Νέα Σμύρνη: Συναγερμός για εξαφάνιση 17χρονης – Το μήνυμα του Χαμόγελου του Παιδιού
Σε κίνδυνο η ζωή της
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε στη Νέα Σμύρνη για την εξαφάνιση της 17χρονης Κίρα Π.
Η Κίρα Π., ουκρανικής καταγωγής, έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανοκόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο το τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε, σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού.
Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα 28/05/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση
23:17 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα
23:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
22:58 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα
19:34 ∙ TRAVEL
TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο
17:35 ∙ WHAT THE FACT