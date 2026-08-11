Το πολιτικό «Game of Thrones» του Ιράν: Σε ποιους έδωσε προαγωγή στις Ένοπλες Δυνάμεις ο Χαμενεΐ

Snapshot Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ προχώρησε σε σημαντικές αναδιαρθρώσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν μετά τον πόλεμο με τις ΗΠΑ, με νέους διορισμούς σε κορυφαίες θέσεις.

Ο Μοχσέν Ρεζάι ορίστηκε γραμματέας και εκπρόσωπος του Χαμενεΐ στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, ενισχύοντας την εσωτερική συνοχή και τον έλεγχο της ηγεσίας.

Οι διορισμοί επιβεβαιώνουν τη στρατηγική αντίσταση έναντι των ΗΠΑ και δεν υποδηλώνουν χαλάρωση στις διαπραγματεύσεις.

Ο Αλί Αμπντολάχι και ο Αλί Οζμαέι τοποθετήθηκαν σε σημαντικές στρατιωτικές θέσεις, αντικαθιστώντας προηγούμενους αξιωματούχους.

Η αντικατάσταση του Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ θεωρείται πιθανή προσπάθεια περιορισμού της επιρροής του Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, αν και ο τελευταίος συνεχίζει να υποστηρίζει τη νέα ηγεσία. Snapshot powered by AI

Μετά από τον σοβαρό τραυματισμό του από βομβαρδισμό τον περασμένο Φεβρουάριο και την πολύμηνη απουσία από τη δημόσια ζωή του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βγήκε στο προσκήνιο με μία επτάωρη συνάντηση με τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν και κάνει κινήσεις για να εδραιώσει την εξουσία του και να αναδιαρθρώσει τη δομή στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα κρατικά κλιμάκια μετά τον πόλεμο με τις ΗΠΑ.

Οι αλλαγές στα νέα κορυφαία πόστα των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν μόνο απαρατήρητες δεν πέρασαν αφού αποτελούν δείκτες για την ισορροπία δυνάμεων στο εσωτερικό του καθεστώτος των μουλάδων και την πολιτική που σκοπεύει να χαράξει ο νεότερος Χαμενεΐ.

Ο Μοχσέν Ρεζάι, ο οποίος διετέλεσε αρχηγός του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) για 16 χρόνια, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράκ τη δεκαετία του 1980, ορίστηκε την Κυριακή γραμματέας και εκπρόσωπος του Χαμενεΐ στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (SNSC).

Επίσης, τη Δευτέρα καλύφθηκαν επίσημα έξι νέες στρατιωτικές θέσεις, με τον Αλί Αμπντολάχι, επικεφαλής της ενιαίας πολεμικής διοίκησης του Ιράν, να διορίζεται ως ο νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων και τον Αλί Οζμαέι να ορίζεται ως επικεφαλής του Πολεμικού Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Ο ταξίαρχος Αχμάντ Βαχίντι επιβεβαιώθηκε επίσης ως αρχιστράτηγος των Φρουρών της Επανάστασης «με τον βαθμό του υποστράτηγου» και διαδέχθηκε επίσημα τον Μοχάμαντ Πακπούρ, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης επίθεσης του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

O Moτζτάμπα Χαμενεΐ

«Χαμενεΐ και Βαχίντι θεωρούν στρατηγικά απαραίτητη την αντίσταση έναντι των ΗΠΑ»

Ο Σίνα Αζόντι, επίκουρος καθηγητής Πολιτικής της Μέσης Ανατολής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον είπε στο Al Jazeera ότι οι διορισμοί αυτοί δεν σηματοδοτούν καμία χαλάρωση στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Χαμενεΐ, ο Βαχίντι και η ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης μοιράζονται την άποψη ότι η συνέχιση της αντίστασης έναντι των ΗΠΑ είναι στρατηγικά απαραίτητη», είπε ο καθηγητής.

Ανέφερε ότι ο Ρεζάι διαθέτει βαθιά θεσμική εμπειρία και σημαντική επιρροή τόσο στους ανώτερους διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης όσο και στους απλούς στρατιώτες. «Ο διορισμός του, επομένως, φαίνεται να αποσκοπεί στην ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής, στην ενδυνάμωση του ελέγχου της ηγεσίας επί του οργανισμού και στην αξιοποίηση της εμπειρίας ενός προσώπου που συνέβαλε στη διαμόρφωση των Φρουρών της Επανάστασης ως του στρατιωτικού και πολιτικού θεσμού που είναι σήμερα», πρόσθεσε ο Αζόντι.

Ο Ρεζάι κατείχε παλαιότερα τη θέση του γραμματέα ενός συμβουλίου που λειτουργεί συμβουλευτικά προς τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν και αποτελεί κορυφαίο κρατικό διοικητικό όργανο. Αυτό ήταν δείγμα της στροφής του προς την πολιτική και τη μακροοικονομία μετά το τέλος του πολέμου στο Ιράκ, ο οποίος άφησε πίσω του εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς.

Ο Αχμάντ Βαχιντί

Ο 71χρονος συνέβαλε επίσης στη διαμόρφωση ενός μακροπρόθεσμου εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου και του ανατέθηκαν αρμοδιότητες οικονομικού συντονισμού υψηλού επιπέδου κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Εμπραχίμ Ραΐσι, μεταξύ 2021 και 2024. Ωστόσο, δεν έχει ποτέ εκλεγεί σε δημόσιο αξίωμα, έχοντας υποβάλει χωρίς επιτυχία υποψηφιότητα για την προεδρία τέσσερις φορές.

Ο Ρεζάι επανήλθε φορώντας στρατιωτική στολή κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης, αναλαμβάνοντας καθήκοντα στρατιωτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη μία εβδομάδα αφού πήρε την εξουσία ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Εξέφρασε την αντίθεσή του στο μνημόνιο κατανόησης (MoU) που υπογράφηκε με τις ΗΠΑ τον Ιούνιο και υποστήριξε ότι η θέση του ήταν πιο κοντά σε εκείνη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος τελικά ενέκρινε το μνημόνιο κατανόησης παρά τις επιφυλάξεις που είχε εκφράσει.

Ιρανικά ΜΜΕ είχαν αναφέρει ότι ο Μασούντ Πεζεσκιάν αντιστεκόταν στον διορισμό Ρεζάι και απέρριπτε την παραίτηση του πρώην επικεφαλής ασφαλείας Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ.

Ο Ζολγκάντρ, ο οποίος ανήκει και ο ίδιος στην παλιά φρουρά των Φρουρών της Επανάστασης και αποτελεί μια σχετικά σκληροπυρηνική αλλά ρεαλιστική προσωπικότητα, αν και με λιγότερα χρόνια διαδρομής και πολιτικές διασυνδέσεις σε σύγκριση με τον Ρεζάι, τελικά αντικαταστάθηκε. Ωστόσο, διορίστηκε αμέσως ως πολιτικός σύμβουλος του Χαμενεΐ.

Ο Αλί Αμπντολχανί

Οι σκληροπυρηνικοί και πρώην συνεργάτες του Αχμαντινετζάντ

Ο νέος αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, Αχμάντ Βαχιντί υπήρξε επικεφαλής της Δύναμης Κουντς η οποία διεξάγει επιχειρήσεις εκτός Ιράν. Από το 2009 έως το 2013 υπηρέτησε ως υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση του συντηρητικού πρώην προέδρου, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Έχει πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανολόγο και υπηρέτησε υπό τον Μοχσέν Ρεζάι τις υπηρεσίες πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης μετά το 1981.

Ο νέος επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, Αλί Αμπντολχανί διετέλεσε κυβερνήτης και υφυπουργός κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Το τελευταίο του πόστο ήταν στη διοίκηση του επιχειρησιακού αρχηγείου Khatam al-Anbiya Central Headquarters, το οποίο συντονίζει τις επιχειρήσεις για το Γενικό Επιτελείο.

Στρατηγική αναδιάρθρωση - Προσπάθεια παραγκωνισμού του Γκαλιμπάφ;

Σύμφωνα με ένα κύριο άρθρο του Nournews, ενός μέσου ενημέρωσης που συνδέεται με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, ο διορισμός του Ρεζάι σηματοδότησε την αρχή μιας ευρύτερης «στρατηγικής αναδιάρθρωσης» προσαρμοσμένης στις νέες συνθήκες πολέμου του Ιράν.

Απέρριψε την άποψη ότι ο Ζολγκάντρ απομακρύνθηκε λόγω αποτυχίας ή δυσαρέσκειας ή ότι η ιρανική κυβέρνηση αντιτάχθηκε στον διορισμό και τόνισε ότι ο Ρεζάι θα μπορούσε να ενοποιήσει καλύτερα τη στρατιωτική, διπλωματική, οικονομική και ενεργειακή πολιτική, προκειμένου να ξεπεραστεί η «απομονωμένη διαχείριση».

O Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ AP

«Το κεντρικό ζήτημα δεν είναι η αποχώρηση ενός γραμματέα και η άφιξη ενός άλλου, αλλά πόσο σημαντικές θα είναι οι ενέργειες που θα αναλάβει η γραμματεία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας σε αυτή τη νέα φάση», ανέφερε το Nournews.

Αναλυτές έχουν επισημάνει ότι ο Ζολγκάντρ ήταν στενός συνεργάτης του Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Η αντικατάστασή του θα μπορούσε επίσης να αποτελεί μια προσπάθεια να περιοριστεί η αυξανόμενη επιρροή του Γκαλιμπάφ.

Ωστόσο, ο Γκαλιμπάφ ήταν μεταξύ των υψηλόβαθμων αξιωματούχων που εξέδωσαν μηνύματα συγχαρητηρίων τη Δευτέρα για τον Ρεζάι, όπως έκαναν και ο Βαχίντι και ο πρόσφατα επαναδιορισμένος επικεφαλής του δικαστικού σώματος Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσένι-Ετζέι.

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