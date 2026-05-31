Ο σκηνοθέτης του First Reformed «βλέπει» ένα Χόλιγουντ γεμάτο AI ηθοποιούς

Ο διάσημος σκηνοθέτης, Πολ Σρέιντερ, δημιουργός ταινιών όπως οι American Gigolo και First Reformed, πιστεύει ότι το κοινό θα αγαπήσει στο μέλλον πλήρως συνθετικούς, δημιουργημένους από τεχνητή νοημοσύνη ηθοποιούς. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι η πραγματική τομή θα έρθει όταν μία ταινία με πρωταγωνιστή αποκλειστικά AI χαρακτήρα γίνει εμπορική επιτυχία, σε ομιλία στο συνέδριο Amazon AI on the Lot.

Περιέγραψε ένα σενάριο όπου ένα «εργαλείο» τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί έναν κινηματογραφικό «αστέρα» που θυμίζει τον Κλιντ Ίστγουντ χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί το όνομά του ως αναφορά.

Σύμφωνα με τον Σρέιντερ, οι θεατές θα πληρώνουν για να συγκινούνται και να ταυτίζονται με «πλάσματα από πυρίτιο» αντί για πραγματικούς ηθοποιούς. Το πλεονέκτημα αυτών των ψηφιακών πρωταγωνιστών, όπως είπε, είναι ότι «ζουν» πάντα, εργάζονται χωρίς αμοιβή και είναι διαθέσιμοι όλο το εικοσιτετράωρο.

Ο σκηνοθέτης τόνισε ότι διαφωνεί με όσους θεωρούν πως το κοινό δεν θα αποδεχθεί πλήρως συνθετικούς πρωταγωνιστές και εκτίμησε πως τελικά θα δούμε μη ανθρώπινους πρωταγωνιστές στις τέχνες.

Παρά το γεγονός ότι αναγνώρισε πως ίσως δεν ζήσει αρκετά για να δει αν οι προβλέψεις του θα επαληθευτούν, αποκάλυψε ότι ήδη εργάζεται πάνω σε μία ταινία που χρησιμοποιεί AI, βασισμένη σε παλαιότερο δικό του σενάριο. Ανέφερε, επίσης, ιδέες όπως η δημιουργία νέων επεισοδίων παλιών τηλεοπτικών σειρών μέσω τεχνητής νοημοσύνης, γραμμένων στο ύφος της δεκαετίας του 1950.

Ο Σρέιντερ σχολίασε ακόμη ότι το AI θα μπορούσε να αντικαταστήσει ανθρώπινη εργασία σε τομείς όπως η μουσική επένδυση ντοκιμαντέρ ή οι κομπάρσοι. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι στο μέλλον η τεχνολογία ίσως αντικαταστήσει και τον ίδιο ως σεναριογράφο.

Ως παράδειγμα, ανέφερε ότι ζήτησε από το ChatGPT να δημιουργήσει μία ιδέα σεναρίου στο προσωπικό του ύφος. Το αποτέλεσμα ήταν μία ιστορία με τίτλο The Collection Agency, για έναν πρώην καθολικό που εργάζεται ως εισπράκτορας ιατρικών χρεών και έρχεται αντιμέτωπος με ένα παλιό μυστικό.

Παρ’ ότι θεωρεί ότι σήμερα ένα τέτοιο κείμενο μοιάζει με «δεύτερης κατηγορίας Σρέιντερ», εκτίμησε ότι σύντομα η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να παράγει έργα ισάξια με τα δικά του.