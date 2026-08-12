Τα μάτια στον ουρανό: Τέσσερα ουράνια γεγονότα που συγκλίνουν σήμερα

Snapshot Στις 12 Αυγούστου συμβαίνουν τέσσερα σπάνια ουράνια φαινόμενα που αναμένονται να επαναληφθούν σε 50 χρόνια.

Πριν την ανατολή του ήλιου, έξι πλανήτες ευθυγραμμίζονται, με τον Άρη και τον Κρόνο ορατούς με γυμνό μάτι στην Ελλάδα.

Μία ολική ηλιακή έκλειψη θα είναι ορατή κυρίως σε περιοχές της Αρκτικής και Βόρειας Ευρώπης, ενώ στην Ελλάδα θα γίνει αμυδρά αντιληπτή στη δυτική και βορειοδυτική χώρα.

Η Νέα Σελήνη θα δημιουργήσει σκοτεινό ουρανό, ιδανικό για την παρατήρηση αστέρων.

Την ίδια νύχτα κορυφώνονται οι Περσείδες με έως 100 μετεωρίτες να πέφτουν ανά ώρα σε σκοτεινές περιοχές. Snapshot powered by AI

Η Τετάρτη 12 Αυγούστου είναι μία σπάνια ημέρα για το αστρονομικό ημερολόγιο.

Τέσσερα ουράνια γεγονότα πρόκειται να συμβούν στο διαστημικό μας περιβάλλον, γεγονός που θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο και αναμένεται να επαναληφθεί ξανά σε 50 χρόνια.

Η μέρα ξεκινά με την ευθυγράμμιση έξι πλανητών, δύο από τους οποίους θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι, συνεχίζει με την ολική έκλειψη Ηλίου που θα γίνει αντιληπτή στην Ευρώπη και συνεχίζει με τη Νέα Σελήνη και την κορύφωση των Περσείδων τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη.

Για αυτό και τα μάτια μας σήμερα πρέπει να είναι στραμμένα στον ουρανό.

Ευθυγράμμιση πλανητών

Ο Δίας, ο Ερμής, ο Άρης, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας πρόκειται να εμφανιστούν σε μία ευθεία στον ουρανό πριν την ανατολή του ήλιου. Μάλιστα, ο Άρης και ο Κρόνος θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι, ενώ ο Ουρανός και ο Πωσειδώνας θα χρειαστούν κιάλια. Ο Ερμής και ο Δίας θα βρίσκονται χαμηλά στον ορίζοντα και η θέα τους μπορεί να εμποδίζεται, ενώ ο Ουρανός είναι αδύνατον να εντοπιστεί χωρίς ειδικό εξοπλισμό.

Ο καλύτερος τρόπος για να δείτε αυτό το φαινόμενο είναι να σηκωθείτε νωρίς, περίπου μισή ώρα πριν την ανατολή του ήλιου και να βρεθείτε σε ένα μέρος με ανεμπόδιστη θέα του ουρανού. Ιδανικά, άμα βρίσκεται κάπου μακριά από την πόλη, να βρείτε ένα σημείο με τη λιγότερη φωτορύπανση, ώστε να δείτε τους πλανήτες να «ευθυγραμμίζονται». Το φαινόμενο αυτό θα είναι ορατό για περίπου μισή ώρα στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία «ψευδαίσθηση» καθώς οι πλανήτες δεν βρίσκονται στην πραγματικότητα σε ευθεία γραμμή, αλλά έτσι είναι ορατοί από τη Γη.

Ολική έκλειψη ηλίου

Η ολική ηλιακή έκλειψη ξεκινά περίπου στις 6:34 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) και θα είναι ορατή σταδιακά από μέρη της Αρκτικής Ρωσίας, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, τη βόρεια Ισπανία και την Πορτογαλία.

Στην Ελλάδα η ολική έκλειψη δεν θα είναι ορατή, όμως θα γίνει αντιληπτή αμυδρά κυρίως σε περιοχές της δυτικής και βορειοδυτικής χώρας. Η NASA θα μεταδώσει ζωντανά την έκλειψη ξεκινώντας στις 8:15 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) για όποιον δεν μπορεί να την δει απευθείας.

Το φαινόμενο δεν πρόκειται να διαρκέσει περισσότερο από 2,5 λεπτά, ενώ αναλόγως την περιοχή θα είναι ορατό με διαφορετικό τρόπο. Πρόκειται όμως για μία εξαιρετικά σπάνια έκλειψη, καθώς την τελευταία φορά που έγινε ορατή από την ηπειρωτική Ευρώπη ήταν το 2006.

Νέα Σελήνη

Πρόκειται για την κατάλληλη νύχτα να απολαύσετε τα αστέρια, αφού θα είναι χωρίς φεγγάρι. Συγκεκριμένα, η φωτισμένη πλευρά της Σελήνης είναι στραμμένη προς τον ήλιο και τον ακολουθεί από την Ανατολή μέχρι τη Δύση.

Σε αυτή τη φάση η Σελήνη δεν βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα από τον Ήλιο και τη Γη, αλλά περνά από πολύ κοντά του και το βράδυ δεν είναι ορατή από εμάς, δίνοντας όλο το χώρο του φωτός στα αστέρια.

Οι Περσείδες

Μαζί με τον σκοτεινό ουρανό έρχεται και ένα ακόμη φαινόμενο να μας εντυπωσιάσει και αυτό είναι η «βροχή» των αστεριών με την κορύφωση των Περσείδων. Το φαινόμενο αυτό επαναλαμβάνεται κάθε Αύγουστο, αλλά η κορύφωσή του αναμένεται το βράδυ της Τετάρτης 12 προς την Πέμπτη 13 Αυγούστου.

Οι πτώσεις των μετεωριτών αναμένεται να φτάσουν μέχρι και τις 100 ανά ώρα, με όσους βρίσκονται σε σκοτεινά μέρη και έχουν μεγάλη ορατότητα του ουρανού να απολαμβάνουν ένα εντυπωσιακό θέαμα.

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