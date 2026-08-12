Ζιμπάμπουε: Πλοίο με 95 επιβαίνοντες ανατράπηκε στη λίμνη Καρίμπα - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης  

Άγνωστος παραμένει μέχρι στιγμής ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν διασωθεί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στη λίμνη Καρίμπα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ζιμπάμπουε: Πλοίο με 95 επιβαίνοντες ανατράπηκε στη λίμνη Καρίμπα - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης  
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Φεριμπότ με 95 επιβαίνοντες ανατράπηκε στη λίμνη Καρίμπα στη Ζιμπάμπουε και έχει ξεκινήσει επιχείρηση διάσωσης.
  • Στο πλοίο Mbuya Nehanda επέβαιναν 90 επιβάτες και 5 μέλη πληρώματος.
  • Ο ακριβής αριθμός των διασωθέντων παραμένει άγνωστος, παρά τις αναφορές για αρκετούς διασωθέντες.
  • Η ανατροπή πιθανόν προκλήθηκε από ισχυρά κύματα στη λίμνη.
  • Το φεριμπότ εξυπηρετεί τη σύνδεση μεταξύ της πόλης Καρίμπα και νησιών της λίμνης Καρίμπα.
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Φεριμπότ με 95 επιβαίνοντες ανατράπηκε στη λίμνη Καρίμπα, στη Ζιμπάμπουε, με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει επιχείρηση διάσωσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλοίο Mbuya Nehanda επέβαιναν 90 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν ήδη διασωθεί, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ισχυρά κύματα που ενδέχεται να προκάλεσαν την ανατροπή του πλοίου.

Το φεριμπότ συνδέει την πόλη Καρίμπα με νησιά και ψαροχώρια της λίμνης.

Η λίμνη Καρίμπα βρίσκεται στα σύνορα Ζιμπάμπουε και Ζάμπιας, περισσότερα από 300 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαράρε.

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