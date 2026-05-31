Η Μαρία Ηλιάκη γιόρτασε τα γενέθλια της κόρης της: «Πέντε υπέροχα χρόνια μαζί σου, παιδί μου»

Μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση έκανε η Μαρία Ηλιάκη με αφορμή τα 5α γενέθλια της κόρης της, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και τη συγκίνησή της για αυτήν τη σημαντική ημέρα.

Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα τρυφερό βίντεο από τα πρώτα χρόνια της μικρής Κατερίνας. Στο στιγμιότυπο, η παρουσιάστρια κρατά αγκαλιά το μωρό της και το νανουρίζει, σε μία εικόνα γεμάτη συναίσθημα και μητρική τρυφερότητα.

Το βίντεο συνόδευσε με το τραγούδι «Όμορφή μου Κατερίνα», μία επιλογή με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αυτό είναι και το όνομα της κόρης της.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε: «Πέντε υπέροχα χρόνια μαζί σου, παιδί μου αγαπημένο. Κόρη μου υπέροχη για εμένα θα είσαι πάντα το μωρό που νανούριζα στην αγκαλιά μου».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε αμέσως χιλιάδες ευχές και μηνύματα αγάπης από φίλους, συναδέλφους και ακολούθους της.