική Αραβία είναι πλέον η μόνη υπεύθυνη για το μέλλον της Υεμένης - ένα δύσκολο έργο που απαιτεί από το Ριάντ να καταλήξει σε συμφωνίες όχι μόνο με τους πρώην υποστηρικτές του STC αλλά και με τους Χούθι.

Το STC διαλύθηκε επίσημα, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και περιμένει την αποτυχία του Ριάντ και της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης στο νότο, επιμένοντας ότι το αυτονομιστικό κίνημα είναι ισχυρό όσο ποτέ. Το Ριάντ δεν έχει την πολυτέλεια να πολεμήσει σε πάρα πολλά μέτωπα, οπότε αν χρειαστεί θα προσπαθήσει να βρει παρασκηνιακές μεθόδους για να καταλήξει σε συμφωνία με τους Χούθι και να ελαχιστοποιήσει την απειλή επιθέσεων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Σαουδική Αραβία επενδύει χρήματα στη νέα κυβέρνηση στο νότο και οι Χούθι στο βορρά μπορεί να θέλουν ένα μερίδιο της οικονομικής δράσης σε αντάλλαγμα για να μην ξαναρχίσουν τις μάχες εναντίον του νότου ή να μην διαταράξουν την Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο, στο τέλος η δύναμη των Χούθι προέρχεται από την απαγόρευση πλοίων και όχι από την αποστολή πυραύλων προς το Ισραήλ. Κατά τη διαδικασία αυτή, η Υεμένη θα μπορούσε να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από την ειρήνη μετά από περισσότερο από μια δεκαετία εμφυλίου πολέμου.

Ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για την Υεμένη, Χανς Γκρούντμπεργκ, δήλωσε: «Αυτή η κλιμάκωση απειλεί να σύρει την Υεμένη στον περιφερειακό πόλεμο, κάτι που θα δυσχεράνει την επίλυση της σύγκρουσης στην Υεμένη, θα εμβαθύνει τις οικονομικές της επιπτώσεις και θα παρατείνει τα βάσανα των αμάχων». Δεν είναι η πρώτη του προειδοποίηση κατά της κλιμάκωσης και είναι απίθανο να είναι η τελευταία.

