Νίκος Καλογερόπουλος: Σήμερα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού
Η οικογένειά του με ανακοίνωση της κάνει παράκληση αντί στεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν «Το Σπίτι του Ηθοποιού»
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- Η κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη, στις 12 το μεσημέρι στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.
- Ο Νίκος Καλογερόπουλος απεβίωσε την προηγούμενη Κυριακή μετά από μάχη με τον καρκίνο.
- Η κηδεία θα είναι πολιτική, όπως ήταν η επιθυμία του ηθοποιού.
- Η οικογένεια ζητά αντί στεφάνων οι ενδιαφερόμενοι να ενισχύσουν οικονομικά το «Σπίτι του Ηθοποιού».
Σήμερα, Τετάρτη, στις 12 το μεσημέρι στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος πέθανε την περασμένη Κυριακή.
Ο αγαπημένος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο ενώ τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Μεσσηνίας.
Η οικογένειά του με ανακοίνωσή της κάνει παράκληση αντί στεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν «Το Σπίτι του Ηθοποιού».
Η ανακοίνωση της οικογένειας
«Ο αποχαιρετισμός στον αγαπημένο μας Νίκο Καλογερόπουλο, θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 12:00, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, με πολιτική κηδεία όπως επιθυμούσε ο ίδιος.
Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας είναι όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν Το Σπίτι του Ηθοποιού.
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