Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι
Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί
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- Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι Αττικής.
- Στην κατάσβεση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και δύο ελικόπτερα.
- Η φωτιά έχει οριοθετηθεί χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι Αττικής.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 08:00, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να σπεύδουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση του περιστατικού.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα. Χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά έχει οριοθετηθεί, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.
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