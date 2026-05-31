Συναγερμός για την εξαφάνιση 28χρονης από την Αγία Παρασκευή

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 28χρονης από την περιοχή της Αγίας Παρασκευής το μεσημέρι της Παρασκευής (29/5).

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

«Στις 29 Μαΐου 2026, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε η Κουτσουράι Ευδοκία Σαββίνα, 28 ετών από την περιοχή της Αγίας Παρασκεύης στην Αθήνα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Κουτσουράι Ευδοκία Σαββίνα έχει ύψος 1.65 μ., είναι εύσωμη, έχει καστανό - κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρη μπλούζα και κρατούσε πράσινη τσάντα πλάτης».

