Νίκος Καλογερόπουλος: Σήμερα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού

Snapshot Η κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη, στις 12 το μεσημέρι στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος απεβίωσε την προηγούμενη Κυριακή μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Η κηδεία θα είναι πολιτική, όπως ήταν η επιθυμία του ηθοποιού.

Η οικογένεια ζητά αντί στεφάνων οι ενδιαφερόμενοι να ενισχύσουν οικονομικά το «Σπίτι του Ηθοποιού». Snapshot powered by AI

Σήμερα, Τετάρτη, στις 12 το μεσημέρι στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος πέθανε την περασμένη Κυριακή.

Ο αγαπημένος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο ενώ τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Μεσσηνίας.

Η οικογένειά του με ανακοίνωσή της κάνει παράκληση αντί στεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν «Το Σπίτι του Ηθοποιού».

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Ο αποχαιρετισμός στον αγαπημένο μας Νίκο Καλογερόπουλο, θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 12:00, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, με πολιτική κηδεία όπως επιθυμούσε ο ίδιος.

Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας είναι όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν Το Σπίτι του Ηθοποιού.

ALPHA BANK-IBAN: GR45 0140 2280 2280 0200 2002 719 - Δικαιούχος: ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ».

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