Δεκαπενταύγουστος στα νησιά: Τήνος, Πάτμος, Πάρος και Σίφνος στο επίκεντρο των εορτασμών

Χιλιάδες πιστοί και επισκέπτες ετοιμάζονται να γιορτάσουν το «Πάσχα του καλοκαιριού», με τις πληρότητες στα καταλύματα να αγγίζουν ακόμη και το 100%.

Γιάννης Φιλιππάκος

Δεκαπενταύγουστος στα νησιά: Τήνος, Πάτμος, Πάρος και Σίφνος στο επίκεντρο των εορτασμών
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Δεκαπενταύγουστος προσελκύει πλήθος πιστών και επισκεπτών στα νησιά Τήνος, Πάτμος, Πάρος και Σίφνος, με πληρότητες καταλυμάτων που φτάνουν έως και το 100%.
  • Στην Τήνο, η Παναγία η Μεγαλόχαρη αποτελεί το κεντρικό σημείο προσκυνήματος, ενώ το νησί ξεχωρίζει επίσης για τον πολιτισμό, την τέχνη και τη γαστρονομία του.
  • Στη Σίφνο, οι εορτασμοί πραγματοποιούνται σε ενοριακούς ναούς και εξωκλήσια, με θρησκευτικές τελετές και πανηγύρια σε όλο το νησί.
  • Στην Πάτμο, η πληρότητα έχει φτάσει στο 100%, με κεντρική εκδήλωση τον Επιτάφιο της Παναγίας στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και παρουσία επισκεπτών από κρουαζιερόπλοια.
  • Στην Πάρο, η γιορτή της Παναγίας Εκατονταπυλιανής σηματοδοτεί τα 1.700 χρόνια από την ανέγερσή της, με λιτάνευση της εικόνας και αυξημένη τουριστική κίνηση πάνω από 90% πληρότητα.
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Ο Δεκαπενταύγουστος μετατρέπει και φέτος τα νησιά σε τόπους προσκυνήματος και συνάντησης χιλιάδων επισκεπτών, με την Τήνο, την Πάτμο, την Πάρο και τη Σίφνο να βρίσκονται στο επίκεντρο των εορτασμών, εκεί όπου η θρησκευτική κατάνυξη συναντά τα παραδοσιακά πανηγύρια και την κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου.

Στο 95% η πληρότητα στην Τήνο

Στην Τήνο, το επίκεντρο είναι και φέτος η Παναγία η Μεγαλόχαρη. Οι πρώτοι πιστοί έχουν ήδη φτάσει στο νησί, ενώ όσο πλησιάζει η 15η Αυγούστου η κίνηση αυξάνεται αισθητά. Οι πληρότητες στα καταλύματα έχουν φτάσει περίπου στο 95%.

Ο δήμαρχος Τήνου, Παναγιώτης Κροντηράς, μιλώντας στον ΑΝΤ1, στάθηκε όχι μόνο στον θρησκευτικό χαρακτήρα του νησιού, αλλά και στην ιδιαίτερη ταυτότητά του, με την τέχνη, τον πολιτισμό, τις ξερολιθιές, τη γαστρονομία και τις παραλίες να κρατούν πολλούς επισκέπτες στην Τήνο και μετά το προσκύνημα.

Σίφνος: Εορτασμοί σε ναούς και εξωκλήσια

Στη Σίφνο, ο εορτασμός απλώνεται σε ενοριακούς ναούς και εξωκλήσια σε όλο το νησί. Θρησκευτικές τελετές, πανηγύρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν το σκηνικό των ημερών, με κατοίκους και επισκέπτες να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις για την Κοίμηση της Θεοτόκου.

Η δήμαρχος Σίφνου, Μαρία Ναδάλη, σημείωσε ότι ο Δεκαπενταύγουστος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές για το νησί, με τον εορτασμό να γίνεται τόσο στους μεγάλους ναούς όσο και στα μικρά εξωκλήσια.

Πάτμος: Στο 100% οι πληρότητες

Ιδιαίτερη είναι η εικόνα και στην Πάτμο, όπου η πληρότητα έχει φτάσει στο 100%. Στο νησί της Αποκάλυψης, οι εκδηλώσεις έχουν στο επίκεντρο τον Επιτάφιο της Παναγίας στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ενώ σημαντική είναι και η παρουσία επισκεπτών που φτάνουν με κρουαζιερόπλοια.

Ο δήμαρχος Πάτμου, Νικήτας Τσαμπαλάκης, έκανε λόγο για έναν «ξεχωριστό Αύγουστο», επισημαίνοντας ότι η Πάτμος συνδυάζει τη μεγάλη τουριστική κίνηση με τη βαθιά θρησκευτικότητα, τη Μονή, το Σπήλαιο και τα παραδοσιακά πανηγύρια.

Η μεγάλη γιορτή της Πάρου

Στην Πάρο, ο Δεκαπενταύγουστος αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου, με επίκεντρο την Παναγία Εκατονταπυλιανή στην Παροικιά. Χιλιάδες πιστοί αναμένεται να ακολουθήσουν τη λιτάνευση της εικόνας στα σοκάκια, με τη συμμετοχή της φιλαρμονικής και τιμητικού αγήματος του Πολεμικού Ναυτικού.

Φέτος ο εορτασμός έχει και ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 1.700 χρόνια από την ανέγερση της Εκατονταπυλιανής, όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας του Δήμου Πάρου, Ευάγγελος Δεναξάς.

Και στην Πάρο η τουριστική κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τις πληρότητες στα καταλύματα να ξεπερνούν το 90%.

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