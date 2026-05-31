Ακινητοποιημένο αυτοκίνητο στις σήραγγες των Τεμπών έβγαζε καπνούς – Δείτε εικόνα
Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε εντός της σήραγγας και ανέδυε καπνούς
Συναγερμός σήμανε νωρίς το βράδυ της Κυριακής (31/05) στις σήραγγες των Τεμπών στο ρεύμα προς Λάρισα, όταν αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε εντός σήραγγας και ανέδυε καπνούς.
Άμεσα ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας της «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» και κινητοποιήθηκαν Πυροσβεστική και Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων. Προληπτικά έκλεισε για λίγα λεπτά το ρεύμα προς Λάρισα, με την κυκλοφορία να συνεχίζεται κανονικά.
Δείτε φωτογραφία:
