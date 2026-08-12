Σαν σήμερα 12 Αυγούστου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 12 Αυγούστου.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 30 π.Χ. - Πεθαίνει η Κλεοπάτρα, βασίλισσα της Αιγύπτου. Λέγεται ότι άφησε μία ασπίδα (μικρό φαρμακερό φίδι) να τη δαγκώσει στο στήθος για να μην δει το θρίαμβο του Οκταβιανού Αύγουστου.
- 1613 – Πεθαίνει ο Βιτσέντζος Κορνάρος. Θεωρείται ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους της κρητικής λογοτεχνίας και νεοελληνικής λογοτεχνίας συγγραφέας του αφηγηματικού ποιήματος «Ερωτόκριτος». Θεωρείτο και συγγραφέας του θρησκευτικού δράματος «Η Θυσία του Αβραάμ».
- 1914 - Το Ηνωμένο Βασίλειο μπαίνει στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστροουγγαρίας.
- 1953 - Σεισμός 7,2 Ρίχτερ κλονίζει τα νότια νησιά του Ιονίου με αποτέλεσμα 871 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, 1.690 να τραυματιστούν και 145.052 να μείνουν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή.
- 1960 - Μπαίνει σε τροχιά ο πρώτος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος, ο Έκο Ι.
- 1981 - Η ΙΒΜ παρουσιάζει τον πρώτο προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή (PC).
- 1985 - Η πτήση 123 της Japan Airlines συντρίβεται στην Ιαπωνία σκοτώνοντας 520 άτομα, στο χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα με ένα αεροσκάφος.
- 2000 - Βύθιση του Κουρσκ: Το ρωσικό υποβρύχιο Κουρσκ εκρήγνυται κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης και βυθίζεται στη Θάλασσα Μπάρεντς, σκοτώνοντας ολόκληρο το πλήρωμα 118 ανδρών.
- 2004 - Παραδίδεται στην κυκλοφορία η γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης», η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα έως τότε στον κόσμο.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:54 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Volkswagen και Toyota: Η τεράστια διαφορά στην παραγωγικότητα
07:54 ∙ LIFESTYLE
Οι τηλεοπτικές παρέες που θα συζητηθούν
07:30 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Το παρκούρ ως «φάρμακο» για την τρίτη ηλικία
06:42 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super Cup: ΑΕΚ – ΟΦΗ για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο Παγκρήτιο
06:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Αυγούστου
05:34 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 12 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
23:34 ∙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Διπλή ελληνική πρόκριση στο επί κοντώ με Στεφανίδη και Αδαμοπούλου
09:21 ∙ LIFESTYLE