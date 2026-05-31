Παρέμβαση Μπελέρη για τα επεισόδια στην Αλβανία - Θέτει το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Φρέντη Μπελέρης σχετικά με τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στην Αλβανία και κατά τα οποία πολίτες τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένας Έλληνας.



Τα επεισόδια σημειώθηκαν στο χωριό Zvërnec της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τη δημιουργία τουριστικού θέρετρου σε ευαίσθητα οικολογική ζώνη και για τα περιουσιακά τους δικαιώματα.



Ο κ. Μπελέρης στην ανακοίνωσή του σημειώνει πως «τα περιστατικά αυτά εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, των περιουσιακών δικαιωμάτων και της προστασίας των αναγνωρισμένων εθνικών μειονοτήτων σε μια υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα» και ρωτάει, μεταξύ άλλων, αν η Επιτροπή «έχει λάβει γνώση των καταγγελιών για περιστατικά βίας και εκφοβισμού σε βάρος κατοίκων του Σβερνετς κατά τη διάρκεια ειρηνικών διαμαρτυριών και προτίθεται να ζητήσει διευκρινίσεις από τις αλβανικές αρχές σχετικά με τη διασφάλιση του δικαιώματος στη διαμαρτυρία;».





Η ερώτηση του Φρέντη Μπελέρη

?Στο χωριό Σβερνετς της περιφέρειας Αυλώνας, όπου διαβιούν κατά κύριο λόγο μέλη της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καταγγέλλεται ότι ιδιωτική εταιρεία παρεμβαίνει και καταπατά εκτάσεις και περιουσίες που είχαν παράνομα δημευθεί από το κομμουνιστικό καθεστώς τη δεκαετία του 1960 και δεν έχουν ακόμη επιστραφεί στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια ειρηνικών διαμαρτυριών κατοίκων για την αδικία που έχουν υποστεί, καταγράφηκαν περιστατικά βίας και εκφοβισμού από άτομα που φέρονται να συνδέονται με την εταιρεία, παρουσία μάλιστα αστυνομικών δυνάμεων.



? Τα περιστατικά αυτά εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, των περιουσιακών δικαιωμάτων και της προστασίας των αναγνωρισμένων εθνικών μειονοτήτων σε μια υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα.



❓Υπό το πρίσμα αυτό, ερωτάται η Επιτροπή:



1.Έχει λάβει γνώση των καταγγελιών για περιστατικά βίας και εκφοβισμού σε βάρος κατοίκων του Σβερνετς κατά τη διάρκεια ειρηνικών διαμαρτυριών και προτίθεται να ζητήσει διευκρινίσεις από τις αλβανικές αρχές σχετικά με τη διασφάλιση του δικαιώματος στη διαμαρτυρία;



2. Ποια μέτρα λαμβάνει για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αναγνωρισμένων εθνικών μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών τους δικαιωμάτων, στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες;



3. Θεωρεί ότι η πρόοδος της Αλβανίας στην ενταξιακή διαδικασία θα πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς την προστασία των μειονοτήτων και τον σεβασμό του κράτους δικαίου;





