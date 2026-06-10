Λόγγος Αιγίου: Μαχαίρωσε μάνα και γιο με μεγάλο μένος

Snapshot Ο σύντροφος της μητέρας, Ιταλός υπήκοος, συνελήφθη για διπλή ανθρωποκτονία στον Λόγγο Αιγίου.

Οι αστυνομικοί απέκλεισαν διάρρηξη, ληστεία ή παραβίαση χώρου και βρήκαν μόνο τον κατηγορούμενο μέσα στο σπίτι.

Βρέθηκε εσώρουχο με σημάδι αίματος που είχε μόλις πλυθεί, ενώ ο κατηγορούμενος μύριζε έντονα οινόπνευμα.

Ο δράστης επιτέθηκε με μεγάλο μένος, μαχαιρώνοντας μητέρα και γιο πάνω από 20 φορές και πυροβολώντας τον 26χρονο στο κεφάλι με φλόμπερ.

Ο κατηγορούμενος αρνείται την εμπλοκή και δηλώνει σοκαρισμένος, ενώ συγγενείς και φίλοι θα κληθούν για καταθέσεις σχετικά με το κίνητρο του εγκλήματος. Snapshot powered by AI

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη διπλή ανθρωποκτονία μητέρας και γιου στον Λόγγο Αιγίου. Ο σύντροφος της μητέρας, Ιταλός υπήκοος συνελήφθη με την κατηγορία για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Τα στοιχεία που οδήγησαν την κατηγορία είναι τα εξής: Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση έχουν αποκλείσει τα ενδεχόμενα διάρρηξης, ληστείας ή παραβίασης χώρου και το μόνο άτομο που βρισκόταν μέσα στο σπίτι ήταν ο Ιταλός.

Όταν έφτασαν στο σπίτι οι αστυνομικοί βρήκαν ένα εσώρουχο το οποίο μόλις είχε πλυθεί και φέρεται να είχε σημάδι από αίμα, ενώ ο κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr μύριζε έντονα οινόπνευμα. Αυτό οδήγησε τους αστυνομικούς στην διαπίστωση ότι πλύθηκε για να μην βρουν ενοχοποιητικά στοιχεία οι αστυνομικοί.

Πάνω από 20 μαχαιριές και πυροβολισμός με φλόμπερ

Επίσης, το μένος του φονιά ήταν τέτοιο που κατάφερε πάνω από 20 μαχαιριές σε μητέρα και γιο, ενώ χρησιμοποίησε και φλόμπερ με το οποίο πυροβόλησε στο κεφάλι τον 26χρονο.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης το μεσημέρι. Μέχρι κι αυτή την ώρα ισχυρίζεται ότι δεν έχει ιδέα τι συνέβη κι ότι σοκαρισμένος με όσα αντίκρισε.

Συγγενείς και φίλοι αναμένεται να κληθούν τις επόμενες ώρες για κατάθεση στην προσπάθειά τους να αντλήσουν πληροφορίες αναφορικά με το κίνητρο του εγκλήματος.

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