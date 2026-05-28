Σέρρες: Δίωξη σε βάρος της 43χρονης για το θάνατο του 10χρονου στο αρδευτικό κανάλι

Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια άσκησε ο εισαγγελέας στη 43χρονη που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου του 10χρονου αγοριού στην Ηράκλεια Σερρών.

Η 43χρονη αφέθηκε ελεύθερη με επιβολή περιοριστικών όρων, σύμφωνα με το ertnews: Της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και η υποχρέωση να δίνει το «παρών» δύο φορές κάθε μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας. Την ίδια ώρα, ελεύθερη αφέθηκε και η 28χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία κρατούνταν από χθες στο πλαίσιο της προανάκρισης για την υπόθεση.

Ο 10χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο αρδευτικό κανάλι. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, διαπιστώθηκαν ενδείξεις τόσο ηλεκτροπληξίας όσο και πνιγμού. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνιστο ποιο από τα δύο προηγήθηκε.

Ικανοποιημένος από την απόφαση των δικαστικών Αρχών εμφανίστηκε ο συνήγορος υπεράσπισης της 43χρονης, τονίζοντας ότι η εντολέας του συνεργάστηκε πλήρως με τις Αρχές από την πρώτη στιγμή και ότι η υπόθεση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να αποσαφηνιστούν όλα τα δεδομένα.

Η ίδια η κατηγορούμενη δήλωσε συγκλονισμένη από τον θάνατο του παιδιού και υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για τη ρευματοκλοπή, την οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, είχε διαπράξει ο σύζυγός της, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

