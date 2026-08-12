Διακοπές νερού την Τετάρτη (12/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΣΕΠΟΛΙΑ)
Ινούς και Κάδμου
- ΚΗΦΙΣΙΑ
Αγ. Κυριακής και Άστυ Ελλήνων Αιγυπτιωτών
- ΠΕΥΚΗ
Γιαννοπούλου και Αγωνιστών
- ΧΑΙΔΑΡΙ
Λεωφ. Αθηνών και Ολύμπου
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