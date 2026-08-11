Explainer - Σεισμός στην Κολομβία: Ομοιότητες και διαφορές με τη διπλή φονική δόνηση στη Βενεζουέλα

Snapshot Ο σεισμός μεγέθους 7,4 στην Κολομβία έγινε σε πολύ μεγαλύτερο βάθος (περίπου 107 χλμ.) σε σύγκριση με τους ρηχούς σεισμούς της Βενεζουέλας (10-22 χλμ.), γεγονός που μείωσε την ένταση της καταστροφής κοντά στο επίκεντρο.

Η Βενεζουέλα υπέστη δύο διαδοχικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 μέσα σε 39 δευτερόλεπτα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και πάνω από 6.300 θύματα, λόγω της μη σταθεροποίησης των κτιρίων μεταξύ των δονήσεων.

Στην Κολομβία, οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και αξιολόγησης ζημιών σε πόλεις όπως το Κάλι, το Περέιρα και το Κιμπντό, χωρίς ακόμα να έχουν ανακοινωθεί συγκρίσιμοι αριθμοί θυμάτων με τη Βενεζουέλα.

Η διαφορά στην τεκτονική δομή και το βάθος των σεισμών επηρεάζει σημαντικά το επίπεδο καταστροφής, παρά το παρόμοιο μέγεθος των δονήσεων.

Το μέγεθος του σεισμού δείχνει την ενέργεια που απελευθερώνεται, αλλά οι συνέπειες εξαρτώνται από παράγοντες όπως το βάθος, η τοποθεσία, η ποιότητα των κατασκευών και η ικανότητα αντίδρασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Snapshot powered by AI

Ο σεισμός μεγέθους 7,4 που συγκλόνισε την Κολομβία χθες έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά το καταστροφικό διπλό σεισμικό φαινόμενο στη Βενεζουέλα, όπου δύο σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5, με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, κατέληξαν να προκαλέσουν μία από τις μεγαλύτερες πρόσφατες φυσικές καταστροφές στη Νότια Αμερική. Αν και τα μεγέθη είναι συγκρίσιμα, οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν πολύ διαφορετικά σενάρια.

Στην Κολομβία, το σεισμικό φαινόμενο είχε το επίκεντρό του στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στο Τσόκο, και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε πόλεις όπως το Κάλι, το Περέιρα, το Κιμπντό και το Μανιζάλες. Οι αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν τα κτήρια, να παρέχουν βοήθεια στους τραυματίες και να αναζητούν αγνοούμενους που έχουν παγιδευτεί. Στη Βενεζουέλα, από την άλλη πλευρά, ο συνδυασμός δύο διαδοχικών και πολύ ρηχών σεισμών προκάλεσε τεράστια καταστροφή που, σχεδόν ένα μήνα αργότερα, είχε φτάσει τα 6.301 θύματα.

Ένα σχεδόν πανομοιότυπο μέγεθος

Στη θεωρία, οι τρεις σεισμικές δονήσεις ανήκουν σε παρόμοια κατηγορία. Ο σεισμός της Κολομβίας έφτασε σε μέγεθος 7,4, ενώ οι δύο που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου ήταν 7,2 και 7,5.

Ωστόσο, το μέγεθος από μόνο του δεν καθορίζει το επίπεδο της καταστροφής.

Στη Βενεζουέλα, σημειώθηκε ένα ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο: ένα «διπλό» σεισμικό γεγονός, δηλαδή δύο σεισμοί παρόμοιου μεγέθους που συνέβησαν σχεδόν στο ίδιο σημείο και σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Ο πρώτος, μεγέθους 7,2, ακολουθήθηκε μόλις 39 δευτερόλεπτα αργότερα από έναν άλλο μεγέθους 7,5.

Αυτό σήμαινε ότι τα κτήρια και οι υποδομές που επλήγησαν από την πρώτη δόνηση δεν είχαν ουσιαστικά καμία πιθανότητα να σταθεροποιηθούν πριν δεχθούν μια δεύτερη δόνηση που ήταν ακόμη ισχυρότερη.

Το βάθος παίζει καθοριστικό ρόλο

Μία από τις κύριες γνωστές διαφορές μεταξύ των δύο περιστατικών βρίσκεται κάτω από το έδαφος.

Οι σεισμοί στη Βενεζουέλα ήταν πολύ ρηχοί. επιφανειακοί. Σύμφωνα με την USGS, ο πρώτος είχε βάθος περίπου 22 χιλιόμετρα και ο δεύτερος μόλις 10 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός στην Κολομβία συνέβη σε πολύ μεγαλύτερο βάθος. Οι εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν τις πρώτες ώρες έχουν αναθεωρηθεί, αν και οι πηγές συμφωνούν ότι το βάθος βρίσκεται αρκετές δεκάδες χιλιομέτρων κάτω από την επιφάνεια. Το Associated Press αναφέρει βάθος περίπου 107 χιλιομέτρων· η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας επανεξετάζει τις παραμέτρους της καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Αυτή η διαφορά είναι σημαντική διότι, σε γενικές γραμμές, ένας ρηχός σεισμός μπορεί να μεταδώσει πολύ πιο έντονη δόνηση στις περιοχές κοντά στο επίκεντρο από έναν άλλο παρόμοιου μεγέθους που προέρχεται από μεγαλύτερο βάθος.

Στην περίπτωση της Κολομβίας, το μεγαλύτερο βάθος βοηθά επίσης να εξηγηθεί γιατί η δόνηση έγινε αισθητή σε μια τεράστια γεωγραφική περιοχή, από τη Μπογκοτά και το Μεντεγίν έως τον Ισημερινό.

Η Βενεζουέλα δέχτηκε δύο χτυπήματα σε λιγότερο από ένα λεπτό

Η σειρά σεισμών στη Βενεζουέλα ήταν ιδιαίτερα καταστροφική λόγω του συνδυασμού μεγέθους, μικρού βάθους και χρονικής εγγύτητας.

Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν στη βόρεια ακτή, κοντά στο Morón, σε μια περιοχή που συνδέεται με το όριο μεταξύ της Καραϊβικής και της Νοτιοαμερικανικής τεκτονικής πλάκας. Η δεύτερη σεισμική δόνηση, μεγέθους 7,5, έπληξε την περιοχή όταν τα κτήρια είχαν ήδη υποστεί την πρώτη δόνηση.

Η La Guaira κατέστη μία από τις πιο πληγείσες περιοχές. Ολόκληρα κτίρια κατέρρευσαν, σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος, το κύριο αεροδρόμιο της χώρας αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά, ενώ χιλιάδες άνθρωποι παγιδεύτηκαν ή αγνοούνταν κατά τις πρώτες ημέρες.

Η Κολομβία συνεχίζει την αποτίμηση των ζημιών

Στην Κολομβία, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνει μια οριστική σύγκριση όσον αφορά τα θύματα.

Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές δομικές ζημιές. Στο Κάλι σημειώθηκαν κατολισθήσεις με παγιδευμένους ανθρώπους, ενώ στο Κιμπντό ο κυβερνήτης του Τσόκο ανέφερε τραυματισμούς και σοβαρές ζημιές. Καταρρεύσεις έχουν επίσης καταγραφεί στην Περέιρα, καθώς και η πτώση τμήματος ενός πύργου του καθεδρικού ναού του Μανιζάλες.

Ο πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέλα ανέλαβε απευθείας τον συντονισμό της έκτακτης ανάγκης και ανακοίνωσε τη δημιουργία Ενιαίου Κέντρου Διοίκησης στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει αριθμός θυμάτων συγκρίσιμος με αυτόν της Βενεζουέλας, και οι κολομβιανές αρχές συνεχίζουν να διεξάγουν επιθεωρήσεις, επιχειρήσεις διάσωσης και εκτιμήσεις.

Δύο διαφορετικά σεισμικά σενάρια

Υπάρχει επίσης μια σημαντική τεκτονική διαφορά.

Ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα ήταν αποτέλεσμα μιας πλευρικής ολίσθησης σε ρήγματα κοντά στα όρια μεταξύ της Καραϊβικής και της Νοτιοαμερικανικής πλάκας, σύμφωνα με την USGS.

Η Κολομβία, από την πλευρά της, βρίσκεται σε μια τεκτονικά πολύ περίπλοκη περιοχή όπου αλληλεπιδρούν οι πλάκες της Νάζκα, της Νότιας Αμερικής και της Καραϊβικής, εκτός από πολυάριθμα ηπειρωτικά συστήματα ρηγμάτων. Για τον λόγο αυτό, καταγράφει σεισμική δραστηριότητα πολύ πιο συχνά. Ο σεισμός αυτής της Δευτέρας σημειώθηκε στη δυτική Κολομβία, σε μία από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα της χώρας.

Το μέγεθος δεν αρκεί για να χαρακτηριστεί ως καταστροφή

Η σύγκριση μεταξύ των δύο περιστατικών μας επιτρέπει να κατανοήσουμε γιατί δύο σεισμοί με παρόμοια μεγέθη μπορούν να έχουν ριζικά διαφορετικές συνέπειες.

Η Βενεζουέλα υπέστη δύο μεγάλες σεισμικές δονήσεις με διαφορά λιγότερο από ένα λεπτό, και οι δύο πολύ ρηχές και κοντά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Η Κολομβία έχει καταγράψει μέχρι στιγμής έναν μόνο κύριο σεισμό, συγκρίσιμου μεγέθους αλλά σημαντικά βαθύτερο.

Σε αυτό προστίθενται και άλλοι παράγοντες που μπορούν να αναλυθούν μόνο όταν υπάρχει οριστικός απολογισμός: η ποιότητα και η ηλικία των κατασκευών, η απόσταση των πόλεων από το επίκεντρο, η διάρκεια της δόνησης, η τοπική γεωλογία και η ικανότητα ανταπόκρισης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Για τον λόγο αυτό, ένα 7,4 δεν ισοδυναμεί αυτόματα με ένα άλλο 7,4. Το μέγεθος δείχνει την ενέργεια που απελευθερώνεται, αλλά το επίπεδο καταστροφής εξαρτάται από το πώς, πού και σε ποιο βάθος απελευθερώνεται αυτή η ενέργεια.

Μόλις λίγες εβδομάδες χωρίζουν τα δύο γεγονότα. Η Βενεζουέλα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες μιας τραγωδίας που άφησε χιλιάδες νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες πληγέντες, ενώ η Κολομβία αρχίζει τώρα να εκτιμά την πραγματική έκταση του δικού της σεισμού.

Διαβάστε επίσης