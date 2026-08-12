Ζιμπάμπουε: Πλοίο με 95 επιβαίνοντες ανατράπηκε στη λίμνη Καρίμπα - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης  

Snapshot Φεριμπότ με 95 επιβαίνοντες ανατράπηκε στη λίμνη Καρίμπα στη Ζιμπάμπουε και έχει ξεκινήσει επιχείρηση διάσωσης.

Στο πλοίο Mbuya Nehanda επέβαιναν 90 επιβάτες και 5 μέλη πληρώματος.

Ο ακριβής αριθμός των διασωθέντων παραμένει άγνωστος, παρά τις αναφορές για αρκετούς διασωθέντες.

Η ανατροπή πιθανόν προκλήθηκε από ισχυρά κύματα στη λίμνη.

Το φεριμπότ εξυπηρετεί τη σύνδεση μεταξύ της πόλης Καρίμπα και νησιών της λίμνης Καρίμπα. Snapshot powered by AI

Φεριμπότ με 95 επιβαίνοντες ανατράπηκε στη λίμνη Καρίμπα, στη Ζιμπάμπουε, με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει επιχείρηση διάσωσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλοίο Mbuya Nehanda επέβαιναν 90 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν ήδη διασωθεί, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός.

The race to find survivors of the Mbuya Nehanda Ferry which capsized near Long Island in Kariba this afternoon.



📹 : Obert Siamulandu pic.twitter.com/MPN9uWrPI0 — HStvNews (@HStvNews) August 11, 2026

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ισχυρά κύματα που ενδέχεται να προκάλεσαν την ανατροπή του πλοίου.

Το φεριμπότ συνδέει την πόλη Καρίμπα με νησιά και ψαροχώρια της λίμνης.

🔴 Kariba Tragedy 💔

A boat operated by the Rural Infrastructure Development Agency (RIDA), named Mbuya Nehanda, capsized today on Lake Kariba.



Recent unconfirmed reports indicate that the boat was carrying over 100 people, excluding children under 4 years old.



My thoughts are… pic.twitter.com/5hP1cB2NYA — Namatai Kwekweza🇿🇼 (@namataik_) August 11, 2026

Η λίμνη Καρίμπα βρίσκεται στα σύνορα Ζιμπάμπουε και Ζάμπιας, περισσότερα από 300 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαράρε.