Xiaomi: Ένα οικοσύστημα τεχνολογίας που θέλει (και πρέπει) να μπει σε κάθε γωνιά της καθημερινότητας

Το Xiaomi 17T Pro είναι η νέα flagship εμπειρία που παρουσιάστηκε στη Βιέννη

Σοφία Μαυραντζά

Σοφία Μαυραντζά/Newsbomb
Αποστολή στη Βιέννη

Σε μια πόλη που ξέρει να συνδυάζει την κλασική αισθητική με τη σύγχρονη τεχνολογία, η Xiaomi επέλεξε τη Βιέννη για να παρουσιάσει τη νέα της γενιά προϊόντων. Και το μήνυμα που έστειλε -για ακόμα μια φορά, ήταν ξεκάθαρο: Η εταιρεία δεν θέλει να είναι απλώς ένας κατασκευαστής smartphones. Θέλει να χτίσει ένα πλήρες, συνδεδεμένο οικοσύστημα γύρω από την καθημερινή ζωή. Και επενδύει πολύ σε αυτό.

Η σειρά Xiaomi 17T και η Leica φιλοσοφία

Στο εντυπωσιακό launch event, όπου δημοσιογράφοι και creators από όλη την Ευρώπη είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν από κοντά τις νέες συσκευές, τα βλέμματα στράφηκαν φυσικά στη νέα σειρά Xiaomi 17T και ιδιαίτερα στο Xiaomi 17T Pro. Η Xiaomi επενδύει ξεκάθαρα στη mobile φωτογραφία, φέρνοντας τηλεφακό Leica 5x, AI δυνατότητες και μια premium εμπειρία χρήσης -αδιαμφισβήτητα μιλάμε πλέον για τη flagship κατηγορία.

Φαίνεται ξεκάθαρα πως η συνεργασία με τη Leica έχει περάσει πλέον σε άλλο επίπεδο, που αφορά συνολικά στη «φιλοσοφία λήψης».

Η νέα σειρά δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην αυτονομία, στην eye-care οθόνη και στη συνολική premium αίσθηση της συσκευής, σε μια προσπάθεια της Xiaomi να πλησιάσει ακόμη περισσότερο την ultra-premium κατηγορία.

Το Xiaomi 17T Pro ήταν η συσκευή που συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα στο hands-on area της εκδήλωσης. Όμως το ενδιαφέρον φέτος δεν περιορίστηκε μόνο στα smartphones.

Το «έξυπνο σπίτι» είναι -διαχρονικά- ο πραγματικός πρωταγωνιστής

Παρότι στην παρουσίαση τα smartphones είχαν τη δική τους τιμητική, η Xiaomi συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στις οικιακές συσκευές. Η εταιρεία παρουσίασε ψυγείο, κλιματιστικό, πλυντήριο-στεγνωτήριο και ρομποτική σκούπα, όλα πλήρως διασυνδεδεμένα μέσα από το Xiaomi Home app. Και όσο περισσότερο περνά ο καιρός, αντιλαμβανόμαστε πως η Xiaomi δεν αντιμετωπίζει πλέον αυτά τα προϊόντα ως «αξεσουάρ». Τα αντιμετωπίζει ως βασικούς πυλώνες του brand της.

Η Robot Vacuum που λειτουργεί μόνη της

Η νέα Robot Vacuum H50 Pro διαθέτει αναρρόφηση 15.000Pa, έξυπνη laser πλοήγηση και σύστημα αποφυγής εμποδίων με ακρίβεια χιλιοστού.

Στην πράξη, η σκούπα μπορεί να κινείται ανάμεσα σε καλώδια, χαλιά και μικρά αντικείμενα χωρίς να «κολλάει», ενώ ο all-in-one σταθμός βάσης αναλαμβάνει μόνος του το καθάρισμα, το πλύσιμο των σφουγγαριστρών και το στέγνωμα με ζεστό αέρα.

Είναι ακριβώς το είδος συσκευής που δείχνει προς τα πού πηγαίνει συνολικά η αγορά: Λιγότερη ανθρώπινη παρέμβαση, περισσότερος αυτοματισμός. Και περισσότερος προσωπικός χρόνος για τον άνθρωπο.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση της Xiaomi

Κλιματιστικό, ψυγείο και πλυντήριο με AI λογική

Η Xiaomi παρουσίασε επίσης το νέο Mijia Air Conditioner GentleAir, ένα κλιματιστικό που δίνει έμφαση όχι μόνο στην απόδοση αλλά και στην «ποιότητα» του αέρα. Οι μικροοπές στις περσίδες δημιουργούν πιο ήπια ροή αέρα, ενώ το σύστημα AI Energy Saving προσαρμόζει δυναμικά τη λειτουργία του για χαμηλότερη κατανάλωση.

Αντίστοιχα, το νέο Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L δίνει έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη διατήρηση της φρεσκάδας μέσω τεχνολογίας Ag+ Fresh, ενώ το πλυντήριο-στεγνωτήριο Front Load Washer Dryer 8kg προσφέρει πάνω από 30 προγράμματα πλύσης και λειτουργίες απολύμανσης με ατμό υψηλής θερμοκρασίας.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση της Xiaomi

Wearables με ξεκάθαρο lifestyle χαρακτήρα

Η Xiaomi έδωσε μεγάλο βάρος και στη wearable κατηγορία, παρουσιάζοντας το νέο Watch S5 46mm, το Smart Band 10 Pro, τα Buds 6 και το ηχείο Sound Play.

Το Watch S5 είναι ίσως το πιο «ώριμο» smartwatch που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα η εταιρεία. Με premium σχεδιασμό από ανοξείδωτο ατσάλι, AMOLED οθόνη 2.500 nits και αυτονομία έως 21 ημερών, δίνει περισσότερο την αίσθηση fashion-tech προϊόντος παρά ενός κλασικού fitness watch. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η νέα λειτουργία «Passion Mode», η οποία μετρά ακόμη και χειρονομίες ενθουσιασμού σε live events ή αγώνες, μετατρέποντάς τες σε δεδομένα δραστηριότητας.

Τα smartwatches της Xiaomi

Το Smart Band 10 Pro συνεχίζει την παράδοση της Xiaomi στα affordable wearables, αλλά πλέον με αισθητική που πλησιάζει πολύ περισσότερο premium smartwatch εμπειρία.

Τα νέα Buds 6 διαθέτουν Harman tuning, adaptive sound, spatial audio και AI noise cancellation, ενώ υποστηρίζουν ακόμη και Apple Find My compatibility, κάτι που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση στο event.

Την ίδια στιγμή, το Xiaomi Sound Play προσπάθησε να μεταφέρει περισσότερο party/lifestyle αίσθηση, με ambient φωτισμό, συγχρονισμό πολλών ηχείων και σχεδιασμό που απευθύνεται ξεκάθαρα στη Gen Z αγορά.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση της Xiaomi

Το συμπέρασμα από τη Βιέννη

Φεύγοντας από το launch event στη Βιέννη, το συμπέρασμα ήταν ξεκάθαρο. Η Xiaomi δεν προσπαθεί πια να πείσει ότι μπορεί να φτιάξει «καλά smartphones σε καλή τιμή». Αυτό το έχει ήδη πετύχει.

Τώρα προσπαθεί να πείσει ότι μπορεί να γίνει το brand που θα βρίσκεται παντού μέσα στην καθημερινότητα του

χρήστη: Από το κινητό και το smartwatch μέχρι την τηλεόραση, το κλιματιστικό και το ψυγείο.

Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι, για πρώτη φορά, δείχνει πως έχει πλέον το οικοσύστημα, την ωριμότητα και την αυτοπεποίθηση για να το υποστηρίξει.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση της Xiaomi

