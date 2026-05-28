Ικαρία: Ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή σε παραλία
Η 77χρονη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Καραβόσταμο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε σήμερα Πέμπτη, μία 77χρονη γυναίκα από τη θαλάσσια περιοχή Καραβόσταμο, στην Ικαρία.
Η γυναίκα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ευδήλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού.
Από το Λιμενικό Σταθμό Ευδήλου παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση
23:17 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα
23:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
22:58 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα
19:34 ∙ TRAVEL
TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο
17:35 ∙ WHAT THE FACT