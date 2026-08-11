Κολομβία: Αγωνία στα συντρίμμια μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ – 132 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Snapshot Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στη δυτική Κολομβία προκάλεσε τουλάχιστον 132 νεκρούς και 483 τραυματίες, με εκτεταμένες ζημιές σε 86 κτήρια και 1.500 ακίνητα συνολικά.

Επτά αεροδρόμια ανέστειλαν τη λειτουργία τους και σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται σε νοσοκομεία, υποδομές μεταφορών, ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών.

Τα σωστικά συνεργεία και εθελοντές συνεχίζουν αγωνιωδώς τις έρευνες για επιζώντες, ενώ έχουν καταγραφεί 47 μετασεισμοί μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δόθηκε διεθνής υποστήριξη, με ανθρωπιστική βοήθεια από τις ΗΠΑ και ενεργοποίηση δορυφόρων της ΕΕ για την εκτίμηση των ζημιών.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε γειτονικές χώρες όπως ο Ισημερινός, ο Παναμάς και η Βενεζουέλα, στη ζώνη του «Δακτυλίου της Φωτιάς» του Ειρηνικού. Snapshot powered by AI

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς και 483 τραυματίες, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της Κολομβιανής Ένωσης Πρωτευουσών Πόλεων (Asocapitales).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Asocapitales:

86 κτήρια που έχουν καταρρεύσει

Επτά αεροδρόμια με αναστολή λειτουργίας

Σοβαρότερες επιπτώσεις τους σεισμού στις περιοχές Περέιρα, Κάλι, Κιμπντό, Μανισάλες και Αρμενία

Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε νοσοκομεία, δρόμους, μεταφορές, ύδρευση, ηλεκτροδότηση και τηλεπικοινωνίες

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (10/8) στον νομό Τσοκό, στη δυτική Κολομβία, και έγινε αισθητή σε μεγάλο τμήμα της χώρας, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους πολλών πόλεων. Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στη Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, ενώ μόνο στην Τσοκό έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 13 θάνατοι.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, περίπου 1.500 ακίνητα έχουν υποστεί ζημιές, ενώ 61 κτήρια έχουν καταρρεύσει.

Την ίδια ώρα, οι μετασεισμοί συνεχίζονται. Μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας η κολομβιανή γεωλογική υπηρεσία είχε καταγράψει 47 μετασεισμικές δονήσεις.

Αγωνιώδεις έρευνες στα συντρίμμια

Στην Κάλι, μία από τις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο, επαγγελματίες διασώστες και εκατοντάδες εθελοντές προσπαθούσαν ακόμη και με γυμνά χέρια να απομακρύνουν μπάζα, αναζητώντας ανθρώπους που ενδεχομένως παρέμεναν παγιδευμένοι.

Σε αρκετά σημεία σχηματίστηκαν ανθρώπινες αλυσίδες, προκειμένου να απομακρύνονται τα συντρίμμια, ενώ όσοι εργάζονταν στην πρώτη γραμμή χρησιμοποιούσαν σκαπάνες και στοιχειώδη εργαλεία.

Ο Νέλσον Μορένο βρέθηκε σε ένα από τα σημεία των ερευνών, ελπίζοντας να εντοπιστεί ζωντανή μία φίλη του που είχε παγιδευτεί στα συντρίμμια συγκροτήματος δύο πενταώροφων πολυκατοικιών.

Ο πατέρας της γυναίκας και το μικρό παιδί της εντοπίστηκαν τραυματισμένοι, αλλά ζωντανοί. Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι εθελοντές χρειάζονταν κυρίως φακούς και προστατευτικά γυαλιά για τη σκόνη, καθώς οι επιχειρήσεις επρόκειτο να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

JUST IN: Death toll from the powerful 7.4M earthquake in Colombia rises to 82, according to authorities. pic.twitter.com/uoB7m71sPt — Scope Report (@ScopeReport_) August 10, 2026

«Ο κόσμος έτρεχε απελπισμένος»

Οι μαρτυρίες κατοίκων αποτυπώνουν τον πανικό που επικράτησε τη στιγμή του σεισμού.

Ο Χουλιάν Πένια, οδοντίατρος που ζει στην Κιβδό, πρωτεύουσα της Τσοκό, περιέγραψε ότι βγήκε τρέχοντας στον δρόμο, όπου είχαν ήδη συγκεντρωθεί εκατοντάδες άνθρωποι, ορισμένοι από τους οποίους προσεύχονταν.

Así colapsó parte del Hospital Universitario de Cali, una de las ciudades más golpeadas por el sismo. #Colombia #Terremoto pic.twitter.com/1q3VRRUVzH — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 10, 2026

Ακόμη πιο δραματική ήταν η περιγραφή του φοιτητή Νομικής Γουίλμερ Κουέστα, ο οποίος πήγε να βοηθήσει στις έρευνες για εγκλωβισμένους.

Όπως είπε, είδε ανθρώπους να εγκαταλείπουν πανικόβλητοι τα σπίτια τους, ακόμη και να πηδούν από μπαλκόνια δεύτερου ορόφου, κάνοντας λόγο για κατοίκους που βρίσκονταν σε κατάσταση απόγνωσης.

Κατέρρευσαν κτήρια, έκλεισαν αεροδρόμια

Στην Κάλι, σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 20 κτήρια ισοπεδώθηκαν.

Στην κοντινή Μανισάλες, ένας από τους τέσσερις πύργους του καθεδρικού ναού στην πλατεία Μπολίβαρ κατέρρευσε, ενώ σοβαρή είναι η κατάσταση και στην Περέιρα, στην τουριστική «περιοχή του καφέ».

🇨🇴 The moment the Cathedral Basilica of Our Lady of the Rosary in Manizales, Colombia, partially collapsed during the powerful 7.4-magnitude earthquake. pic.twitter.com/BzqUSPq1GT — Visegrád 24 (@visegrad24) August 10, 2026

Ο δήμαρχος της Περέιρα, Μαουρίσιο Σαλασάρ, έκανε λόγο για μια «ιστορική, δύσκολη κατάσταση», επισημαίνοντας ότι ορισμένα κέντρα υγείας έχουν κατακλυστεί από τραυματίες.

Συνολικά επτά αεροδρόμια στη δυτική Κολομβία ανακοίνωσαν ότι υπέστησαν ζημιές και προχώρησαν στην αναστολή εμπορικών πτήσεων.

Στην Μπογοτά, αντίθετα, παρά τον πανικό που προκλήθηκε και την έξοδο πολλών κατοίκων από τα σπίτια τους, δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ζημιές.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα μόλις τρεις ημέρες πριν από τον σεισμό, κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δεσμεύτηκε για συντονισμένες επιχειρήσεις διάσωσης.

Imágenes del temblor en colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/eq4CPWWfyz — Ramsés (@Ramxees) August 10, 2026

Ο ίδιος επισκέφθηκε την Τσοκό και ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί και στην Κάλι, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση στις πληγείσες περιοχές.

Διεθνής κινητοποίηση για την Κολομβία

Μηνύματα αλληλεγγύης προς την Κολομβία έχουν σταλεί από πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής, η Ισπανία, η Γαλλία και το Ισραήλ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί τους δορυφόρους του προγράμματος Copernicus, προκειμένου να συνδράμει στην αποτύπωση των ζημιών και στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων για τους πληγέντες.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε γειτονικές χώρες

Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τον Ισημερινό, τον Παναμά και τη Βενεζουέλα.

Η τελευταία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των δύο καταστροφικών σεισμών μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που σημειώθηκαν στις 24 Ιουνίου και άφησαν πίσω τους περισσότερους από 6.000 νεκρούς.

Η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μία ζώνη εξαιρετικά έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας λόγω των κινήσεων των τεκτονικών πλακών.

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