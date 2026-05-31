Παρέμβαση Μπελέρη για τα επεισόδια στην Αλβανία - Θέτει το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο Φρέντι Μπελέρης στην ανακοίνωσή του σημειώνει πως «τα περιστατικά αυτά εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Παρέμβαση Μπελέρη για τα επεισόδια στην Αλβανία - Θέτει το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΕΘΝΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Φρέντη Μπελέρης σχετικά με τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στην Αλβανία και κατά τα οποία πολίτες τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένας Έλληνας.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν στο χωριό Zvërnec της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τη δημιουργία τουριστικού θέρετρου σε ευαίσθητα οικολογική ζώνη και για τα περιουσιακά τους δικαιώματα.

Ο κ. Μπελέρης στην ανακοίνωσή του σημειώνει πως «τα περιστατικά αυτά εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, των περιουσιακών δικαιωμάτων και της προστασίας των αναγνωρισμένων εθνικών μειονοτήτων σε μια υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα» και ρωτάει, μεταξύ άλλων, αν η Επιτροπή «έχει λάβει γνώση των καταγγελιών για περιστατικά βίας και εκφοβισμού σε βάρος κατοίκων του Σβερνετς κατά τη διάρκεια ειρηνικών διαμαρτυριών και προτίθεται να ζητήσει διευκρινίσεις από τις αλβανικές αρχές σχετικά με τη διασφάλιση του δικαιώματος στη διαμαρτυρία;».

Η ερώτηση του Φρέντη Μπελέρη

?Στο χωριό Σβερνετς της περιφέρειας Αυλώνας, όπου διαβιούν κατά κύριο λόγο μέλη της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καταγγέλλεται ότι ιδιωτική εταιρεία παρεμβαίνει και καταπατά εκτάσεις και περιουσίες που είχαν παράνομα δημευθεί από το κομμουνιστικό καθεστώς τη δεκαετία του 1960 και δεν έχουν ακόμη επιστραφεί στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια ειρηνικών διαμαρτυριών κατοίκων για την αδικία που έχουν υποστεί, καταγράφηκαν περιστατικά βίας και εκφοβισμού από άτομα που φέρονται να συνδέονται με την εταιρεία, παρουσία μάλιστα αστυνομικών δυνάμεων.

? Τα περιστατικά αυτά εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, των περιουσιακών δικαιωμάτων και της προστασίας των αναγνωρισμένων εθνικών μειονοτήτων σε μια υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα.

❓Υπό το πρίσμα αυτό, ερωτάται η Επιτροπή:

1.Έχει λάβει γνώση των καταγγελιών για περιστατικά βίας και εκφοβισμού σε βάρος κατοίκων του Σβερνετς κατά τη διάρκεια ειρηνικών διαμαρτυριών και προτίθεται να ζητήσει διευκρινίσεις από τις αλβανικές αρχές σχετικά με τη διασφάλιση του δικαιώματος στη διαμαρτυρία;

2. Ποια μέτρα λαμβάνει για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αναγνωρισμένων εθνικών μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών τους δικαιωμάτων, στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες;

Κλείσιμο3. Θεωρεί ότι η πρόοδος της Αλβανίας στην ενταξιακή διαδικασία θα πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς την προστασία των μειονοτήτων και τον σεβασμό του κράτους δικαίου;

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 31/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στο Ιράν: Πληροφορίες ότι παραιτήθηκε ο πρόεδρος Πεζεσκιάν

21:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεπέρασε τους 34°C η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα την Κυριακή

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Όχημα εμβόλισε Ισραηλινούς στη Δυτική Όχθη – Μάχη για τη ζωή δύο τραυματιών, νεκρός ο δράστης

21:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: «Να προστατευθούν οι Έλληνες ομογενείς της Αλβανίας»

21:37LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Ξέγνοιαστες στιγμές στη Μύκονο με τον σύντροφο και τον γιο της

21:23ΕΘΝΙΚΑ

Αλβανία: Το τουριστικό πρότζεκτ που «πυροδότησε» διπλωματική κρίση και η προκλητική στάση Ράμα για τα επεισόδια

21:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τούρκος που ευχαρίστησε τον Άδωνι Γεωργιάδη: «Αυτό είναι το ΕΣΥ όταν το χρειαστείς»

21:14LIFESTYLE

Η Μαρία Ηλιάκη γιόρτασε τα γενέθλια της κόρης της: «Πέντε υπέροχα χρόνια μαζί σου, παιδί μου»

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Κρούσμα Έμπολα και στην Ιταλία - Ασθενής απομονώθηκε σε νοσοκομείο της Σαρδηνίας

21:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ανατιμήσεις στον καφέ ήρθαν για να μείνουν – Οι καταναλωτές μειώνουν τις αγορές

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Γαμπρός σε αναπηρικό αμαξίδιο συγκίνησε τους καλεσμένους με τον χορό του

20:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και έπαιξε στην Puskás Aréna – Βίντεο

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έμπολα πέρασε και στη Βραζιλία: Δύο άνδρες νοσηλεύονται στην απομόνωση

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στο ΠΑΓΝΗ 11χρονος που έπεσε από γκρεμό ύψους 6 μέτρων στον Άγιο Νικόλαο - Κυνηγούσε ένα περιστέρι και βρέθηκε στο κενό

20:25ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμική δόνηση 3,5 Ρίχτερ μεταξύ Κρήτης και Κάσσου

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένα Έθνη: Διπλή συνεδρίαση για Λίβανο και το drone που έπεσε σε πολυκατοικία στη Ρουμανία

20:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛ.ΑΣ. ζητά κυβερνητική παρέμβαση για τα επεισόδια στην Αλβανία - «Προστατέψτε την ελληνική μειονότητα»

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη διάσημη μπανάνα των 6,2 εκατ. δολαρίων από μουσείο

20:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο σκηνοθέτης του First Reformed «βλέπει» ένα Χόλιγουντ γεμάτο AI ηθοποιούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:23ΕΘΝΙΚΑ

Αλβανία: Το τουριστικό πρότζεκτ που «πυροδότησε» διπλωματική κρίση και η προκλητική στάση Ράμα για τα επεισόδια

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Γαμπρός σε αναπηρικό αμαξίδιο συγκίνησε τους καλεσμένους με τον χορό του

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

12:41WHAT THE FACT

Μερομήνια: Έτσι θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Ποιος μήνας θα είναι ο δυσκολότερος

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πατέρας και γιος χάθηκαν μαζί στην άσφαλτο – Αυτά είναι τα πρόσωπα του μοιραίου τροχαίου

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η μητέρα της Έμμας Καρυωτάκη: Το «αντίο» στον άνθρωπο που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

21:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τούρκος που ευχαρίστησε τον Άδωνι Γεωργιάδη: «Αυτό είναι το ΕΣΥ όταν το χρειαστείς»

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

17:55LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Το νέο αισιόδοξο μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο - «Το χαμόγελο που βλέπετε είναι ενός ανθρώπου που πόνεσε, πάλεψε και βγήκε πιο δυνατός»

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στο ΠΑΓΝΗ 11χρονος που έπεσε από γκρεμό ύψους 6 μέτρων στον Άγιο Νικόλαο - Κυνηγούσε ένα περιστέρι και βρέθηκε στο κενό

18:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η Κομοτήνη στο επίκεντρο των «τουρκικών ταγμάτων θανάτου» - Οι συλλήψεις από το ελληνικό FBI

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η αγάπη νικά τα πάντα: Νιόπαντρος σε αναπηρικό αμαξίδιο συγκίνησε τους καλεσμένους με τον χορό

10:36WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν: Βγείτε αμέσως από τη θάλασσα αν δείτε τετράγωνα κύματα

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Κρούσμα Έμπολα και στην Ιταλία - Ασθενής απομονώθηκε σε νοσοκομείο της Σαρδηνίας

21:37LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Ξέγνοιαστες στιγμές στη Μύκονο με τον σύντροφο και τον γιο της

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες – Τι λειτουργεί και τι όχι

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες λεωφορείο στην Τουρκία: Οκτώ νεκροί ανάμεσά τους αγοράκι 9 μηνών - 33 τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ