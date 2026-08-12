Το κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης βασίζεται στη δημιουργία ευημερίας

Οι προκλήσεις της Ευρώπης και ο δρόμος προς ένα πιο ανθεκτικό μέλλον

Κωνσταντίνος Σ. Μαργαρίτης

Το κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης βασίζεται στη δημιουργία ευημερίας
ΑΠΟΨΕΙΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, από το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και το στεγαστικό πρόβλημα έως τη διαχείριση των επιχειρήσεων, της μετανάστευσης και των πυρκαγιών. Οι προκλήσεις αυτές εντείνονται περαιτέρω από τις ευρύτερες αλλαγές στην κοινωνία, το περιβάλλον, την ασφάλεια και την οικονομία.

Για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τις αντιμετωπίσει, έθεσε φιλόδοξους στόχους για την περίοδο των επομένων ετών. Οι στόχοι αυτοί αποσκοπούν στη δημιουργία μιας ταχύτερης, απλούστερης και πιο ενωμένης Ένωσης που θα στηρίζει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της, θα αναλαμβάνει αποφασιστική δράση εκεί όπου μπορεί να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο και θα προωθεί κοινές φιλοδοξίες.

Το όραμα αυτό βασίζεται στην αποδεδειγμένη ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίζει σύνθετες προκλήσεις μέσω της συλλογικής δράσης.

Μετατρέποντας τα σχέδιά της σε απτές λύσεις, η Επιτροπή δεσμεύεται να διασφαλίσει ένα ανθεκτικό και ακμάζον μέλλον για όλες και όλους τους Ευρωπαίους.

Η ΕΕ έχει χαράξει πορεία για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού.

Κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επικεντρωθεί στην υλοποίηση, στις επενδύσεις και στις μεταρρυθμίσεις ώστε να προετοιμαστεί για το μέλλον.

Οι πόλεμοι και οι ανεξέλεγκτες καταστάσεις έχουν διαταράξει τους ρυθμούς συνοχής και αποτελεσματικότητας. Αυτά συνεπάγονται την ανάπτυξη ενός απλούστερου και πιο αποτελεσματικού προϋπολογισμού της ΕΕ ώστε τα κονδύλιά της να χορηγούνται εκεί που είναι περισσότερο απαραίτητα.

Την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία μιας ευρύτερης ένωσης και την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι εργασίες στους τομείς αυτούς θα καλύψουν τις δράσεις για τις άλλες προτεραιότητες και θα απαιτήσουν από τα θεσμικά όργανα και τις χώρες της ΕΕ να συνεργαστούν ως ομάδα.

Το κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης είναι μοναδικό και βασίζεται στη δημιουργία ευημερίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι κανείς δεν μένει στο περιθώριο.

Έχει πετύχει πολλά, αλλά έχει πολλή δουλειά ακόμη. Οι κρίσεις των τελευταίων ετών επηρέασαν το βιοτικό επίπεδο πολλών Ευρωπαίων. Η έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης και πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, καθώς και η φτώχεια και οι ανισότητες ευκαιριών, απειλούν να βλάψουν τους δεσμούς των κρατών-μελών της ΕΕ.

Οι κοινωνίες και οι οικονομίες θα συνεχίσουν να εξελίσσονται. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στη διατήρηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής που απολαμβάνουμε σήμερα.

Τα επόμενα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εργαστεί για την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, την ενίσχυση της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εργαστεί για να διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία κι ότι η Ευρώπη διαθέτει τα μέσα για να διατηρήσει την ειρήνη μέσα από την αξιόπιστη αποτροπή των επιθέσεων.

Τα τελευταία χρόνια, ζήσαμε με επώδυνο τρόπο πόσο εύθραυστη είναι η ειρήνη. Ωστόσο, η Ευρώπη αφυπνίστηκε και εφοδιάστηκε με τα μέσα για να προστατεύσει τον εαυτό της και να αποτρέψει πιθανούς αντιπάλους.

Για να επιτύχουμε ισχυρότερα κοινά σύνορα:

  • θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ένα πολύ καλά εφαρμοσμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης των συνόρων,
  • να εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης των συνόρων,
  • να αναπτυχθεί μια ενωσιακή στρατηγική πολιτική για τις θεωρήσεις,
  • να διασφαλιστεί ένας ολοκληρωμένος και πλήρως λειτουργικός χώρος Σένγκεν.

Η Ελλάδα καλείται να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις με τόλμη και ρεαλισμό.

Να ενισχύσει τη νέα γενιά και να αξιοποιήσει τους κοινοτικούς πόρους με έμφαση στον πρωτογενή τομέα.

Τα φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες δεν είναι οδηγός ανάπτυξης. Στα άγονα χωράφια μπορούν να τοποθετηθούν, όχι στα καλλιεργήσιμα.

Έξυπνο management που θα προωθεί την καινοτομία και θα βασίζεται στις νέες τεχνολογίες.

Η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει, αρκεί να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της.

Να αφήσει στο περιθώριο τις «τεχνητές κόντρες» και να αφιερωθεί στην καινοτομία και στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:21ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για συμφωνία της Μέκκας: «Δεν στοχεύουμε καμία χώρα, μόνος στόχος η περιφερειακή ειρήνη»

12:21WHAT THE FACT

Από συσκευή καθαρισμού σε «κίνδυνο ασφαλείας» – Η άγνωστη πλευρά της ρομποτικής σκούπας

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο μπόμπιρας από το Baby Shark μεγάλωσε και ονειρεύεται να γίνει είδωλο της K-Pop - «Θέλω να πω τη δική μου ιστορία»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση της καμένης έκτασης – Ξεκινούν άμεσα τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα ύψους €1,5 εκατ.

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ζιμπάμπουε: Ανατράπηκε φέριμποτ στη λίμνη Καρίμπα - Τουλάχιστον 15 νεκροί και 27 αγνοούμενοι

11:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός Κική Δαλάκου

11:40LIFESTYLE

OPEN: Ποια δημοσιογράφος θα βρίσκεται δίπλα στον Νίκο Στραβελάκη

11:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φωτιές - Απάντηση ΔΕΔΔΗΕ για τα μέτρα προστασίας: Μέχρι τον Ιούλιο είχαν επιθεωρηθεί 211.000 στύλοι

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Στέλιος Ράμφος: Βουβός πόνος στο τελευταίο «αντίο» – Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον σπουδαίο διανοούμενο, δείτε εικόνες

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Σε πλήρη επιφυλακή η Περιφέρεια Αττικής για την αντιμετώπιση των κουνουπιών- Αυξήθηκαν κατά 30% οι ψεκασμοί

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Αντώνιος: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του μετρό

11:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών το ύστατο «χαίρε» στον αγαπημένο ηθοποιό

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη μέσω email στο Facebook – Μην πατήσετε τον σύνδεσμο, προσπαθούν να κλέψουν τους κωδικούς σας

11:20ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η ανεργία των νέων αυξήθηκε πέρυσι σε παγκόσμιο επίπεδο - «Καμπανάκι» για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης

11:18LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού κέρδισαν το κοινό

11:15LIFESTYLE

«Μαμά θέλω να σου πω κάτι!» - Ο γιος της Μαριζέτας Αντωνοπούλου τη διεκόψε στον αέρα και έγινε viral - Βίντεο

11:14ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άντι Γκριν: Ο Βρετανός οδηγός που έσπασε το φράγμα του ήχου στην ξηρά, κατέρριψε νέο ρεκόρ ταχύτητας φτάνοντας τα 654 χλμ./ώρα - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος - Ελικόπτερο στο Σαρακήνικο: Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σήμερα ο χειριστής για να δώσει εξηγήσεις

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Βρέθηκαν πάνω από 80 κιλά ναρκωτικών στο πούλμαν της Σάο Πάολο – Βίντεο

11:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Ανοιχτές για όλους οι αιτήσεις για voucher έως €600 – Τι να προσέξετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:55ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Ο αντικυκλώνας έχει εξαφανιστεί από τη Μεσόγειο - Έρχεται κακοκαιρία

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κίμωλο: Νεκρός 17χρονος από ηλεκτροπληξία

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Ολική έκλειψη Ηλίου: Από πού θα είναι καλύτερα ορατή στην Ελλάδα

11:40LIFESTYLE

OPEN: Ποια δημοσιογράφος θα βρίσκεται δίπλα στον Νίκο Στραβελάκη

11:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών το ύστατο «χαίρε» στον αγαπημένο ηθοποιό

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασυνείδητος έκανε μπάρμπεκιου κοντά σε δάσος στη Σταμάτα, ενώ η Αττική ήταν σε «πορτοκαλί» συναγερμό για φωτιά

08:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Οι 10 αλλαγές που έρχονται στη φορολογία - Τι θα ισχύει με ΕΝΦΙΑ, Airbnb και ενοίκια

09:45ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Μαράθι για πρωινό μπάνιο ο πρωθυπουργός

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Στέλιος Ράμφος: Βουβός πόνος στο τελευταίο «αντίο» – Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον σπουδαίο διανοούμενο, δείτε εικόνες

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στις ράγες στην στάση του Μετρό «Άγιος Αντώνιος»

00:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Τεντόγλου αγκάλιασε τη Ντρέσλερ: Οι δυο τους στην κορυφή της ιστορίας του μήκους

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη μέσω email στο Facebook – Μην πατήσετε τον σύνδεσμο, προσπαθούν να κλέψουν τους κωδικούς σας

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Αντώνιος: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του μετρό

11:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός Κική Δαλάκου

09:51ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είναι άγνωστος στην Ελλάδα»: Τι είναι ο σεισμός ενδιάμεσου βάθους που χτύπησε την Κολομβία και τα τρία χαρακτηριστικά του – Όσα λέει ο Παπαζάχος

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 300 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι και ευάλωτοι πολίτες τη δικαιούνται– Ποιοι μένουν εκτός

04:50ΚΟΣΜΟΣ

Ολική έκλειψη Ηλίου σήμερα – Οι περιοχές όπου η μέρα θα γίνει «νύχτα» για λίγα λεπτά

00:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μέγας είσαι Μίλτο: Ο Τεντόγλου γράφει ιστορία στον στίβο με το 4ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο

10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός Βοηθός: Επεκτείνεται σε όλη τη χώρα – Προσωπική βοήθεια έως €1.939 τον μήνα

05:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν τα ισχυρά μελτέμια – Πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ