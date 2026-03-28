Οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την πρώτη επίθεση τους στο Ισραήλ

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, «δορυφόροι» του Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη το Σάββατο για την πρώτη τους επίθεση στο Ισραήλ από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή πριν από ένα μήνα.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που μεταδόθηκε στο X, ο εκπρόσωπος τους Yahya Saree ισχυρίστηκε ότι εκτόξευσαν πυραύλους σε ισραηλινούς στρατιωτικούς στόχους. Προειδοποίησαν ότι «θα συνεχίσουν μέχρι να επιτευχθούν οι δηλωμένοι στόχοι.... και μέχρι να σταματήσει η επιθετικότητα εναντίον όλων των μετώπων αντίστασης».

https://www.instagram.com/reel/DWZ9GjxCqxW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ώρες νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε αναφέρει ότι αναχαίτιζε μια επίθεση που προερχόταν από την Υεμένη.

Οι Χούθι, που θεωρούνται βασικό συστατικό του λεγόμενου «άξονα αντίστασης» των ομάδων που συμμαχούν με το Ιράν, είχαν παραμείνει μέχρι στιγμής στο περιθώριο της σύγκρουσης που ξεκίνησε από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Τεχεράνη, η οποία έχει επεκτείνει τον πόλεμο σχεδόν σε ολόκληρη την περιοχή.