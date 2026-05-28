Αποκάλυψη: Η δικαστής που με τον αστυνομικό εραστή της αναστάτωσαν τις δικαστικές αίθουσες

Γυναίκα, έγγαμη, 58 ετών είναι τελικά η δικαστής στην οποία επιβλήθηκε επίπληξη από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, μετά από καταγγελίες και διαμαρτυρίες δικαστικών υπαλλήλων, ότι άκουγαν «περίεργους» ερωτικούς θορύβους από τα γραφεία της επί δύο χρόνια, όταν βρισκόταν με τον εραστή της, έναν υψηλόβαθμο αστυνομικό.

Πρόκειται για την δικαστή Έλενορ Ρος, του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Βόρειας Περιφέρειας της Τζόρτζια με έδρα την Ατλάντα, σύμφωνα με το Bloomberg Law.



Η 58χρονη, η οποία διορίστηκε από τον Πρόεδρο Ομπάμα και επικυρώθηκε από τη Γερουσία το 2014, δεν κατονομάστηκε στην έκθεση της ειδικής επιτροπής δικαστικής δεοντολογίας.

Η δικαστής είχε σεξουαλικές σχέσεις στο «γραφείο της και κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας», επιδεικνύοντας «σοβαρή έλλειψη κρίσης», κατά τη διάρκεια της διετούς σχέσης μεταξύ 2023 και 2025, σύμφωνα με την έκθεση.

Η σχέση αυτή είχε ως αποτέλεσμα ένα «εργασιακό περιβάλλον στο γραφείο που ήταν εξαιρετικά δυσάρεστο και ανησυχητικό για τους γραμματείς», σύμφωνα με την έκθεση.

Η σχέση της με έναν μη κατονομαζόμενο διοικητή της αστυνομίας δημιούργησε επίσης «κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων», ανέφερε η έκθεση.

Η δικαστής Ρος είχε προηγουμένως υπηρετήσει ως δικαστής κρατικού δικαστηρίου, ομοσπονδιακή εισαγγελέας στην περιφέρεια και εισαγγελέας στο Γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας Φούλτον.

Επίσης, προήδρευσε στη δίκη του 2022 του σταρ των ριάλιτι σόου Τοντ Κρίσλεϊ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ομοσπονδιακές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της τραπεζικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της τηλεγραφικής απάτης.

Η Ρος τον καταδίκασε σε 12 χρόνια φυλάκισης σε ομοσπονδιακή φυλακή, αλλά ο Πρόεδρος Τραμπ τον αμνηστεύσε αργότερα.

Ο Κρίσλεϊ ανέβασε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη, στην οποία κατονόμασε τη Ρος.

«Αυτή η διεφθαρμένη δικαστής που δεν μπορούσε να επικεντρωθεί στην υπόθεσή μας επειδή ήταν πολύ απασχολημένη να χτυπάει τα μάγουλα των Δημοκρατικών στο γραφείο της… πρέπει να υποβληθεί σε διαδικασία μομφής και θα συνεργαστούμε με το Κογκρέσο και τη νομική μας ομάδα για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα συμβεί», έγραψε ο Κρίσλεϊ στο Instagram.