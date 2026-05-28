Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

Η πλήρωσή του θα μετατόπιζε ελαφρώς τον άξονα της Γης, αυξάνοντας τη διάρκεια της ημέρας κατά 0,06 μικροδευτερόλεπτα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ένα σκάφος πλέει κοντά στο τεράστιο φράγμα των Τριών Φαραγγιών στον ποταμό Γιανγκτσέ, κοντά στην πόλη Γιτσάνγκ, στην επαρχία Χουμπέι της Κεντρικής Κίνας, την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2003. Κινέζοι αξιωματούχοι παραδέχτηκαν ότι υπάρχουν περίπου 80 ρωγμές στο φράγμα, το μεγαλύτερο στον κόσμο, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαρροές αν δεν επιδιορθωθούν

  • Η πλήρωση του φράγματος των Τριών Φαραγγιών στην Κίνα μπορεί να μετατοπίσει τον άξονα περιστροφής της Γης και να αυξήσει τη διάρκεια της ημέρας κατά 0,06 μικροδευτερόλεπτα.
  • Το φράγμα των Τριών Φαραγγιών είναι το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στον κόσμο, με ισχύ 22.500 MW και ικανότητα συγκράτησης 40 κυβικών χιλιομέτρων νερού.
  • Η ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως η πλήρωση του φράγματος και η εξόρυξη υπόγειων υδάτων, επηρεάζει την περιστροφή της Γης και τη μετατόπιση του άξονα της.
  • Η μετατόπιση του άξονα της Γης οφείλεται επίσης σε φυσικούς παράγοντες, όπως η υποχώρηση των παγετώνων και η βαρυτική έλξη της Σελήνης, αλλά πλέον προστίθεται και η επίδραση των ανθρώπινων έργων.
  • Η εισαγωγή αρνητικού άλματος δευτερολέπτου στον διεθνή χρόνο έχει αναβληθεί και ενδέχεται να μην εφαρμοστεί ποτέ, καθώς οι φυσικές και ανθρωπογενείς επιδράσεις αλληλοαναιρούνται.
Το φράγμα των Τριών Φαραγγιών, ένα θαύμα της σύγχρονης μηχανικής, βρίσκεται στη κεντρική Κίνα και διακόπτει το πέρασμα του ποταμού Γιανγκτσέ, του μεγαλύτερου στην Ασία, και τρίτου μεγαλύτερου στον κόσμο, μετά τον Αμαζόνιο και τον Νείλο, παράγοντας περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από οποιοδήποτε άλλο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στον πλανήτη.

Είναι τόσο μεγάλο που, σύμφωνα με τη NASA, το γέμισμά του μπορεί να επιβραδύνει την περιστροφή της Γης.

Ο Γιανγκτσέ ή αλλιώς Μπλε Ποταμός, αποστραγγίζει μια λεκάνη σχεδόν δύο εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων, τροφοδοτώντας το 40% της κινεζικής επικράτειας με νερό. Στη μέση του ποταμού υπάρχουν τρία φυσικά φαράγγια που ονομάζονται Qutang, Wu και Xiling.

Με ισχύ 22.500 MW, το φράγμα των Τριών Φαραγγιών είναι το πρώτο που παράγει περισσότερη ενέργεια από το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Itaipu, που μοιράζονται η Βραζιλία και η Παραγουάη στον ποταμό Paraná.

Το 2020, μετά από έντονες βροχοπτώσεις των μουσώνων, το φράγμα των Τριών Φαραγγιών έσπασε το ρεκόρ του Itaipu των 103 TWh από το 2016. Εκείνο το έτος, οι ανεμογεννήτριες των 32.700 MW παρήγαγαν σχεδόν 112 TWh ηλεκτρικής ενέργειας, περισσότερο από ό,τι καταναλώνουν ολόκληρες χώρες, όπως η Φινλανδία ή η Χιλή, ετησίως.

Το φράγμα του Ιταϊπού, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός υδροηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο, φαίνεται στον ποταμό Παρανά, στα σύνορα της Βραζιλίας με την Παραγουάη, την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2009. Το φράγμα, που έχει ηλικία 25 ετών, παρέχει περίπου το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας της Βραζιλίας και ήταν ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο, έως ότου το φράγμα των Τριών Φαραγγιών στην Κίνα το ξεπέρασε πρόσφατα

Η μεγα-κατασκευή συμπληρώνεται από δύο μικρότερες γεννήτριες 50 MW, οι οποίες παρέχουν ενέργεια στο ίδιο το εργοστάσιο, και έναν ανελκυστήρα σκαφών που επιτρέπει την πλοήγηση στον ποταμό.

Με μήκος 2.335 μέτρα και ύψος 185, αυτή η κολοσσιαία κατασκευή είναι ικανή να συγκρατήσει έως και 40 κυβικά χιλιόμετρα νερού ή 40 τρισεκατομμύρια λίτρα. Μια γιγαντιαία μάζα που, όπως προειδοποίησε η NASA το 2005 και αργότερα αξιολογήθηκε, αν γεμίσει θα μπορούσε να έχει υπολογίσιμη επίδραση στην περιστροφή του πλανήτη μας.

Σύμφωνα με τον γεωφυσικό Benjamin Fong Chao του Goddard Space Exchange της NASA, η πλήρωση του φράγματος των Τριών Φαραγγιών θα μετατόπιζε ελαφρώς τον άξονα της Γης μέχρι να επιβραδύνει την περιστροφή του, αυξάνοντας τη διάρκεια της ημέρας κατά 0,06 μικροδευτερόλεπτα.

Αν και είναι μια μικρή αλλαγή, καταδεικνύει τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στον πλανήτη μας, ακόμη και σε κλίμακα τόσο μεγάλη όσο η περιστροφή της Γης.

Το έναυσμα για αυτό το φαινόμενο είναι ένα φυσικό μέγεθος που ονομάζεται «ροπή αδράνειας» που περιγράφει την αντίσταση ενός σώματος στις αλλαγές στην περιστροφή του. Η ροπή αδράνειας είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη ανάλογα με την ποσότητα μάζας του αντικειμένου και τον τρόπο κατανομής αυτής της μάζας σε σχέση με τον άξονα περιστροφής του.

Η Γη δεν είναι μια τέλεια σφαίρα. Ο άξονας περιστροφής της μετατοπίζεται φυσικά λόγω αλλαγών στην ατμόσφαιρα, τους ωκεανούς και τον φλοιό της Γης. Από το 1900, αυτός ο άξονας μετακινείται περίπου 10 εκατοστά το χρόνο. Παραδοσιακά, αυτή η μετατόπιση αποδόθηκε στην υποχώρηση των παγετώνων ή στη βαρυτική έλξη της Σελήνης. Τώρα προστίθεται το ανθρώπινο χέρι, και το φράγμα των Τριών Φαραγγιών ή το λιώσιμο των πόλων, που ανεβάζει τη στάθμη του νερού προς τον ισημερινό.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα πηγάδια. Μεταξύ 1993 και 2010, η ανθρώπινη γεωμηχανική εξήγαγε περίπου 2.150 γιγατόνους υπόγειων υδάτων, που χρησιμοποιήθηκαν στην κατανάλωση, τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη βιομηχανία. Αυτή η μαζική εξόρυξη ανέβασε τη στάθμη της θάλασσας κατά περισσότερα από έξι χιλιοστά και, παραδόξως, μετατόπισε τον άξονα περιστροφής της Γης κατά 80 εκατοστά προς τα ανατολικά.

Ο αντίκτυπος των πηγαδιών ή του φράγματος των Τριών Φαραγγιών στην περιστροφή της Γης, αν και ελάχιστος, εγείρει ερωτήματα σχετικά με την επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον πλανήτη μας. Για χρόνια, ορισμένοι ερευνητές υποστήριζαν την εισαγωγή ενός αρνητικού άλματος δευτερολέπτου σε διεθνή χρόνο, εάν η περιστροφή της Γης γίνει ελαφρώς ταχύτερη.

Όπως είδαμε πριν από λίγους μήνες, αυτή η ιδέα γίνεται σταδιακά ξεπερασμένη. Μια μελέτη στο Nature υποδηλώνει ότι το λιώσιμο των πόλων αντισταθμίζει ήδη την υποθετική (και μικροσκοπική) επιτάχυνση της Γης λόγω ανθρώπινων αιτιών. Το άλμα του δευτερολέπτου επρόκειτο να εισαχθεί το 2026... Και προς το παρόν έχει αναβληθεί για το 2029. Μπορεί να μην εισαχθεί ποτέ.

