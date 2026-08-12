Volkswagen και Toyota: Η τεράστια διαφορά στην παραγωγικότητα

Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 αποτυπώνουν τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε Volkswagen και Toyota, τόσο στον αριθμό εργαζομένων όσο και στα αυτοκίνητα που παράγουν.

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Volkswagen και Toyota: Η τεράστια διαφορά στην παραγωγικότητα
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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Του Γιάννη Σκουφή

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο έρχεται να αναδείξει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο όμιλος Volkswagen, την ώρα που βρίσκεται σε διαδικασία εκτεταμένης αναδιάρθρωσης. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η γερμανική DW, ο όμιλος απασχολούσε περίπου 629.000 εργαζομένους παγκοσμίως και κατασκεύασε 4,13 εκατομμύρια αυτοκίνητα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Την ίδια περίοδο, η Toyota πέτυχε σημαντικά μεγαλύτερη παραγωγή με σαφώς μικρότερο ανθρώπινο δυναμικό. Με περίπου 391.000 εργαζομένους, ο ιαπωνικός όμιλος κατασκεύασε 5,39 εκατομμύρια αυτοκίνητα.

Με απλά λόγια, η Volkswagen απασχολεί περίπου 60% περισσότερους εργαζομένους από την Toyota, αλλά παρήγαγε περίπου 1,26 εκατομμύρια λιγότερα αυτοκίνητα μέσα σε έξι μήνες.

Η σύγκριση, πάντως, χρειάζεται προσοχή. Ο όμιλος Volkswagen διατηρεί εσωτερικά μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής διαδικασίας, από την κατασκευή εξαρτημάτων μέχρι τη μηχανολογική εξέλιξη και την εξέλιξη νέων μοντέλων. Αντίθετα, άλλοι κατασκευαστές αναθέτουν μεγαλύτερο μέρος αυτών των δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς συνεργάτες. Επομένως, ο αριθμός εργαζομένων ανά παραγόμενο αυτοκίνητο δεν αποτελεί από μόνος του απόλυτο μέτρο παραγωγικότητας.

Παρόλα αυτά, η διαφορά έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για τη Volkswagen. Ο όμιλος έχει ήδη προχωρήσει σε σχέδια περιορισμού του κόστους και της παραγωγικής δυναμικότητας, με στόχο τα 9 εκατομμύρια αυτοκίνητα ετησίως, έναντι περίπου 12 εκατομμυρίων πριν από την πανδημία.

Και το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη Volkswagen. BMW και Mercedes-Benz εξετάζουν επίσης τρόπους περιορισμού του κόστους, καθώς η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία καλείται να προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού και υψηλού κόστους παραγωγής.

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