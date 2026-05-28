Νέα Σμύρνη: Συναγερμός για εξαφάνιση 17χρονης – Το μήνυμα του Χαμόγελου του Παιδιού

Συναγερμός σήμανε στη Νέα Σμύρνη για την εξαφάνιση της 17χρονης Κίρα Π.

Η Κίρα Π., ουκρανικής καταγωγής, έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανοκόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο το τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε, σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα 28/05/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.