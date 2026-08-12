Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι Αττικής.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και δύο ελικόπτερα.

Η φωτιά έχει οριοθετηθεί χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 08:00, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να σπεύδουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα. Χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά έχει οριοθετηθεί, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.

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