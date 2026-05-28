Ικαρία: Ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή σε παραλία

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε σήμερα Πέμπτη, μία 77χρονη γυναίκα από τη θαλάσσια περιοχή Καραβόσταμο, στην Ικαρία.

Η γυναίκα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ευδήλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού.

Από το Λιμενικό Σταθμό Ευδήλου παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

