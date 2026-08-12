Stranger Things στις ΗΠΑ από την κακοκαιρία: Νεκρός στην Ιντιάνα, καταστροφές σε Ιλινόις και Οχάιο

Snapshot Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε Ιλινόις, Ιντιάνα και Οχάιο από ανέμους που έφτασαν τα 100 μίλια την ώρα.

Ένα κλαδί δέντρου στο Κολόμπους του Οχάιο πήρε φωτιά από επαφή με καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων.

Ένα άτομο σκοτώθηκε σε έκρηξη κατοικίας στο Portage της Ιντιάνα λόγω της κακοκαιρίας.

Οι καταιγίδες προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις από τη Βόρεια Ιντιάνα έως την περιοχή του Σικάγου, επηρεάζοντας το Διεθνές Αεροδρόμιο O’Hare.

Ισχυροί άνεμοι κατέστρεψαν τη στέγη βενζινάδικου στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Ανελεήτα χτύπησε η κακοκαιρία πολιτείες των ΗΠΑ.

Σοβαρές ζημιές έχουν αναφερθεί σε ολόκληρο το Ιλινόις, την Ιντιάνα και το Οχάιο των ΗΠΑ, καθώς άνεμοι με ταχύτητα που άγγιζε τα 100 μίλια ανά ώρα σάρωσαν την περιοχή.

Βίντεο από το Κολόμπους του Οχάιο δείχνει ένα κλαδί δέντρου να παίρνει φωτιά αφού πιάστηκε σε καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος. Μια ριπή ανέμου κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων στην περιοχή φέρεται να έφτασε τα 82 μίλια ανά ώρα.

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του σε έκρηξη κατοικίας στο Portage, της Ιντιάν κατά τη διάρκεια της σοβαρής κακοκαιρίας.

Το βίντεο δείχνει τις συνέπειες. Αυτή η καταιγίδα προκάλεσε καθυστερήσεις από τη Βόρεια Ιντιάνα έως την περιοχή του Σικάγου, με αποτέλεσμα το Διεθνές Αεροδρόμιο O’Hare να αντιμετωπίσει σημαντικές καθυστερήσεις όλο το πρωί.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται ο αέρας να παίρνει στέγη βενζινάδικου.

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