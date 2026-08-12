Wall Street: Απώλειες στους βασικούς δείκτες – Στο επίκεντρο Ιράν και πληθωρισμός

Snapshot Οι βασικοί δείκτες της Wall Street σημείωσαν πτώση λόγω της ανησυχίας για την ένταση γύρω από το Ιράν και την αναμονή των στοιχείων πληθωρισμού.

Οι περιορισμένες προσδοκίες για αποκλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν αύξησαν τις τιμές του πετρελαίου.

Μεγάλες τεχνολογικές μετοχές όπως Amazon και Alphabet υποχώρησαν, ενώ οι χρηματοοικονομικοί τίτλοι κατέγραψαν κέρδη.

Ο Dow Jones έκλεισε με πτώση 0,34%, ο S&P 500 με 0,32% και ο Nasdaq με 0,60%.

Η αγορά εστιάζει στα νέα στοιχεία πληθωρισμού που θα επηρεάσουν τις αποφάσεις της Federal Reserve. Snapshot powered by AI

Με απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τρίτης στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και παρέμειναν σε στάση αναμονής ενόψει των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Το κλίμα επιβάρυναν οι περιορισμένες προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν, εξέλιξη που έδωσε παράλληλα ώθηση στις τιμές του πετρελαίου.

Πιέσεις δέχθηκαν μεγάλες τεχνολογικές μετοχές, με την Amazon και την Alphabet να κινούνται χαμηλότερα, ενώ στον αντίποδα κέρδη κατέγραψαν τίτλοι του χρηματοοικονομικού κλάδου.

Οι δείκτες

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 184,13 μονάδες ή 0,34%, κλείνοντας στις 53.791,85 μονάδες.

Ο S&P 500 έχασε 24,91 μονάδες ή 0,32% και διαμορφώθηκε στις 7.728,20 μονάδες.

Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε πτώση 159,91 μονάδων ή 0,60%, στις 26.445,45 μονάδες.

Το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν τις εκτιμήσεις για τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve